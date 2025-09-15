Raúl González Blanco, 48 años: "Complicamos mucho el VAR, no puede ser que se celebre un gol y a los 5 minutos se anule"

Raúl González Blanco se ha ganado el puesto de leyenda del fútbol español a pulso. El futbolista del Real Madrid logró hacer historia dentro del conjunto blanco hasta su salida en el año 2010.

El '7' del club merengue ha dejado un legado inmenso durante sus 16 años en la élite madridista y por ello cualquier opinión que de suele crear bastante relevancia en el mundo del fútbol.

Así, el exfutbolista fue contundente a la hora de explicar cómo percibía el VAR, una herramienta para el arbitraje que en sus tiempos no existía y ahora causa tanto revuelo.

Raúl y el VAR

Raúl González Blanco debutó con el primer equipo del Real Madrid el 29 de octubre de 1994, con apenas 17 años, de la mano de Jorge Valdano. El futbolista había ascendido a través de las diferentes categorías de la Fábrica, a la que llegó tras un breve paso por el Atlético de Madrid.

En su primer partido como titular, frente al Zaragoza, Raúl se convirtió en toda una sensación por su carácter, movilidad y hambre de gol. Unas cualidades que marcarían su carrera. Apenas una semana después anotó su primer tanto en el Santiago Bernabéu. La historia empezaba a escribirse.

Raúl permaneció durante 16 temporadas en el primer equipo del Real Madrid, asentándose como un jugador icónico y marcando una generación dentro de los Blancos.

En 2010, el jugador abandonaba su casa después de 741 partidos y 323 goles. Con la contratación de nombres como Cristiano o Benzema, el '7' se vio desplazado del equipo y decidió probar suerte en el Schalke 04 alemán.

Después de dos años en la Bundesliga y su paso por el fútbol catarí y norteamericano, Raúl colgaba las botas en 2015. Con su adiós como jugador, el exfutbolista años después daba el salto como entrenador en las categorías inferiores de la que fue su casa: el Real Madrid.

Con tantos años de fútbol, goles y partidos, Raúl González es considerado una leyenda. Por esa razón estuvo en el podcast Con Mucho de Fútbol, donde compartió su vida personal y analizó el estado del fútbol actual, especialmente acerca del VAR.

"A mí me gusta el VAR, pero creo que lo estamos complicando demasiado nosotros mismos. Yo creo que era justo cuando había un gol y no se pitaba, o cuando había una roja porque algo le había pasado a alguien. Pero ahora lo estamos complicando con demasiadas cosas", señaló el exjugador.

Raúl fue muy sincero a la hora de indicar cómo el VAR no afecta al sentimiento del fútbol pero sí que juega un papel clave hoy en día en la manera que se percibe el deporte.

"No creo que vaya a perder nunca su pasión, porque el fútbol arrastra a mucha gente y muchas emociones. Pero sí que, a veces, incluso a mí, que estoy ahí esperando 5-6 minutos para decidir una cosa, si es o no es… lo hemos complicado demasiado. Tendría que ser mucho más sencillo, mucho más claro, saber que el árbitro es quien decide y que alguien lo explicase de forma simple", afirmó.

Así, durante el inicio liguero, el VAR ya ha protagonizado polémicas. Desde su parada en el Rayo-Barca hasta la tarjeta roja a Dean Huijsen en el Real Sociedad-Madrid en el que el VAR no se pronunció.

Unas situaciones que Raúl alertó: "Habrá que estar pendiente porque acaba de empezar otra temporada, y nos empezarán a decir y depende de a quién escuches o a quién te lo cuente será una cosa u otra. No se puede celebrar un gol y que a los 5 minutos ya no sea gol. Estamos perdiendo un poco".

"Creo que sí es para hacer justicia, como antes que ha habido goles que no eran, penaltis... para esas cosas sí. Pero creo que nos estamos complicando demasiado", concluyó el exfutbolista.