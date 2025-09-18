Newcastle - Barcelona, en directo Champions League: resultado, marcador y goleadores, en vivo online

El Barcelona, sentado en la mesa de los candidatos a conquistar la Champions, inicia en el mítico estadio de St James' Park de Newcastle su camino a Budapest, sede de la final de la presente edición de la competición, sin su estrella, Lamine Yamal, pero con la ilusión de conquistar un trofeo que no levanta desde 2015.