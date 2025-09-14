Graban a una rata dentro de las obras del nuevo Camp Nou, en la zona en que estará el área VIP

Graban a una rata dentro de las obras del nuevo Camp Nou YouTube: Ferran Barniol

Un vídeo publicado por el youtuber Ferran Barniol en su canal ha encendido las alarmas entre los seguidores del FC Barcelona.

Las imágenes muestran ratas, en varios planos de la grabación, moviéndose entre las herramientas y el material de la obra del nuevo Camp Nou, concretamente en el sector donde se habilitará el área VIP junto al túnel de vestuarios.

El hallazgo ha generado un notable revuelo en las redes sociales, ya que el proyecto de modernización del coliseo azulgrana es una de las grandes apuestas de la directiva para consolidar ingresos en el futuro.

El área VIP, clave para la venta de palcos y asientos premium, es uno de los espacios más estratégicos desde el punto de vista comercial, y base de la estrategia financiera del club en los últimos tiempos.

Más complicaciones

El FC Barcelona sigue inmerso en los retos derivados del proyecto Espai Barça y la renovación del Camp Nou.

Aunque las obras arrancaron tras la temporada 2022/23 con la intención de modernizar integralmente el estadio, mejorar accesos, graderías, cubierta, áreas VIP y ampliar capacidad, la apertura sigue aplazándose.

El interior del Camp Nou durante las obras de reconstrucción FCB

El problema principal no es tanto lo que ya está construido, sino los permisos administrativos que todavía no se han obtenido.

El estadio aún no cuenta con la licencia de primera ocupación ni todos los certificados técnicos exigidos por el Ayuntamiento de Barcelona, especialmente relacionados con accesos, evacuación, seguridad exterior y aspectos estructurales.

Por eso, este domingo el Barça no pudo jugar en el Camp Nou. En su lugar, el partido frente al Valencia se disputó en el Estadi Johan Cruyff, con un aforo muy limitado de 6.000 espectadores, tras recibir una excepción de LaLiga debido a la urgencia de jugar "en casa" y la falta de alternativas.

El club asegura que trabaja para acelerar los trámites y resolver los aspectos técnicos pendientes, con el objetivo de volver lo antes posible al nuevo Camp Nou.