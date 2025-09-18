90' (1-2) ¡¡Hay partido en St Jame's Park!! Gran jugada la que hilvanan los de Howe, con Woltemade descargando para Guimarães en tres cuartos y este abriendo a Murphy. el extremo esta vez se lanza bien y pone un balón diagonal en el área para que Gordon, que entraba por el segundo palo, la mande a guardar.