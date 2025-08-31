Las claves del España - Chipre:
-La Selección española supera con claridad el trámite ante Chipre y suma su segunda victoria en el EuroBasket
España - Chipre, en directo | ¡Final!
4º 00:00 (91-47) ¡Final del partido! Victoria clara para España. Los dos últimos minutos fueron un festival de triples. Tres tiros de tres de Santi Yusta en apenas un minuto han acabado por ampliar el marcador y España prácticamente ha doblado la puntuación de su rival. Segunda victoria para España en este EuroBasket antes del trascendental duelo ante Italia del próximo martes.
España - Chipre, en directo | El partido está visto para sentencia
4º 2:00 (80-45) Intercambian canastas los dos equipos en un duelo en el que ya no hay tensión.
España - Chipre, en directo | Tiempo muerto de Scariolo
4º 4:00 (76-4) España se relaja y va perdiendo en el marcador del último parcial. La relajación en los jugadores es evidente, con risas y camaradería, pero a Scariolo no le gusta ni un pelo y llama a sus pupilos para pedirles que mantengan la intensidad y se vayan del partido con buen sabor de boca.
España - Chipre, en directo | Otros dos triples de la anfitriona
4º 6:00 (76-37) Maquilla ligeramente Chipre la paliza en el marcador con dos triples seguidos de Stylianou y Christodoulou.
España - Chipre, en directo | Se anima la anfitroina
4º 8:00 (75-34) Se anima Chipre y Jung mejora ligeramente el porcentaje de tiro de los anfitriones. Scariolo sienta a todos sus titulares en este tramo del partido.
España - Chipre, en directo | Comienza el último parcial
4º 10:00 (70-29) ¡Empieza el último cuarto!
España - Chipre, en directo | ¡Final del tercer cuarto!
3º 00:00 (70- 29) ¡Triplazo sobre la bocina de Parra desde su casa! La ventaja supera los cuarenta puntos cuando entramos en el cuarto decisivo.
España - Chipre, en directo | Ni una falta española en el cuarto
3º 2:00 (60-26) El tercer cuarto está pareciendo un entrenamiento. España no ha tenido que hacer ni una sola falta en todo el parcial y el marcador es aplastante. Saint-Supéry se divierte sobre la pista intentando bandejas imposibles y Scariolo da descanso a los Hernangómez.
España - Chipre, en directo | Doble triple de Aldama
3º 4:00 (57-26) Se divierte España sobre la pista y Santi Aldama prolonga el festival de triples de los de Scariolo con dos aciertos consecutivos. Ya suma 10 el combinado español.
España - Chipre, en directo | Muy fácil para La Familia
3º 6:00 (49-20) Sienta Scariolo a sus principales jugadores. El partido está muy cómodo. Chipre está en un preocupante 27% de acierto en tiros (9/33) y un paupérrimo porcentaje en triples: 2/12, (17%).
España - Chipre, en directo | Llega el +30
3º 8:00 (47-17) Tres canastas consecutivas de Willy en la reanudación y España se eleva hasta los treinta puntos de ventaja tras iniciar el tercer cuarto con el mismo ritmo con el que se llegó al descanso. Chipre no tiene manera de anotar más allá de Willis Jr.
España - Chipre, en directo | ¡Empieza el tercer cuarto!
3º 10:00 (41-17) ¡Se reanuda el partido!
España - Chipre, en directo | ¡Se acaba el segundo cuarto!
2º 00:00 (41-17) ¡Se acaba el segundo cuarto! Muy buenos minutos de España, con gran aportación de los suplentes y mucho acierto desde el triple. El gran nivel defensivo de los españoles ha frenado en seco la producción ofesniva de los anfitriones. La diferencia en el porcentaje de acierto desde el triple es abismal: 8-18 (44%) para España y 1/9 (11%) para los chipriotas.
España - Chipre, en directo | 8/18 en triples para La Familia
2º 2:00 (34-17) Muy acertada España desde el triple (8 de18 lanzamientos acertados). Santi Yusta y Darío Brizuela aprovechan muy bien sus minutos con un triple cada uno y los de Scariolo siguen ampliando su ventaja, tanto con sus titulares como con su unidad B.
España - Chipre, en directo | Willis Jr presenta batalla
4º 4:00 (30-17) El estadounidense Darrall Willis Jr, nacionalizado como chipriota, está siendo el jugador más destacado de los anfitriones. España manteine su ventaja basándose en una defensa sólida y un mayor acierto en el triple que en los anteriores partidos, pero el ala-pívot está dejando algunos canastones imposibles de parar.
España - Chipre, en directo | Mueve el banquillo Scariolo
2º 6:00 (28-13) Mueve el banquillo Scariolo para gestionar su ventaja y el físico, mermado después de jugar con Bosnia hace menos de 24 horas. España gestiona su ventaja con cabeza y sin hacer grandes esfuerzos, favorecida por una modesta selección chipriota que lo intenta pero que está lejos de sus rivales.
España - Chipre, en directo | Ocho puntos consecutivos de Juancho Hernangómez
2º 8:00 (27-11) España logra ampliar su ventaja en este inicio de segundo cuarto. Juancho Hernangómez ha sumado los ocho últimos puntos españoles desde la línea de tiros libres y con dos triples que elevan la ventaja española hasta los 16 puntos.
España - Chipre, en directo | ¡Comienza el segundo cuarto!
2º 10:00 (19-9) ¡Empieza el segundo cuarto!
España - Chipre, en directo | Finaliza el primer cuarto con buenas sensaciones
1º 00:00 (19-9) ¡Final del primer cuarto! España domina el primer parcial con una ventaja de diez puntos que refleja la diferencia de nivel entre ambas selecciones. Willy Hernangómez es, por ahora, el hombre del encuentro.
España - Chipre, en directo | Willy domina el partido
1º 2:00 (19-9) Triple de Willy, que está enorme en este inicio. Cinco puntos en dos minutos para él y otro rebote ofensivo. Primero, anotó bajo el aro y después, firmó el tercer triple español en el partido. Pide tiempo muerto la anfitriona, que no puede frenar a España.
📹 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 🔝@willyhg94 👉 machacando, con la izquierda y de tres 👌— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 31, 2025
🏆 Grupo C #EuroBasket
🇪🇸🆚🇨🇾 (Min. 10 | 19-9)
📌 Spyros Kyprianou Arena (Limasol)
📺 @La1_tve #LaFamilia #SomosEquipo pic.twitter.com/Rv3psDNmDF