Las claves del Bulgaria - España:
- España vence y convence ante Bulgaria e inicia con buen pie su camino hacia el Mundial
-
Bulgaria - España, en directo | Gracias por acompañarnos
Aquí finalizamos la retransmisión del partido entre Bulgaria y España que ha finalizado con victoria muy cómoda de la Selección. Oyarzabal, Cucurella y Merino han sido los goleadores de la noche ¡Gracias por acompañarnos!
-
Bulgaria - España, en directo | Próxima parada, Turquía
Tras esta victoria, España se centra en el partido del domingo contra Turquía. Un duelo que se disputa este domingo a partir de las 20:45.
-
Bulgaria - España, en directo | Sin sufrir
El partido ha sido muy plácido para España. Después de dejar todo sentenciado en la primera mitad, los de Luis de la Fuente se han dedicado a dejar pasar el tiempo tras el paso por los vestuarios.
-
Bulgaria - España, en directo | ¡Final del partido!
90' (0-3) ¡Final del partido! Victoria de España frente a Bulgaria. Buena actuación de los de Luis de la Fuente que han hecho los deberes en la primera parte.
-
Bulgaria - España, en directo | Aguantan los búlgaros
85' (0-3) Bulgaria está parapetada intentando que España no haga más daño. No se asoman en ataque y Unai Simón está siendo un mero espectador.
-
Bulgaria - España, en directo | Baja el ritmo
78' (0-3) No están sucediendo demasiadas cosas en la segunda parte. España ha bajado el ritmo y apenas está generando ocasiones de gol. Se marcha Lamine Yamal y entra en su lugar Jesús Rodríguez.
-
Bulgaria - España, en directo | Fuera Nico
68' (0-3) Lo intenta Nico Williams, pero su disparo con rosca al palo largo se va algo alejado de la portería búlgara. Ha bajado algo el ritmo en la segunda parte.
-
Bulgaria - España, en directo | Regresan Rodri y Carvajal
60' (0-3) ¡Momento importante en el partido! Rodri Hernández y Dani Carvajal vuelven a jugar con la selección después de sus graves lesiones de rodilla. Se retiran del terreno de juego Pedro Porro y Zubimendi.
-
Bulgaria - España, en directo | ¡Al larguero Merino!
53' (0-3) ¡Al larguero Merino! Gran acción de España. Nico se la deja de espuela a Merino y el del Arsenal dispara violentamente contra el larguero.
-
Bulgaria - España, en directo | ¡Perdona Lamine!
47' (0-3) ¡La ha tenido España! Robo de Nico que se la da a Lamine, pero el del Barça falla en el control y no puede definir con claridad.
-
Bulgaria - España, en directo | ¡Comienza la segunda parte!
46' (0-3) Rueda de nuevo el balón en Sofía. Juega la pelota la selección española que ya tiene prácticamente asegurado el triunfo. Se ha marcado Le Normand y ha entrado Cubarsí.
-
Bulgaria - España, en directo | Llegamos al descanso
45+1' (0-3) Final de la primera parte. España se marcha a los vestuarios con el partido prácticamente sentenciado. Gran nivel de los de De la Fuente ante una Bulgaria que no está poniendo oposición.
-
Bulgaria - España, en directo | ¡GOOOOOOOOL DE MERINO!
38' (0-3) ¡GOOOOOL DE ESPAÑA! ¡GOOOOOL DE MERINO! Córner desde la derecha botado por Lamine Yamal y Merino cabecea desde el área pequeña a gol.
-
Bulgaria - España, en directo | ¡GOOOOOOL DE CUCURELLA!
30' (0-2) ¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA! ¡GOOOOOOL DE CUCURELLA! Centro de Lamine, despeje de cabeza de la defensa búlgara y el lateral catalán controla para fusilar cruzado a gol. Pone tierra de por medio la Selección.
-
Bulgaria - España, en directo | Dominio absoluto
28' (0-1) España está dominando con mucha facilidad. Todo el juego pasa por Lamine, Pedri y Zubimendi, haciendo muy difícil la labor defensiva de Bulgaria.
-
Bulgaria - España, en directo | ¡La que ha tenido Lamine!
22' (0-1) ¡La que ha tenido España! Recibe un pase Lamine que dispara fuerte con el interior prácticamente desde el área pequeña, pero Velislavov responde con una gran parada.
-
Bulgaria - España, en directo | ¡Al palo Bulgaria!
20' (0-1) ¡Casi marca Bulgaria! Disparo de Kirilov que toca en el pie de Pedro Porro desviando el balón al poste. Se salva España.
-
Bulgaria - España, en directo | ¡Fuera Pedri!
17' (0-1) Sigue rondando España el área de Bulgaria. Ahora es Pedri quien lo intenta, pero su disparo desde la frontal se marcha por encima del larguero.
-
Bulgaria - España, en directo | Casi marca Oyarzabal
12' (0-1) A punto de llegar el segundo. Oyarzabal se encuentra un balón en el interior del área, intenta batir de caño al portero búlgaro, pero no acierta en la definición.
-
Bulgaria - España, en directo | ¡GOOOOOOOL DE OYARZABAL!
5' (0-1) ¡GOOOOOOOOOL DE ESPAÑA! ¡GOOOOOOOL DE OYARZABAL! Jugada de Lamine, cede a Pedri, este a Zubimendi filtra un pase fantástico a Oyarzabal para que el delantero de la Real Sociedad remate a gol con la zurda.