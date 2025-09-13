El dardo de Jorge D'Alessandro a Lamine: "El grave problema de ego del Barça se llama Yamal, él desestabiliza el equipo"

El FC Barcelona está a horas de jugar su partido liguero ante el Valencia CF y en el que tendrán que formar su alineación sin su estrella Lamine Yamal.

Se trata del primer encuentro después del parón de selecciones y tras las polémicas declaraciones de Hansi Flick señalando que "el ego mata al éxito".

Así, ante esta situación, el tertuliano y exentrenador Jorge D'Alessandro fue muy crítico con el vestuario culé y con el que considera que es el gran problema de ego al que se refería Flick: Lamine Yamal.

Yamal, señalado

Después de su excelente temporada 24-25 en la que lograron ganar LaLiga y la Copa, los aficionados culés tenían gran expectación por ver el rendimiento del FC Barcelona en su segunda campaña con Flick como entrenador.

Sin embargo, parece que el técnico alemán está teniendo problemas para encontrar la versión del equipo blaugrana que tanto conquistó el año pasado.

Aunque ganaron al Mallorca con superioridad, los culés tuvieron problemas para vencer al Levante y hacer frente al Rayo Vallecano. Todo esto mientras jugaban sus partidos como visitantes después del retraso en las obras del Camp Nou.

Asimismo, después de su empate en casa del Rayo, Hansi Flick dejó unas declaraciones que dieron bastante que hablar, donde daba un toque de atención a sus jugadores para que estén comprometidos con el equipo y dejasen el ego de lado.

Sus palabras dieron bastante que hablar, dejando teorías y juicios de valor sobre el vestuario culé acerca del interrogante de quién da problemas de ego en el FC Barcelona.

El tema llegó al Chiringuito de Jugones, donde el exentrenador y tertuliano Jorge D'Alessandro, fue muy crítico con el vestuario culé y no dudó en señalar a más de uno.

"El problema de Fermín y Gavi es la rivalidad por un puesto: son centrocampistas con mayor o menor llegada, y ahí existe cierta competitividad", afirmaba D'Alessandro.

El exentrenador no se cortaba sobre el conflicto que creaba la preferencia de Flick sobre uno: "Por un motivo u otro, sabiendo que el entrenador tiene especial debilidad por Gavi. A mí no me cuentes milongas, porque he visto cómo lo trata el entrenador. Los entrenadores somos humanos y nos enamoramos, y el entrenador está enamorado de Gavi, aunque sea un tuercebotas".

No obstante, su crítica más severa fue al que considera como responsable del 'problema de ego' que vive el FC Barcelona.

"El grave problema del Barcelona no es Lewandowski; viene de una lesión que le está poniendo a punto. No, aquí el único problema de ego se llama Yamal, el auténtico problema del entrenador y que le puede desestabilizar el equipo", señalaba Jorge.

El tertuliano mencionaba cómo el '10' estaba perjudicando al juego del FC Barcelona y haciéndole perder su "identidad".

"Además, la tendencia de sus recursos de juego colectivo a jugar por la banda derecha inutiliza el resto del campo. Ahora, con la ausencia de Baldé, que realizaba el recorrido completo, se le multiplican los enanos, y el grave problema del entrenador es lo que tiene", indicaba el experto.

Lo cierto es que el FC Barcelona deberá hacer frente al Valencia sin su estrella Lamine Yamal. El joven futbolista abandonó la concentración con la Selección con unos dolores de espalda que se han prolongado y se perderá dicho partido.