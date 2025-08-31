Las claves del Rayo 1-1 Barça:
- El Barça pierde los primeros puntos de la temporada tras empatar un polémico duelo contra el Rayo en Vallecas
- Un exárbitro, tajante con el penalti a Lamine Yamal en el Rayo-Barça: "Lo ha revisado el VAR y el penalti es claro"
- Así queda la clasificación de La Liga tras la victoria del Madrid y los pinchazos de Barça y Atleti
Rayo - Barcelona, en directo | ¡Final del partido!
¡Finaaaaaaaaal en Vallecas! El duelo entre Rayo Vallecano y FC Barcelona concluye en empate (1-1) con goles de Lamine Yamal y Fran Pérez.
La polémica volvió a ser protagonista después del penalti pitado sobre el 10 culé, que no pudo ser revisado por los problemas técnicos del VAR. En la segunda parte, el Rayo creció en el partido y los blaugrana no supieron reaccionar. Mercieron más los locales, pero se encontraron con un inmenso Joan García.
El Barça se queda sin su pleno de puntos previo al parón de selecciones y dejan al Real Madrid y al Athletic Club como los únicos en firmar el 9 de 9.
Rayo - Barcelona, en directo | ¡Avisa Lejeune!
90' (+3) (1-1) ¡La última del partido es para Lejeune! Le pegó de falta directa el central intentando sorprender a Joan García, pero se le va alto el disparo.
Rayo - Barcelona, en directo | Cuatro de añadido
90' (1-1) Busquets Ferrer añade cuatro minutos de descuento
Rayo - Barcelona, en directo | Los de Flick cargan el área
90' (1-1) Ante la imposibilidad para tener continuidad en el juego, los de Flick están abusando del centro lateral. Eric García está siendo el más peligroso de los suyos vestido de Alexanco para la ocasión.
Rayo - Barcelona, en directo | ¡Gol anulado a Camello!
84' (1-1) ¡Anulado el gol del Rayo! Otra acción de Isi por la banda que acaba en paradón de Joan García. El rechace le acaba cayendo a Camello, pero anota el gol con fuera de juego en la acción previa y no sube al marcador.
Rayo - Barcelona, en directo | Lamine, frustrado
82' (1-1) Gran ejercicio defensivo del Rayo para frenar a Lamine. El 10 culé está ofreciendo una versión más gris de lo habitual y no está logrando marcar las diferencias con sus características diagonales.
Rayo - Barcelona, en directo |El partido entra en su recta final
79' (1-1) El partido entra en su recta final con todo por decidir en Vallecas. Está mejor el Rayo en esta segunda parte.
Rayo - Barcelona, en directo | Flick tira de Lewandowski
75' (1-1) Tiene que reaccionar rápido el Barça, que no está firmando un buen partido en Vallecas y se le están escapando los primeros puntos de la temporada. Flick mete a Lewandowski en busca del segundo.
Rayo - Barcelona, en directo | ¡Otra de Joan García!
71' (1-1) ¡Otro paradón de Joan García! Esta vez salió ganador de un mano a mano contra De Frutos, que se plantó solo ante la portería blaugrana. El partido está roto y la defensa culé sufre cuando tiene que correr hacia atrás.
Rayo - Barcelona, en directo | Perdona Ratiu
70' (1-1) ¡Perdona Ratiu el segundo! El partido se rompe en Vallecas. Cabalga el rumano, pero es topa con un enorme Joan García una vez más.
Rayo - Barcelona, en directo | ¡Gol de Fran Pérez!
66' (0-1) ¡Gooool del Rayo! ¡Gol de Fran Pérez! Falla el Barça en la marca a la salida de un córner rival. El segundo palo está totalmente desatendido y aparece por ahí Fran Pérez para rematar. La pelota choca contra el larguero y se cuela sorprendiendo a Joan García. Se enfada Flick por la descoordinación de su zaga, pero lo cierto es que el Rayo estaba complicando mucho la vida a los blaugrana en los últimos minutos.
Rayo - Barcelona, en directo |Gol anulado a De Frutos
63' (0-1) ¡Gol anulado a Jorge de Frutos! Protesta la hinchada local, pero estaba claramente adelantado.
Rayo - Barcelona, en directo | Flick mete a Fermín y Rashford
59' (0-1) Mueve el banquillo Hansi Flick. Oportunidad para Fermín López en plenos rumores sobre su posible salida, y también para Marcus Rashford. Se van Dani Olmo, que falló una ocasión muy clara, y Raphinha, de más a menos.
Rayo - Barcelona, en directo | Así fue el penalti pitado sobre Lamine Yamal mientras el VAR estaba estropeado
Esta es la secuencia del penalti pitado sobre Lamine Yamal.
El penalti que Busquets Ferrer señaló a favor del FC Barcelona 🎥— DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025
La acción entre Lamine Yamal y Pep Chavarría #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/SIiDjptfJ6
Rayo - Barcelona, en directo | Joan García se duele de un golpe
55' (0-1) Se hace daño el guardameta del Barça tras un choque con De Frutos. Salió muy valiente el portero, que está completando una gran actuación, y se llevó la peor parte en el choque. Se dolía de las costillas, concretamente.
-
53' (0-1) Pide penalti el Rayo por una caída de Isi en un choque con Joan García. El contacto es un poco forzado, lo busca el 7 rayista cuando el guardameta salió a atrapar la pelota.
-
50' (0-1) El Rayo juega más adelantado en esta segunda mitad y deja espacios en su retaguardia. El Barça lo aprovecha y llega con más peligro que en la primera mitad, donde faltó frescura y claridad en el último tercio del ataque culé.
-
48' (0-1) Segundo aviso claro de Dani Olmo. De nuevo ejerció en su faceta de llegador, le cae la pelota en la frontal, le pega con el interior pero su disparo se va ligeramente desviado. Avisa
-
46' (0-1) Otro susto para el Barça, aunque había fuera de juego gracias a la línea adelantada que tiran los de Flick. Mano a mano entre Isi y Joan García y el guardameta deja su segunda gran parada de la noche. Eso sí, no valía la jugada.
-
45' (0-1) Se reanuda el juego en Vallecas. Al parecer, el VAR vuelve a estar operativo tras los problemas de la primera parte.