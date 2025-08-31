35' (0-0) ¡Penalti para el Barça! Protesta Vallecas, que es un clamor contra el árbitro. Lamine Yamal hace un quiebro imposible en el área, se escora y Chavarría le gana la posición. El contacto es cuestionable, pero el árbitro no lo duda.

Lo más grave no es la decisión, sino que los problemas de conexión con el VAR hacen que no se pueda revisar con normalidad.