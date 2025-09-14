Montse Tomé no se corta y dice lo que muchos piensan de la expulsión de Dean Huijsen: "Tiene un compañero cerca y..."

El partido del Real Madrid vuelve a protagonizar otra acción polémica por parte de los árbitros de LaLiga. Si la pasada jornada estaba el dudoso gol anulado a Arda Guler, ahora ha llegado la expulsión de Dean Huijsen y que tanto ruido ha generado.

El árbitro Gil Manzano decidió sacarle la tarjeta roja directa al defensa del club merengue en una acción que ha provocado el enfado de los aficionados madridistas.

Por ello, el tema ha llegado a Estudio Estadio, donde la exentrenadora de la Selección española femenina de fútbol Montse Tomé fue muy sincera sobre cómo lo había visto.

Roja o no roja.

El Real Madrid llegaba al Reale Arena en busca de otros tres puntos después de conseguir su pleno de victorias ante Osasuna, Real Oviedo y Mallorca.

De tal manera, Xabi Alonso decidía sacar a relucir una alineación con varios cambios en comparación a sus onces recientes para dar minutos a Dani Ceballos, Brahim Díaz o Dani Carvajal.

Sin embargo, si había unos jugadores con los que el técnico siempre cuenta son Courtois, Carreras, Tchouaméni, Mbappé y Dean Huijsen. Aunque este último parece que precisamente no tuvo su día.

Arrancaba el partido y a los 12 minutos, el francés Kylian Mbappé lograba conseguir un gol, su cuarto tanto en Liga esta temporada. El jugador volvía a demostrar la buena forma en la que se encuentra y su gran importancia para los Merengues.

Así, a pesar de la superioridad del Real Madrid, la Real Sociedad consiguió una contra con Mikel Oyarzabal al ataque. El delantero esperaba recibir un centro desde la defensa pero Huijsen fue directo a quitarle el balón, derribándolo.

El árbitro Gil Manzano no se lo pensaba dos veces y le sacaba tarjeta roja directa. El Madrid se quedaba con 10 y el defensa hispano-holandés se perdía el resto del encuentro.

La acción provocó el enfado de los jugadores, cuerpo técnico y aficionados, dado que no veían como normal dicha expulsión. Al fin y al cabo, en la defensa del Madrid el último hombre era Militao, mucho más atrás en la zona del Madrid y Oyarzabal ni siquiera había controlado el balón.

Por esa razón, el tema ha generado especial debate en Estudio Estadio, donde se explicó la normativa y qué se debe seguir en acciones como estas.

La normativa es clara: "En cualquier caso, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: Distancia entre lugar donde se cometió infracción y la portería, dirección del juego, probabilidad de mantener o recuperar el balón y posición y número de defensores".

Ante la duda, la exseleccionadora Montse Tomé no dudó en dar su opinión sobre si consideraba la jugada como tarjeta roja o no.

"En mi opinión no era roja. El jugador se equivoca porque sí que lo toca y lo coge, pero está muy lejos de portería, tiene un compañero central cerca, el balón no lo tiene controlado del todo y de ahí a portería todavía pueden pasar muchas cosas", afirmaron la exentrenadora de la Selección.

Lo cierto es que por lo general hubo consenso con la jugada, dado que reconocidos colchoneros como Gonzalo Miró señalaron como mal pitada la jugada.

"No es roja, creo que es amarilla. Por un lado me alegro que esto haya pasado con Jesús Gil Manzano porque me parece un árbitro tan lamentable y espantoso...que tenía que pasarle esto con el Madrid para centrar el foco de las críticas", apuntaba Miró en plató.

A pesar de la expulsión de Huijsen, el Real Madrid pudo conseguir una victoria frente a la Real Sociedad. Aunque por parte del conjunto Txuri urdin anotó un penalti Oyarzabal, Arda Guler ya había hecho el segundo gol madridista. Otros tres puntos para el club blanco.