Un exárbitro, tajante con el penalti a Lamine Yamal en el Rayo-Barça: "Lo ha revisado el VAR y el penalti es claro"

El FC Barcelona ha conseguido adelantarse en el marcador con un gol de Lamine Yamal de penalti en una jugada que ha generado gran polémica debido a la dudosa caída del jugador.

De hecho, la acción ha atraído especial atención porque el árbitro Busquets Ferrer no ha tenido acceso a las imágenes del VAR por lo que son muchos los que han cuestionado su decisión de darlo como penalti.

Sin embargo, el exárbitro Iturralde González ha explicado lo ocurrido en dicha jugada por protocolo y por qué el colegiado decidió pitar penalti para el conjunto culé.

Polémico penalti

Después de su victoria ante el RCD Mallorca y el Levante, los de Hansi Flick llegaban al Estadio de Vallecas con el objetivo de conseguir 9/9 puntos y marcharse al parón de selecciones con los deberes hechos.

De por sí el partido tenía gran ruido debido al estado del césped en el estadio del conjunto madrileño y la posibilidad de que muchos futbolistas se cayesen durante el encuentro. No obstante, lo que nadie esperaba es que lo que se llevaría la gran polémica sería el VAR.

Una vez empezado el partido, el sistema del VAR se cayó por lo que el árbitro Busquets Ferrer perdía acceso a las imágenes del videoárbitraje aunque si mantenía el contacto telefónico durante el encuentro.

La polémica no tardó en llegar dado que cerca del minuto 37, Lamine Yamal caía dentro del área durante un ataque hacia la portería de Augusto Batalla. El '10' del FC Barcelona perdía el equilibrio y se veía en el suelo en una zona peligrosa.

Busquets Ferrer, confundido con la situación de no poder ver las imágenes en la pantalla del VAR, tomó la decisión de pitarlo como penalti para los blaugranas.

Finalmente Lamine no tuvo reparos contra Batalla y anotó el que fue el 1-0 en el marcador. La jugada generó bastante discusión y ruido en redes, con muchos cuestionando la decisión del colegiado.

De hecho, durante el descanso, Ferrer estuvo cerca de ser agredido y su nombre fue carne de insultos y ataques en las diferentes redes sociales.

No obstante, durante la emisión de Carrusel Deportivo, el exárbitro Iturralde González explicó por qué el colegiado tomó la decisión de pitar penalti.

"Para mí es penalti claro porque el que viene corriendo es Echevarría y le derriba. Yo creo que le arrolla. En la rodilla, con la cadera y con el muslo le derriba. Es penalti. Le pilla con la pierna levantada y, para mi, es penalti", señalaba González.

Además, el exárbitro contaba qué ocurría en estas situaciones y cómo, aunque Ferrer no tenga acceso a las imágenes, el videoárbitraje sigue presente y puede analizar las jugadas.

"Lo que se ha caído es el servidor de Mediapro, entonces lo que no hay son las imágenes; es decir, no llegan las imágenes al campo. Lo que sí funcionan son los pinganillos. El penalti lo han revisado desde Las Rozas; lo que no hay son imágenes. Si llega a ser un piscinazo claro y no hay contacto, se le comunica al árbitro y este dice que no es penalti. En las jugadas dudosas, el del VAR corrige al del campo", apuntaba Iturralde.

Es decir, que en acciones así de polémicas y dudosas, es el videoárbitraje el que acaba ayudando y decidiendo sobre el colegiado que se encuentra sobre el terreno de juego. Por tanto, la decisión de pitar penalti para el FC Barcelona llegó desde la sala de control del VAR y no fue un deseo propio de Ferrer.