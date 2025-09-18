Publicada
Actualizada

Las claves del Newcastle 1-2 Barcelona:

Rashford vive su primera gran noche con el Barça y guía a los de Flick a un sólido triunfo ante el Newcastle en Champions

  1. Gracias por habernos acompañado

    Hasta aquí el directo del partido que ha enfrentado al Barça ante el Newcastle en St Jame's Park. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.

  2. Newcastle - Barcelona, en directo |Araujo: "Hay que confiar en nuestro juego"

    Al término del partido Ronald Araujo atendió al micrófono de Movistar para analizar la victoria ante el Newcastle en el estreno en la Champions: "Nosotros trabajamos muy bien, fiel al estilo del míster, que nos ha dado resultados. Hay que seguir confiando en nuestra manera de jugar".

  3. Newcastle - Barcelona, en directo |La gran noche de Rashford

    Ganó el Barça, que le puso incertidumbre al partido en el tramo final aunque el Newcastle no dispuso de más ocasiones tras el 1-2. El gran protagonista: Marcus Rashford con dos golazos que dan el primer triunfo en Champions a los de Flick.

  4. Newcastle - Barcelona, en directo |La crónica del partido

    El Barça visitaba Inglaterra y qué mejor que un futbolista inglés para conquistar Newcastle y mandar a 'Las Urracas' a la lona. Marcus Rashford, en su primera gran noche de azulgrana, dio a los de Flick su primera victoria en la Champions con dos zarpazos que enmudecieron a St James Park.

    Rashford celebra su segundo gol contra el Newcastle.

    Rashford celebra su segundo gol contra el Newcastle. REUTERS

  5. Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Ha tenido el empate Tonali... y final!!

    90'+8' (1-2) Tuvo Tonali el empate en la última jugada del partido, pero el disparo le salió muy centrado y consiguió atrapar el balón Joan García. Con esta parada se termina el partido. ¡¡Victoria para el conjunto azulgrana!!

  6. Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Paradón de Pope!!

    90'+5' (1-2) ¡¡Ha tenido la sentencia Dani Olmo!! Qué gran remate en el corazón del área, pero emergió Pope con un paradón para evitar la sentencia en el partido.

  7. Newcastle - Barcelona, en directo |Cambio en el conjunto azulgrana

    90'+2' (1-2) Reacciona de inmediato Hansi Flick con un último cambio: se ha ido Fermín López y en su lugar ha entrado Marc Casadó.

  8. Newcastle - Barcelona, en directo |Siete minutos de añadido

    90' (1-2) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón con siete minutos más de prolongación.

  9. Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡¡Goooool de Anthony Gordon!!!

    90' (1-2) ¡¡Hay partido en St Jame's Park!! Gran jugada la que hilvanan los de Howe, con Woltemade descargando para Guimarães en tres cuartos y este abriendo a Murphy. el extremo esta vez se lanza bien y pone un balón diagonal en el área para que Gordon, que entraba por el segundo palo, la mande a guardar.

  10. Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Fueraaa Fermín López!!

    87' (0-2) Está más cerca el 0-3 que el 1-2 en el partido. Buena jugada del Barça que culmina Fermín López, aunque su remate se marchó desviado.

  11. Newcastle - Barcelona, en directo |Tarjeta amarilla para Frenkie de Jong

    82' (0-2) Frenkie de Jong es el segundo jugador del Barça que ve la cartulina amarilla por un agarrón sobre Tonali.

  12. Newcastle - Barcelona, en directo |Doble cambio en el conjunto azulgrana

    80' (0-2) Mueve el banquillo Hansi Flick: se marchan Rashford y Gerard Martín, entran Dani Olmo y Eric García.

  13. Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Detiene Joan García el remate de Guimaraes!!

    75' (0-2) ¡¡Ha tenido el 1-2 Bruno Guimaraes!! Disparo fuerte desde fuera del área, aunque atrapó en dos tiempos el portero del Barça.

  14. Newcastle - Barcelona, en directo |Dominio absoluto de los azulgranas

    73' (0-2) El Barça está monopolizando el balón y está controlando el partido con largas posesiones. Corre detrás del esférico el Newcastle.

  15. Newcastle - Barcelona, en directo |Doble cambio en el conjunto azulgrana

    69' (0-2) Se marchan Lewandowski y Pau Cubarsí, en sus lugares entran Ferran Torres y Christensen.

  16. Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Gooolaaazooo de Rashford!!

    66' (0-2) ¡¡¡Vaya auténtico golazo acaba de marcar el extremo inglés!! Recibió, se perfiló y soltó el latigazo. Espectacular el gol que ha marcado Marcus Rashford.

  17. Newcastle - Barcelona, en directo |No se entendieron Raphinha y Koundé

    64' (0-1) El Barça tiene más presencia ahora en campo contrario y está amenazando la portería defendida por Pope, aunque en esta ocasión no se entendieron Raphinha y Koundé.

  18. Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Gooool de Marcus Rashford!!

    58' (0-1) ¡¡Goooool de Marcus Rashford!! Se adelanta el Barça en St Jame's Park. Qué gran centro de Jules Koundé y desde el punto de penalti con un remate de cabeza sensacional el inglés marca el primer gol del partido en el primer tiro a puerta de los azulgranas en el partido.

  19. Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Atrapa con seguridad Joan García!!

    53' (0-0) Muy buena jugada elaboró el Newcastle que terminó con el remate de Sandro Tonali desde la frontal del área. No obstante, el balón le salió muy centrado y blocó sin problemas Joan García.

  20. Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Ocasión para Rashford!!

    50' (0-0) Disparo muy potente de Marcus Rashford que se topa con la cara de Schar. El central suizo está aturdido en el terreno de juego.