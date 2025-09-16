Un exárbitro, alto y claro sobre el posible penalti a Mbappé en el Real Madrid-Marsella: "Es una entrada temeraria y..."

El Real Madrid ha logrado superar al Olympique de Marsella gracias a un doblete de Kylian Mbappé y que ha supuesto los primeros tres puntos de los Blancos en la Champions League.

Sin embargo, el partido no ha tardado en generar debate y controversia debido a varias polémicas jugadas como la tarjeta roja a Dani Carvajal o una falta a Kylian Mbappé dentro del área rival.

Así, ante el dilema de si el árbitro Irfan Peljto pitó lo correcto o no, el excolegiado Iturralde González fue muy sincero a la hora de dar su veredicto sobre la jugada.

Penalti o no penalti

Las noches de Champions League al fin volvieron al Santiago Bernabéu. Después de la pasada temporada para el olvido, el Real Madrid iniciaba su andadura europea en busca de recuperar la corona.

Por esa razón, Xabi Alonso confiaba en el jugador del momento, Mbappé, así como en sus otros hombres de confianza como Dean Huijsen, Arda Guler, Fede Valverde o Tchouameni.

El árbitro anunciaba el inicio del partido y en el minuto 9, Trent Alexander-Arnold caía lesionado y abandonaba el terreno de juego. El flamante fichaje del Madrid perdía su oportunidad de debutar en Champions con su nuevo equipo y en su lugar entraba Dani Carvajal.

Tiempo después, Timothy Weah sorprendía al conjunto merengue abriendo la cuenta en el minuto 22. El futbolista norteamericano ponía por delante a los franceses en el marcador y complicaba el partido al Madrid.

Los de De Zerbi plantearon un juego basado en su defensa y bloquear cualquier ataque de la peligrosa delantera madridista. Mbappé volvía a ser la mayor pesadilla de sus rivales.

No obstante, debido a una falta sobre Rodrygo, el Real Madrid conseguía el 1-1 gracias al gol de Mbappé desde los 11 metros. Los Blancos igualaban el partido.

La segunda parte llegó con grandes acciones como la expulsión de Dani Carvajal, el segundo gol de penalti de Mbappé a causa de una mano de un jugador del Marsella y, sobre todo, una polémica acción que podría haber aumentado la diferencia de goles.

En una jugada del Madrid, Mbappé se encontraba en el área del Olympique de Marsella. Ante el peligro de su ataque, Balerdi trata de detener el disparo del francés, provocando que caiga dentro de la zona peligrosa.

Pese a los reclamos y quejas de los jugadores, el árbitro Irfan Peljto mantenía su posición: no era penalti. Esta decisión no ha tardado en provocar críticas, especialmente entre los aficionados merengues que veían como errónea la decisión del colegiado.

Por esa razón, el debate llegó a Carrusel Deportivo, donde el exárbitro Iturralde González analizó la jugada y fue contundente sobre su veredicto.

"Es penalti porque pega al balón con toda la planta del pie. Además, va muy arriba. Y amonestación porque es una jugada temeraria que le puede lesionar. Penalti claro", señalaba González.

De hecho, el ex colegiado al volver a ver la jugada era claro al respecto: "Es una amarilla fuerte: va con los tacos y disputa el balón con la plancha, por encima del balón. Que toque primero el balón con esa planta hace que la entrada sea temeraria".

Sin embargo, parece que Peljto no lo vio así y decidió tomar la decisión de marcar el robo de balón como limpio. De cualquier manera, el Madrid ya tiene sus primeros tres puntos y ya mira hacia el próximo partido de LaLiga ante el RCD Espanyol.