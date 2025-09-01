Las claves del cierre del mercado de fichajes:
- El mercado de fichajes, a punto de estallar: la solución del Barça pasa por Fermín, el Betis, en vilo por Antony y las dudas de Uche
- Por qué la venta de Uche es tan importante para el Getafe a falta de seis días para el cierre del mercado de fichajes
- Los días clave para definir el futuro de los descartes de Flick, Guardiola y Luis Enrique: el momento álgido del mercado
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Abu Kamara, nuevo jugador del Getafe
El Hull City ha hecho oficial la cesión de Abu Kamara al Getafe. El extremo de Sierra Leona, de 22 años, se incorpora al ataque de los de Bordalás.
Abu Kamara has joined Getafe on a season-long loan.— Hull City (@HullCity) September 1, 2025
Wishing you the best of luck, @AbuKamara47 🧡#hcafc
Cierre del mercado de fichajes, en directo |"Las inversiones de LaLiga estarán en 600 millones de euros"
Javier Gómez, Director General Corporativo de LaLiga, habla sobre la situación de los clubes españoles en el cierre del mercado y la diferencia de gasto en fichajes comparado con la Premier. "Uno mira los últimos 10 años, quién reina en Europa, quién gana, los equipos españoles cómo están y no dicen eso".
Los datos dicen que aquí somos una liga en la que los clubes han decidido no gastar más de lo que generan y limitar las aportaciones de los accionistas. Las inversiones de LaLiga estarán en 600 millones de euros, parecido a la Bundesliga. La Premier está en el doble de ingresos pero está gastando más del triple".
"Los que están desequilibrados son otros. Aquí las cuentas son estas", ha dicho.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |¡Se rompe el acuerdo por Javi Galán!
Informa el diario AS que Javi Galán no será jugador del Nottingham Forest ya que el club inglés se ha echado para atrás en el último momento cuando ya estaba todo cerrado.
-
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Diego Carlos ficha por el Como
Diego Carlos, central brasileño de 32 años, nuevo jugador del Como de Cesc. El defensa, que militó en el Sevilla, deja el Fenerbaçhe, como ha anunciado el club turco.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Donnarumma ya ha firmado con el City
"Ya existe un acuerdo de Donnarumma con el Manchester City. El ya exportero del PSG, de 26 años, se comprometerá con el equipo que dirige Pep Guardiola", anuncian desde Inglaterra.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Un nuevo refuerzo para Arteta
Piero Hincapié aterriza en Londres para fichar por el Arsenal. El internacional ecuatoriano llega en calidad de cedido por una temporada procedente del Bayer Leverkusen. Hincapié, de 23 años, ha disputado más de 100 partidos con el equipo alemán desde su llegada en 2021, desempeñando un papel clave en la conquista del título de la Bundesliga en la temporada 2023/24.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |¡¡Se cae el fichaje de Marc Guehi!!
El Liverpool se queda sin central. Así lo anuncian desde Inglaterra y es que a pesar de que el jugador ha pasado el reconocimiento médico, el Crystal Palace no ha encontrado un sustituto, por lo que cierra la puerta a su salida.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Rabiot ya es nuevo jugador del Milan
Adrien Rabiot es oficialmente jugador del Milan. La posibilidad de un traspaso del Marsella al Milan se ha debatido en el club desde la ruptura del francés con el club por motivos ajenos al fútbol, pero la directiva del Milan ha acelerado las conversaciones con sus homólogos franceses, llegando a un acuerdo definitivo este mismo lunes.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Dele Alli se separa de Cesc Fábregas
El atacante inglés ha roto su contrato con el Como, según ha informado Di Marzio. Un adiós anunciado, ya que Dele Alli solo ha disputado nueve minutos con el conjunto italiano.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |El fichaje más caro de la Segunda División
El Almería ha roto el mercado de LaLiga Hypermotion. El conjunto andaluz ha pagado a Palmeiras siete millones por el 70% de los derechos de Thalys.
🏟❤️🤍— UD Almería (@U_D_Almeria) September 1, 2025
🇧🇷 Thalys ya conoce nuestra casa 🤩🔝#ThalysRojiblanco pic.twitter.com/pzgECRDKTt
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Aymeric Laporte, ¡here we go!
¡Aymeric Laporte regresa al Athletic Club! Fabrizio Romano ha informado que el acuerdo entre el club vasco y Al-Nassr es total. Cabe destacar que el central hispano-francés ha rechazado a cinco equipos por volver a Lezama.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Aymeric Laporte to Athletic Club, here we go! Back to Bilbao as he wanted.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Deal agreed right now with Al Nassr as documents being exchanged right now.
