Las claves del Newcastle 1-2 Barcelona:
- Rashford vive su primera gran noche con el Barça y guía a los de Flick a un sólido triunfo ante el Newcastle en Champions
-
Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí el directo del partido que ha enfrentado al Barça ante el Newcastle en St Jame's Park. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Araujo: "Hay que confiar en nuestro juego"
Al término del partido Ronald Araujo atendió al micrófono de Movistar para analizar la victoria ante el Newcastle en el estreno en la Champions: "Nosotros trabajamos muy bien, fiel al estilo del míster, que nos ha dado resultados. Hay que seguir confiando en nuestra manera de jugar".
-
Newcastle - Barcelona, en directo |La gran noche de Rashford
Ganó el Barça, que le puso incertidumbre al partido en el tramo final aunque el Newcastle no dispuso de más ocasiones tras el 1-2. El gran protagonista: Marcus Rashford con dos golazos que dan el primer triunfo en Champions a los de Flick.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |La crónica del partido
El Barça visitaba Inglaterra y qué mejor que un futbolista inglés para conquistar Newcastle y mandar a 'Las Urracas' a la lona. Marcus Rashford, en su primera gran noche de azulgrana, dio a los de Flick su primera victoria en la Champions con dos zarpazos que enmudecieron a St James Park.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Ha tenido el empate Tonali... y final!!
90'+8' (1-2) Tuvo Tonali el empate en la última jugada del partido, pero el disparo le salió muy centrado y consiguió atrapar el balón Joan García. Con esta parada se termina el partido. ¡¡Victoria para el conjunto azulgrana!!
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Paradón de Pope!!
90'+5' (1-2) ¡¡Ha tenido la sentencia Dani Olmo!! Qué gran remate en el corazón del área, pero emergió Pope con un paradón para evitar la sentencia en el partido.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Cambio en el conjunto azulgrana
90'+2' (1-2) Reacciona de inmediato Hansi Flick con un último cambio: se ha ido Fermín López y en su lugar ha entrado Marc Casadó.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Siete minutos de añadido
90' (1-2) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón con siete minutos más de prolongación.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡¡Goooool de Anthony Gordon!!!
90' (1-2) ¡¡Hay partido en St Jame's Park!! Gran jugada la que hilvanan los de Howe, con Woltemade descargando para Guimarães en tres cuartos y este abriendo a Murphy. el extremo esta vez se lanza bien y pone un balón diagonal en el área para que Gordon, que entraba por el segundo palo, la mande a guardar.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Fueraaa Fermín López!!
87' (0-2) Está más cerca el 0-3 que el 1-2 en el partido. Buena jugada del Barça que culmina Fermín López, aunque su remate se marchó desviado.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Tarjeta amarilla para Frenkie de Jong
82' (0-2) Frenkie de Jong es el segundo jugador del Barça que ve la cartulina amarilla por un agarrón sobre Tonali.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Doble cambio en el conjunto azulgrana
80' (0-2) Mueve el banquillo Hansi Flick: se marchan Rashford y Gerard Martín, entran Dani Olmo y Eric García.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Detiene Joan García el remate de Guimaraes!!
75' (0-2) ¡¡Ha tenido el 1-2 Bruno Guimaraes!! Disparo fuerte desde fuera del área, aunque atrapó en dos tiempos el portero del Barça.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Dominio absoluto de los azulgranas
73' (0-2) El Barça está monopolizando el balón y está controlando el partido con largas posesiones. Corre detrás del esférico el Newcastle.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |Doble cambio en el conjunto azulgrana
69' (0-2) Se marchan Lewandowski y Pau Cubarsí, en sus lugares entran Ferran Torres y Christensen.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Gooolaaazooo de Rashford!!
66' (0-2) ¡¡¡Vaya auténtico golazo acaba de marcar el extremo inglés!! Recibió, se perfiló y soltó el latigazo. Espectacular el gol que ha marcado Marcus Rashford.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |No se entendieron Raphinha y Koundé
64' (0-1) El Barça tiene más presencia ahora en campo contrario y está amenazando la portería defendida por Pope, aunque en esta ocasión no se entendieron Raphinha y Koundé.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Gooool de Marcus Rashford!!
58' (0-1) ¡¡Goooool de Marcus Rashford!! Se adelanta el Barça en St Jame's Park. Qué gran centro de Jules Koundé y desde el punto de penalti con un remate de cabeza sensacional el inglés marca el primer gol del partido en el primer tiro a puerta de los azulgranas en el partido.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Atrapa con seguridad Joan García!!
53' (0-0) Muy buena jugada elaboró el Newcastle que terminó con el remate de Sandro Tonali desde la frontal del área. No obstante, el balón le salió muy centrado y blocó sin problemas Joan García.
-
Newcastle - Barcelona, en directo |¡¡Ocasión para Rashford!!
50' (0-0) Disparo muy potente de Marcus Rashford que se topa con la cara de Schar. El central suizo está aturdido en el terreno de juego.