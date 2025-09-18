Pedrerol no se corta y apoya a Simeone en su trifulca con los fans del Liverpool: "Bien el Cholo, así se empieza"

Josep Pedrerol abrió su programa El Chiringuito con un mensaje contundente a propósito de lo ocurrido en Anfield con Diego Simeone.

El periodista no dudó en ponerse del lado del entrenador del Atlético de Madrid, que acabó expulsado tras encararse con un aficionado del Liverpool que le increpó durante todo el encuentro de la Champions League

"Ha habido un momento en el que el Cholo ha saltado. Lo que tienen que aguantar jugadores y entrenadores en un campo de fútbol... Se da por hecho que uno va al campo a insultar", lamentó.

👏 "Felicidades por la imagen que habéis dado, atléticos...



...y BRAVO @Simeone por ENFRENTARSE a los CAFRES que se pasan la vida INSULTANDO". 👏



‼️ @jpedrerol, contundente tras el incidente del Cholo con la grada. pic.twitter.com/kxIYqBTuSI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 17, 2025

"El fútbol no puede ser un lugar en el que cualquiera vaya a desahogarse y a insultar. No sólo de insultos racistas. A ver si acabamos con eso", señaló. Y concluyó con una felicitación directa al argentino: "Bien el Cholo, así se empieza. Bien por ti".

Las palabras de Pedrerol llegaron horas después de la derrota del Atlético de Madrid por 3-2 en Anfield, en un duelo marcado por la polémica final.

Tras el gol de Virgil Van Dijk en el minuto 93, Simeone explotó contra un seguidor situado detrás del banquillo rojiblanco que, según denunció, no había dejado de insultarle ni un solo minuto del partido.

La expulsión de Simeone tras el gol de Van Dijk.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/t7lNu8F75f — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 17, 2025

El técnico explicó a Movistar lo que ocurrió: "Te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y no puedo decir nada porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción, pero sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el partido, te giras y con el gol rival te siguen insultando".

El preparador argentino se encaró con la grada, pero fue frenado por el personal de seguridad antes de llegar más lejos. Aun así, trasladó la situación a los árbitros, que acabaron expulsándole.

Simeone insistió en que su deseo es que el Liverpool identifique al responsable: "Ojalá que un equipo como el Liverpool pueda mejorar esa parte y que cuando se identifique a la persona tenga sus consecuencias".

El entrenador también reconoció la dificultad de mantener la calma en un contexto así: "Está claro que el que tiene que tener calma soy yo. Tienes que soportar insultos, gestos y cualquier situación del otro porque estás en un lugar en el que tienes que soportar".

El incidente en Anfield ha reabierto el debate sobre el comportamiento de los aficionados en los estadios europeos.