Laporte, set to travel as he rejected over 5 clubs for Athletic Club. pic.twitter.com/fwMVYMvlP6
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Carlos Soler llega a la Real Sociedad
Aunque ya estaba inscrito en LaLiga desde hace unos minutos, la Real Sociedad acaba de anunciar la llegada de Carlos Soler. Llevan dos fichajes los donostiarras en el día de hoy. Antes también anunciaron a Yangel Herrera.
☂️ 𝐄𝐱𝐚𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫, 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 1, 2025
☀️ Este era el verano. pic.twitter.com/ZmN1ruCs2F
Cierre del mercado de fichajes, en directo |La hoja de acuerdo de la Premier
A las 20:00 hora española se ha cerrado el mercado de fichajes en Inglaterra, aunque todavía se pueden cerrar algunas operaciones. Los clubes que necesiten tiempo adicional para completar un fichaje pueden solicitarlo a la Premier League. No obstante deben cumplirse una serie de condiciones:
Los clubes solo pueden solicitar una hoja de oferta en las 2 horas previas al cierre de la ventana; la solicitud debe indicar que el club se compromete a completar el fichaje; debe contener las firmas de todas las partes interesadas, para demostrar que existe voluntad de todas las partes para realizar el trato.
Si se cumplen las condiciones, los clubes dispondrán de dos horas más para completar el acuerdo y enviar toda la documentación a la Premier League.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Uche firma su nuevo contrato
Christantus Uche ya ha dejado de ser jugador del Getafe después de haber estampado su firma con el Crystal Palace. El jugador llega por unos 20 millones, lo que permitirá al equipo de Bordalás aliviar su fair play financiero y hacer las inscripciones que le faltan.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |¡¡El Betis hace oficial el fichaje de Antony!!
El Betis acaba de anuciar de forma oficial el regreso de Antony, lo que ya era un secreto a voces a lo largo del día de hoy. Se cierra así uno de los culebrones del mercado con las duras negociaciones con el Manchester United. El jugador firma hasta 2030.
Triana nunca volvió a ser la misma. pic.twitter.com/Irilq3cqx7— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 1, 2025
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Asensio, nuevo jugador del Fenerbahçe
Marco Asensio deja el PSG para firmar por el Fenerbahçe, aunque en Turquía no se podrá reencontrar con José Mourinho. El extremo ha firmado un contrato que le vincula con el club otomano durante las próximas cuatro temporadas.
"Estoy muy contento de estar aquí. Tengo muchas ganas de jugar ante nuestra afición en este estadio. Me han comentado que hay un ambiente estupendo", reconoció el propio Asensio en declaraciones recogidas por el club.
Ailemize hoş geldin Marco Asensio 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2025
🔗 https://t.co/NQ7MeAzN5K pic.twitter.com/lwub6OeEnF
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Más pistas sobre el fichaje de Antony
El Betis continúa haciendo publicaciones en sus redes sociales sobre el regreso de Antony, al que solo le falta la oficialidad, que será en breve. Ahora el club ha subido a sus redes sociales un vídeo del 'goat' cruzando el Puente de Triana.
Cierre del mercado de fichajes, en directo | Javi Galán, rumbo al Forest
El Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar la venta de Javi Galán rumbo al Nottingham Forest. El lateral español se había quedado sin sitio tras la llegada de Ruggeri.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |Samu Chukwueze, al Fulham
El exjugador del Villarreal, Samu Chukwueze, se marcha al Fulham en calidad de cedido y sin opción de compra obligatoria. El nigeriano abandona la disciplina del Milan para probar suerte en Inglaterra donde ser volver a ser importante.
Cierre del mercado de fichajes, en directo |El Liverpool, en vilo por Guehi
Apunta David Ornstein que el fichaje de Marc Guehi por el Liverpool podría caerse. Guehi se sometió a reconocimiento médico antes de su posible traspaso del Crystal Palace al club red, pero su traspaso está en peligro debido a los problemas del Palace para encontrar un sustituto adecuado.
🚨 Marc Guehi underwent medical ahead of proposed transfer from Crystal Palace to Liverpool - but move in jeopardy amid #CPFC issues finding adequate replacement. Talks now between 25yo & manager Glasner to make final decision on #LFC switch @TheAthleticFC https://t.co/U7mpBXBHkC— David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2025