-
Rayo - Barcelona, en directo | ¡Descanso en Vallecas!
¡Descanso en Vallecas! Vence por la mínima el FC Barcelona tras un penalti polémico sobre Lamine Yamal que el propio 10 transformó (0-1).
-
Rayo - Barcelona, en directo | Perdona Olmo
45' (+2) ¡La que ha fallado Dani Olmo! Buena jugada individual de Lamine Yamal, que regatea, atrae rivales y abre para Koundé. El francés mete un centro raso, la defensa repele el balón y le queda en el punto de penalti a Dani Olmo. Echa el cuerpo para atrás el mediapunta y la manda alta. El bote engañó a Olmo, pero perdona el Barça una clarísima al filo del descanso.
-
Rayo - Barcelona, en directo | Cuatro de añadido
45' (0-1) Busquets Ferrer añade cuatro minutos. El Rayo busca la reacción tras el tanto de Lamine Yamal.
-
Rayo - Barcelona, en directo | Se duele Balde
43' (0-1) Está tendido sobre el suelo Alejandro Balde con gestos de dolor. Veremos si no tiene que ser sustituido.
-
Rayo - Barcelona, en directo | Los locales, muy enfadados
40' (0-1) Los jugadores del Rayo están indignados, ya que estaban haciendo un buen partido y el penalti transformado por Lamine Yamal ha trastocado todos sus planes. El banquillo y la grada son un clamor contra Busquets Ferrer.
-
Rayo - Barcelona, en directo | ¡Gol de Lamine!
38' (0-1) ¡Gol del Barça! ¡Gol de Lamine Yamal! Transforma el penalti el 10 culé y se pone la corona en su ya característica celebración. Le pegó raso, a la derecha del guardameta. Vallecas estalla contra el árbitro.
-
Rayo - Barcelona, en directo | ¡Penalti sobre Lamine Yamal!
35' (0-0) ¡Penalti para el Barça! Protesta Vallecas, que es un clamor contra el árbitro. Lamine Yamal hace un quiebro imposible en el área, se escora y Chavarría le gana la posición. El contacto es cuestionable, pero el árbitro no lo duda.
Lo más grave no es la decisión, sino que los problemas de conexión con el VAR hacen que no se pueda revisar con normalidad.
-
Rayo - Barcelona, en directo | No se encuentran los de Flick
30' (0-0) Está bien plantado el Rayo y el Barça no logra tener la continuidad deseada. Además, los de Íñigo Pérez salen a la contra con peligro cada vez que pueden
-
Rayo - Barcelona, en directo | Problemas con el VAR
27' (0-0) Ya van varias veces que el partido se detiene por problemas de conexión entre el VAR y el colegiado. A ver si se solucionan los problemas técnicos.
-
Rayo - Barcelona, en directo | Responde Olmo con otro chut lejano
24' (0-0) Ante el atasco del Barça en ataque, Dani Olmo apostó por otro disparo lejano para amenazar a Batalla. Atrapó sin problemas el guardameta.
-
Rayo - Barcelona, en directo | ¡La tuvo Isi!
19' (0-0) Otra contra peligrosa del Rayo. Conduce De Frutos, abre para Isi y el 7 no se lo piensa. Zurdazo potente que se va por encima del larguero. Nuevo aviso local.
-
Rayo - Barcelona, en directo | Los locales amenazan a la contra
15' (0-0) Ya son varias salidas en velocidad de los locales que amenazan el plan del Barça. El césped no está perfecto y no está logrando el conjutno de Flick trenzar jugadas en el último tercio con la frecuencia habitual
-
Rayo - Barcelona, en directo | ¡Paradón de Joan García!
11' (0-0) ¡Qué ocasión tan clara para el Rayo! Paradón de Joan García tras un desajuste en la defensa del Barça. Remató Ratiu a bocajarro, pero se hizo gigante el ex del Espanyol para salvar el tanto con una estirada de pura fe y puros reflejos.
PARARRAYOS GARCIA ⛔️⚡️#RayoBarça | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/5CwAU0kQ0l— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2025
-
Rayo - Barcelona, en directo | Preocupa el estado del césped
8' (0-0) El estado del césped no es el ideal. Ya son varios los jugadores que se han resbalado por el mal estado del firme. La pelota tampoco rueda de la mejor manera, pero los jugadores han de adaptarse.
-
Rayo - Barcelona, en directo | ¡Otra de Raphinha!
6' (0-0) Excelente presión del Barça, que roba en la salida del Rayo y sus atacantes se lanzan con todo a la contra. Se planta Raphinha frente a batalla, pero está escorado, no le pega bien con la derecha y su disparo se va desviado. El robo en la presión fue muy peligroso.
-
Rayo - Barcelona, en directo | Posesión culé
4' (0-0) En estos primeros minutos de tanteo queda claro el plan de juego de ambos conjuntos. El Rayo intenta presionar, pero defiende en su campo ante un Barça que monopoliza la pelota
-
Rayo - Barcelona, en directo | ¡La primera es de Raphinha!
2' (0-0) No tarda el Barça en avisar. La primera ocasión es para Raphinha, que no dudó en pegarle desde lejos. Atrapa Batalla en dos tiempos.
-
Rayo - Barcelona, en directo | ¡Comienza el partido!
1' (0-0) ¡Comienza el partido en Vallecas!
-
Rayo - Barcelona, en directo | Diez minutos para el inicio
El partido, a punto de comenzar. Faltan diez minutos.
-
Rayo - Barcelona, en directo |Vallecas, en éxtasis por su regreso a Europa
El Rayo Vallecano escribió el pasado jueves uno de los capítulos más importantes de su historia al conseguir clasificarse de nuevo para una competición europea. 25 años han tenido que esperar los aficionados más veteranos del pequeño club del sureste de Madrid para volver a ver a su equipo viajando fuera de nuestras fronteras.