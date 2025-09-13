25' (0-2) ¡¡Ha tenido el segundo el Real Madrid!! Jugada ensayada en una falta en tres cuartos de campo que ejecutó Arda Güler para poner el balón en el segundo palo buscando a Huijsen, quien asistió a Militao, pero el remate del brasileño no terminó en el fondo de la portería por Álex Remiro. Los dos siguientes remates los bloqueó in extremis la defensa.