Así queda la clasificación de La Liga tras la victoria del Madrid y los pinchazos de Barça y Atleti

El conjunto blanco junto al Athletic con pleno de victorias, mientras culés y rojiblancos se dejan puntos importantes en la tercera jornada.

La tercera jornada de La Liga dejó emociones fuertes y un cambio significativo en la tabla. El Real Madrid consiguió una sufrida victoria por 2-1 frente al Mallorca en el Santiago Bernabéu, lo que le permite mantener el pleno de triunfos y situarse en lo más alto con 9 puntos.

El Athletic Club es el único que aguanta el ritmo del Madrid. El conjunto de Ernesto Valverde se impuso a domicilio ante el Real Betis (1-2) y también suma 9 puntos, aunque con peor diferencia de goles. Los leones están mostrando solidez y aspiran a prolongar su gran inicio de temporada.

Por detrás aparecen tres equipos empatados con 7 puntos: el Villarreal, que firmó tablas ante el Celta (1-1), el Barcelona, que no pasó del empate frente al Rayo Vallecano (1-1), y el Espanyol, que superó a Osasuna por la mínima (1-0).

En este grupo destaca el submarino amarillo, que con 8 tantos a favor es el conjunto más goleador del campeonato.

La otra cara de la jornada la protagonizó el Atlético de Madrid, que volvió a tropezar al empatar 1-1 en su visita al Deportivo Alavés. Los de Simeone solo suman 2 puntos en tres partidos y ocupan una preocupante decimoséptima plaza, muy lejos de las expectativas iniciales.

En la zona baja, Girona y Levante siguen sin estrenar su casillero de puntos tras tres derrotas consecutivas. Mallorca tampoco levanta cabeza y con apenas una unidad permanece en posiciones de descenso.

La clasificación muestra ya una primera brecha entre los aspirantes al título y los equipos en apuros. Con un Real Madrid intratable, un Athletic sorprendente y un Barça aún irregular, la lucha por el liderato promete emociones intensas en las próximas jornadas.

Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DG
1) R.Madrid 9 3 3 0 0 6 1 +5
2) Athletic 9 3 3 0 0 6 3 +3
3) Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 +7
4) Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 +4
5) Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 +2
6) Getafe 6 3 2 0 1 4 4 0
7) Elche 5 3 1 2 0 4 2 +2
8) Betis 5 4 1 2 1 4 4 0
9) Valencia 4 3 1 1 1 4 2 +2
10) Rayo 4 3 1 1 1 4 3 +1
11) Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0
12) Sevilla 3 3 1 0 2 5 5 0
13) Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 -1
14) Celta 3 4 0 3 1 3 5 -2
15) Oviedo 3 3 1 0 2 1 5 -4
16) R.Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1
17) Atlético 2 3 0 2 1 3 4 -1
18) Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4
19) Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4
20) Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9