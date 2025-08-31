¡Finaaaaaaaaal en Vallecas! El duelo entre Rayo Vallecano y FC Barcelona concluye en empate (1-1) con goles de Lamine Yamal y Fran Pérez.

La polémica volvió a ser protagonista después del penalti pitado sobre el 10 culé, que no pudo ser revisado por los problemas técnicos del VAR. En la segunda parte, el Rayo creció en el partido y los blaugrana no supieron reaccionar. Mercieron más los locales, pero se encontraron con un inmenso Joan García.

El Barça se queda sin su pleno de puntos previo al parón de selecciones y dejan al Real Madrid y al Athletic Club como los únicos en firmar el 9 de 9.