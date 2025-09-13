Las claves del Real Sociedad - Real Madrid:
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |Partido loco en Anoeta
74' (1-2) Se vuelca la Real Sociedad en ataque, mientras el Real Madrid está haciendo un gran ejercicio de resistencia para mantener el resultado. Todo puede pasar en Anoeta en estos últimos 15 minutos de partido.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Doble cambio en el conjunto blanco!!
68' (1-2) Mueve el banquillo Xabi Alonso con un doble cambio: se han marchado Dani Ceballos y Vinicius, en sus posiciones han entrado Asencio y Fran García.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Courtois salva el gol de Oyarzabal!!
64' (1-2) ¡¡El paradón de cada partido acaba de hacer Courtois!! Cómo le picó el balón un Oyarzabal que estaba seguro que el balón terminaría en el fondo de la portería, pero se hizo grande el belga para mantener el 1-2.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Ha tenido el tercero Mbappé!!
61' (1-2) Ha perdonado el tercero Kylian Mbappé. El francés salió en carrera, de nuevo imparable, pero su tiro no fue nada certero en esta ocasión. Se quedó doliéndose en el suelo tras finalizar.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Gool de Oyarzabal!!
55' (1-2) ¡¡Recorta distancias la Real Sociedad!! Engañó Mikel Oyarzabal a Thibaut Courtois para marcar el 1-2. ¡Hay partido en Anoeta!
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Penalti a favor del conjunto txuri-udin!!
54' (0-2) ¡¡Penalti a favor de la Real Sociedad por mano de Carvajal!! Centro de Barrenetxea, se fue al suelo el lateral y capitán del Real Madrid para intentar impedirlo, pero el balón le tocó en la mano. No lo ha dudado Gil Manzano, quien ha decretado la pena máxima.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡A punto de marcar Pablo Marín!!
50' (0-2) Jugada caótica en el interior del área del Real Madrid. El remate de Pablo Marín golpeó en ambos postes tras tocar en Tchouameni y Militao metió el cuerpo como buenamente pudo para no marcarse un gol en propia puerta.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡La ha tenido Vinicius!!
48' (0-2) La primera ocasión de la segunda parte es para el Real Madrid, más concretamente obra de Vinicius. Parecía tener poco ángulo el brasileño, pero buscó la rosca al segundo palo. Le faltó poco para encontrar portería.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
45' (0-2) ¡¡Ya rueda el balón en Anoeta!! Ha realizado un cambio Xabi Alonso: se ha ido Brahim y en su lugar ha entrado Valverde, por lo que Tchouaméni pasará a jugar de central junto con Militao.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Finaaal de la primera parte!!
45'+4' (0-2) ¡¡Descanso en Anoeta!! Jugadores a vestuarios, gana momentáneamente el Real Madrid a la Real Sociedad con los goles de Mbappé y Arda Güler, aunque el conjunto de Xabi Alonso está con un jugador menos tras la expulsión de Huijsen.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Cuatro minutos de añadido!!
45'+1' (0-2) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón anunciando cuatro minutos de prolongación.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Gooolaaazoo de Arda Güler!!
44' (0-2) ¡¡Qué golazo acaba de marcar el Real Madrid!! Inició la jugada Arda Güler, quien le pasó el balón a Mbappé, el francés atrajo a defensores de la Real Sociedad y asistió al turco para que con una definición espectacular batiera a Remiro. Qué recital de los dos jugadores en esta primera parte.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |Cambia el guion del partido
36' (0-1) Ha tenido que modificar el esquema Xabi Alonso, bajando a Tchouaméni a la posición de central; mientras la Real Sociedad ha dado un paso adelante y trata de buscar el gol del empate antes del descanso.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Expulsado Dean Huijsen!!
32' (0-1) ¡¡Se queda con 10 el Real Madrid!! Balón en largo de la defensa de la Real Sociedad, lo cogió Oyarzabal en el centro del campo, pero un ligero agarrón de Huijsen ha llevado a Gil Manzano a expulsar al jugador. Amonestado también Xabi Alonso por protestar.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Otro paradón de Remiro!!
29' (0-1) El Real Madrid está haciendo gala de todos los recursos que tiene, tanto en defensa como en ataque. Nuevo saque de esquina que efectuó Arda Güler y remató Militao imponiéndose a su marca, pero apareció una mano milagrosa de Álex Remiro para salvar el 0-2.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo | ¡¡Triple ocasión para el conjunto blanco!!
25' (0-2) ¡¡Ha tenido el segundo el Real Madrid!! Jugada ensayada en una falta en tres cuartos de campo que ejecutó Arda Güler para poner el balón en el segundo palo buscando a Huijsen, quien asistió a Militao, pero el remate del brasileño no terminó en el fondo de la portería por Álex Remiro. Los dos siguientes remates los bloqueó in extremis la defensa.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |Ocasión para Mikel Goti
21' (0-1) El conjunto de Sergio Francisco llegó al área tras un robo de Sergio Gómez a Brahim, pero Ceballos tapó el tiro del centrocampista. La Real Sociedad está mejor en este momento del partido apretando hacia delante.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡A punto de marcar Barranetxea!!
17' (0-1) Trata de reaccionar la Real Sociedad al gol inicial de Kylian Mbappé. A pesar de que el conjunto txuri-urdin no está cómodo en el partido, por medio de las rápidas transiciones está consiguiendo hacer daño a la zaga del conjunto blanco. Probó suerte ahora Barrenetxea, pero el balón se marchó lamiendo el palo.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Al palo Mbappé!!
15' (0-1) Buena conexión entre el francés y Vinicius, quien le asistió dentro del área para que tras abrirse hueco pudiera armar el disparo al palo largo de la portería de Remiro. No obstante, la madera repelió el balón.
Real Sociedad - Real Madrid, en directo |¡¡Goooool de Mbappé!!
12' (0-1) ¡¡Goolaaazooo de Kylian Mbappé!! Forzó Vinicius la pérdida de Mikel Goti que dio un pase atrás a ningún destinatario, lo cogió el delantero francés y con una definición espectacular batió a Álex Remiro. Espectacular el primer gol del partido.