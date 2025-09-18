Las claves del Newcastle - Barcelona:
Newcastle - Barcelona, en directo |Cambio en el conjunto azulgrana
90'+2' (1-2) Reacciona de inmediato Hansi Flick con un último cambio: se ha ido Fermín López y en su lugar ha entrado Marc Casadó.
Newcastle - Barcelona, en directo |Siete minutos de añadido
90' (1-2) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón con siete minutos más de prolongación.
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡¡Goooool de Anthony Gordon!!!
90' (1-2) ¡¡Hay partido en St Jame's Park!! Gran jugada la que hilvanan los de Howe, con Woltemade descargando para Guimarães en tres cuartos y este abriendo a Murphy. el extremo esta vez se lanza bien y pone un balón diagonal en el área para que Gordon, que entraba por el segundo palo, la mande a guardar.
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Fueraaa Fermín López!!
87' (0-2) Está más cerca el 0-3 que el 1-2 en el partido. Buena jugada del Barça que culmina Fermín López, aunque su remate se marchó desviado.
Newcastle - Barcelona, en directo |Tarjeta amarilla para Frenkie de Jong
82' (0-2) Frenkie de Jong es el segundo jugador del Barça que ve la cartulina amarilla por un agarrón sobre Tonali.
Newcastle - Barcelona, en directo |Doble cambio en el conjunto azulgrana
80' (0-2) Mueve el banquillo Hansi Flick: se marchan Rashford y Gerard Martín, entran Dani Olmo y Eric García.
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Detiene Joan García el remate de Guimaraes!!
75' (0-2) ¡¡Ha tenido el 1-2 Bruno Guimaraes!! Disparo fuerte desde fuera del área, aunque atrapó en dos tiempos el portero del Barça.
Newcastle - Barcelona, en directo |Dominio absoluto de los azulgranas
73' (0-2) El Barça está monopolizando el balón y está controlando el partido con largas posesiones. Corre detrás del esférico el Newcastle.
Newcastle - Barcelona, en directo |Doble cambio en el conjunto azulgrana
69' (0-2) Se marchan Lewandowski y Pau Cubarsí, en sus lugares entran Ferran Torres y Christensen.
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Gooolaaazooo de Rashford!!
66' (0-2) ¡¡¡Vaya auténtico golazo acaba de marcar el extremo inglés!! Recibió, se perfiló y soltó el latigazo. Espectacular el gol que ha marcado Marcus Rashford.
Newcastle - Barcelona, en directo |No se entendieron Raphinha y Koundé
64' (0-1) El Barça tiene más presencia ahora en campo contrario y está amenazando la portería defendida por Pope, aunque en esta ocasión no se entendieron Raphinha y Koundé.
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Gooool de Marcus Rashford!!
58' (0-1) ¡¡Goooool de Marcus Rashford!! Se adelanta el Barça en St Jame's Park. Qué gran centro de Jules Koundé y desde el punto de penalti con un remate de cabeza sensacional el inglés marca el primer gol del partido en el primer tiro a puerta de los azulgranas en el partido.
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Atrapa con seguridad Joan García!!
53' (0-0) Muy buena jugada elaboró el Newcastle que terminó con el remate de Sandro Tonali desde la frontal del área. No obstante, el balón le salió muy centrado y blocó sin problemas Joan García.
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Ocasión para Rashford!!
50' (0-0) Disparo muy potente de Marcus Rashford que se topa con la cara de Schar. El central suizo está aturdido en el terreno de juego.
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Fueraaa Joelinton!!
47' (0-0) La ha tenido el Newcastle a balón parado. Saque de esquina que remata Joelinton en el interior del área pequeña, aunque su cabezazo se ha marchado desviado.
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (0-0) ¡¡Pone el balón en juego el Newcastle en esta segunda parte!! No hay cambios por parte de ningún equipo en el St Jame's Stadium.
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Descanso en St Jame's Park!!
45'+4' (0-0) ¡¡Finaaaal de la primera parte!! No hay tiempo para más. Jugadores a vestuarios, el partido está muy abierto.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Amarilla para Burne
45'+2' (0-0) Se ha calentado un poco el partido tras una dura entrada de Burne sobre Jules Koundé. El francés se ha podido hacer mucho daño.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Dos minutos de añadido
45' (0-0) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios y el cuarto árbitro ha levantado el cartelón con dos minutos más de prolongación.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Amarilla para Gerard Martín
44' (0-0) Llega tarde el lateral del Barça y derriba a Bruno Guimaraes. El lateral ya está condicionado para lo que resta del partido y Elanga sigue amenazando por la banda.