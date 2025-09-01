Javier Gómez, Director General Corporativo de LaLiga, habla sobre la situación de los clubes españoles en el cierre del mercado y la diferencia de gasto en fichajes comparado con la Premier. "Uno mira los últimos 10 años, quién reina en Europa, quién gana, los equipos españoles cómo están y no dicen eso".

Los datos dicen que aquí somos una liga en la que los clubes han decidido no gastar más de lo que generan y limitar las aportaciones de los accionistas. Las inversiones de LaLiga estarán en 600 millones de euros, parecido a la Bundesliga. La Premier está en el doble de ingresos pero está gastando más del triple".

"Los que están desequilibrados son otros. Aquí las cuentas son estas", ha dicho.