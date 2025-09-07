Lío en el Barça tras los últimos resultados en LaLiga y el "ego": Hansi Flick refuerza su equipo con un exjugador culé

Pese a que el FC Barcelona finalizó la pasada temporada como el mejor de toda LaLiga, parece que este inicio liguero les está costando un poco coger el ritmo.

Así, el conjunto culé se fue de cara al parón de selecciones con un sufrido empate ante el Rayo Vallecano y en el que post partido Hansi Flick no dudó en señalar que "el ego mata al éxito".

Por ello, parece que de cara a recuperar la mejor forma de la plantilla, el técnico blaugrana ha sumado una nueva incorporación a su equipo técnico: Thiago Alcántara.

Flick y el Barça

Con el final de la era Xavi, el FC Barcelona se encontraba en busca de un técnico que lograra sacar lo mejor del equipo y tratar de reestructurar el club para que pudiesen competir por todo, con especial foco en la Champions League.

De tal manera, el elegido estaba claro: Hansi Flick. El entrenador alemán se encontraba sin equipo y vio en el Barça una oportunidad de oro para guiar a un gigante dormido hacia la gloria. Durante su primera temporada el técnico firmó un gran debut.

Flick logró potenciar a sus jóvenes promesas como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, crear una defensa sólida y unos planteamientos que aprovechasen a fondo a sus jugadores. Así consiguieron la Supercopa de España, LaLiga y la Copa del Rey.

Con este equipo, que logró alcanzar semis de la UCL después de muchos años, había gran expectación por verles esta campaña 25-26 con sus jugadores y planteamientos ya más maduros.

Sin embargo, por ahora los resultados están lejos de ser los esperados. Ante el Mallorca lograron una victoria, pero el técnico alemán reprochó a sus jugadores que había faltado presión y actividad en la segunda parte.

Parecía que en su segundo partido esos errores se remediarían, además contra un recién llegado como el Levante y que, a priori, parecía ser un rival futbolísticamente inferior.

No obstante, el conjunto valenciano sorprendió adelantándose con un 2-0 al descanso. Cuando volvieron al campo, los jugadores blaugranas lograron darle la vuelta al resultado y conseguir un 3-2 que sabía a gloria.

De cara a su tercer partido Flick esperaba cerrar una victoria que les asegurase pleno de puntos, especialmente de cara al parón de selecciones. Pero lejos de ser esa la realidad, el FC Barcelona tuvo problemas para hacer frente al Rayo Vallecano y pudieron alcanzar un empate.

Al finalizar el encuentro, el técnico alemán respondió diversas preguntas de la prensa. En una de ellas se le preguntó acerca del caso Fermín y su posible salida.

Flick respondió lo siguiente: "Hablemos del equipo, no de los jugadores. Lo importante para mí es que, cuando se cierre el mercado, todos estén comprometidos al 100% con el club y con este equipo. Sin egos. Porque el ego mata el éxito. El año pasado jugamos como un equipo, como una unidad, y tenemos que volver a eso".

Las palabras del entrenador generaron gran polémica y controversia entre aficionados, periodistas y expertos, abriendo las puertas a una interpretación de que el vestuario culé tiene varios problemas de ego.

Aunque todavía no hay confirmación de esos problemas en el vestuario culé, Hansi Flick ha movido ficha para volver a encontrar esa "unidad" y ha traído de vuelta a Thiago Alcántara.

Thiago tiene una gran conexión tanto con la Masía como con el club debido a su paso por las categorías inferiores y gran rendimiento en el primer equipo. Además, es un viejo conocido de Flick durante su estancia en el Bayern de Múnich.

Pese a que el exjugador ya había estado en el staff de Flick al inicio de su llegada al FC Barcelona la pasada temporada, tras solucionar sus problemas fiscales en Inglaterra, ahora llega para quedarse y se espera que sea un vínculo del entrenador con los jugadores.

Al fin y al cabo, Thiago representa esa madurez y veteranía que los más jóvenes podrán utilizar como referencia a la hora de llevar adelante este FC Barcelona que busca alcanzar su tercer triplete.