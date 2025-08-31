Así queda la clasificación de La Liga tras la victoria del Madrid y los pinchazos de Barça y Atleti

La tercera jornada de La Liga dejó emociones fuertes y un cambio significativo en la tabla. El Real Madrid consiguió una sufrida victoria por 2-1 frente al Mallorca en el Santiago Bernabéu, lo que le permite mantener el pleno de triunfos y situarse en lo más alto con 9 puntos.

El Athletic Club es el único que aguanta el ritmo del Madrid. El conjunto de Ernesto Valverde se impuso a domicilio ante el Real Betis (1-2) y también suma 9 puntos, aunque con peor diferencia de goles. Los leones están mostrando solidez y aspiran a prolongar su gran inicio de temporada.

Por detrás aparecen tres equipos empatados con 7 puntos: el Villarreal, que firmó tablas ante el Celta (1-1), el Barcelona, que no pasó del empate frente al Rayo Vallecano (1-1), y el Espanyol, que superó a Osasuna por la mínima (1-0).

En este grupo destaca el submarino amarillo, que con 8 tantos a favor es el conjunto más goleador del campeonato.

La otra cara de la jornada la protagonizó el Atlético de Madrid, que volvió a tropezar al empatar 1-1 en su visita al Deportivo Alavés. Los de Simeone solo suman 2 puntos en tres partidos y ocupan una preocupante decimoséptima plaza, muy lejos de las expectativas iniciales.

En la zona baja, Girona y Levante siguen sin estrenar su casillero de puntos tras tres derrotas consecutivas. Mallorca tampoco levanta cabeza y con apenas una unidad permanece en posiciones de descenso.

La clasificación muestra ya una primera brecha entre los aspirantes al título y los equipos en apuros. Con un Real Madrid intratable, un Athletic sorprendente y un Barça aún irregular, la lucha por el liderato promete emociones intensas en las próximas jornadas.