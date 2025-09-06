El dardo de Edu Aguirre a Lamine Yamal: "Si dice que quiere jugar, va a jugar. Ni De la Fuente ni Flick pueden frenarlo"

La Selección logró conseguir una cómoda victoria ante Bulgaria por 3-0. Sin embargo, si algo llamó la atención fue que Lamine Yamal salió del campo con unos dolores de espalda que preocupan de cara a los próximos partidos.

Al parecer el '19' de la Selección lleva arrastrando estos dolores desde el Rayo Vallecano-FC Barcelona y peligra su presencia en el encuentro ante Turquía. Una situación que ha causado gran controversia en El Chiringuito.

Así, uno de los más contundentes fue el periodista deportivo Edu Aguirre, quién señaló que Lamine tiene tanto estatus en la Selección que puede elegir ser titular, a pesar de lo que pueda opinar Luis de la Fuente.

Lamine, señalado

Después de su increíble pasada temporada, había gran expectación por ver cómo Lamine Yamal afrontaba esta campaña 25-26 con los 18 años recién cumplidos y los ojos puestos tanto en la UEFA Champions League como en el Mundial.

El jugador ha tenido un inicio espléndido con el FC Barcelona anotando dos goles y dando tres asistencias en tan solo tres partidos.

No obstante, aunque pasó desapercibido, Yamal abandonó el Estadio de Vallecas con ciertos dolores de espalda que lejos de ser una lesión con un período de baja, si preocupaban de cara a su convocatoria con la Selección.

Llegó el partido ante Bulgaria y Lamine completó el tridente titular junto a Nico Williams y Oyarzabal. El futbolista culé pudo dar una asistencia y se marchó en el minuto 79, dando paso al debutante Jesús Rodríguez.

Todo apunta a que los dolores de espalda han vuelto y empiezan a preocupar tanto a la Selección como al FC Barcelona por la importancia del jugador en ambos conjuntos. Por ello, peligra su titularidad ante Turquía.

Sin embargo, dicho tema llegó a El Chiringuito de Jugones, donde Edu Aguirre indicó que la titularidad del jugador dependerá de su propia decisión.

“Lamine, ahora mismo, está en un momento en el que él manda. Que no se me entienda mal, pero si Lamine le dice a De la Fuente: ‘Quiero jugar’, y el míster le responde que se cuide, él va a insistir: ‘Quiero jugar’, y acabará jugando", aseguraba.

Según Aguirre, la titularidad de Lamine es algo en lo que ningún técnico tiene voz: "Va a acabar jugando porque Lamine tiene un estatus muy alto a pesar de sus 18 años. Él dice ‘quiero jugar’ y juega. Hay poca gente que pueda decirle a Lamine ‘te quedas’. Ni siquiera Flick".

De hecho, según el periodista, esto se debe al gran "ego" y rol de estrella que tiene en ambos equipos. "Creo que tiene un estatus que muy pocos poseen. El ego de Lamine es Lamine y hay pocos a los que haga caso. Lamine depende de sí mismo. Si hay un enfrentamiento De la Fuente-Lamine, De la Fuente tiene un problema", afirmaba.

Por otra parte, Tomás Roncero se posicionó totalmente en contra de Edu Aguirre, defendiendo que aunque Lamine es clave en la Selección, "los líderes son Carvajal y Rodri" y la última decisión siempre estará a cargo de De la Fuente.

"Vamos a ver, que Lamine Yamal es la estrella del equipo es cierto pero no es que esté mandando sobre De la Fuente. De la Fuente ha ganado también la Eurocopa, igual que Nico Williams, Rodri y compañía. Y Lamine sabe que tiene un rol muy importante pero no es el jefe del equipo, porque este equipo tiene los roles muy bien repartidos". señalaba Roncero.

Mientras, el presentador Josep Pedrerol mantenía una opinión similar a la Edu Aguirre, adjudicando la valía del jugador sobre la Selección y cómo De la Fuente debe "cuidarlo" y darle todos los minutos que quiera y necesite.