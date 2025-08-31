2º 00:00 (41-17) ¡Se acaba el segundo cuarto! Muy buenos minutos de España, con gran aportación de los suplentes y mucho acierto desde el triple. El gran nivel defensivo de los españoles ha frenado en seco la producción ofesniva de los anfitriones. La diferencia en el porcentaje de acierto desde el triple es abismal: 8-18 (44%) para España y 1/9 (11%) para los chipriotas.