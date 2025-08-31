Así queda la clasificación de La Liga tras la victoria del Madrid y los pinchazos de Barça y Atleti
El conjunto blanco junto al Athletic con pleno de victorias, mientras culés y rojiblancos se dejan puntos importantes en la tercera jornada.
Más información: El Barça pierde los primeros puntos de la temporada tras empatar un polémico duelo contra el Rayo en Vallecas
La tercera jornada de La Liga dejó emociones fuertes y un cambio significativo en la tabla. El Real Madrid consiguió una sufrida victoria por 2-1 frente al Mallorca en el Santiago Bernabéu, lo que le permite mantener el pleno de triunfos y situarse en lo más alto con 9 puntos.
El Athletic Club es el único que aguanta el ritmo del Madrid. El conjunto de Ernesto Valverde se impuso a domicilio ante el Real Betis (1-2) y también suma 9 puntos, aunque con peor diferencia de goles. Los leones están mostrando solidez y aspiran a prolongar su gran inicio de temporada.
Por detrás aparecen tres equipos empatados con 7 puntos: el Villarreal, que firmó tablas ante el Celta (1-1), el Barcelona, que no pasó del empate frente al Rayo Vallecano (1-1), y el Espanyol, que superó a Osasuna por la mínima (1-0).
En este grupo destaca el submarino amarillo, que con 8 tantos a favor es el conjunto más goleador del campeonato.
La otra cara de la jornada la protagonizó el Atlético de Madrid, que volvió a tropezar al empatar 1-1 en su visita al Deportivo Alavés. Los de Simeone solo suman 2 puntos en tres partidos y ocupan una preocupante decimoséptima plaza, muy lejos de las expectativas iniciales.
En la zona baja, Girona y Levante siguen sin estrenar su casillero de puntos tras tres derrotas consecutivas. Mallorca tampoco levanta cabeza y con apenas una unidad permanece en posiciones de descenso.
La clasificación muestra ya una primera brecha entre los aspirantes al título y los equipos en apuros. Con un Real Madrid intratable, un Athletic sorprendente y un Barça aún irregular, la lucha por el liderato promete emociones intensas en las próximas jornadas.
|Equipo
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1) R.Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|6
|1
|+5
|2) Athletic
|9
|3
|3
|0
|0
|6
|3
|+3
|3) Villarreal
|7
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|+7
|4) Barcelona
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|5) Espanyol
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|3
|+2
|6) Getafe
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|7) Elche
|5
|3
|1
|2
|0
|4
|2
|+2
|8) Betis
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|9) Valencia
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|2
|+2
|10) Rayo
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|11) Alavés
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|12) Sevilla
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|13) Osasuna
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|2
|-1
|14) Celta
|3
|4
|0
|3
|1
|3
|5
|-2
|15) Oviedo
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|5
|-4
|16) R.Sociedad
|2
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|17) Atlético
|2
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|18) Mallorca
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|19) Levante
|0
|3
|0
|0
|3
|3
|7
|-4
|20) Girona
|0
|3
|0
|0
|3
|1
|10
|-9