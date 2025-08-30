Las claves del Real Madrid 2-1 Mallorca:
- El Madrid de Xabi se confirma a pesar de los árbitros: remonta al Mallorca en un minuto y se va al parón con pleno de puntos
Real Madrid - Mallorca, en directo |La crónica del partido
El Real Madrid se marcha al parón con nueve puntos de nueve posibles. Gran inicio de temporada que quedó refrendado con la victoria ante el Mallorca, remontada incluida, empañada por la actuación de los árbitros que anularon tres goles.
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+6' (2-1) ¡¡Victoria del Real Madrid!! Remontó el conjunto blanco el gol inicial de Muriqi, aunque sufrió en la segunda parte. Pleno de triunfos de Xabi Alonso esta temporada.
Real Madrid - Mallorca, en directo |Se marcha Mbappé
90'+4' (2-1) Agota sus cambios también Xabi Alonso: se ha marchado Mbappé y en su lugar ha entrado Gonzalo García.
Real Madrid - Mallorca, en directo |Agota sus balas Arrasate
90'+3' (2-1) A pesar de que el entrenador del conjunto bermellón les está pidiendo a sus jugadores tranquilidad, el equipo está volcado en ataque y Arrasate está metiendo jugadores con piernas frescas en busca del empate.
Real Madrid - Mallorca, en directo |Seis minutos de añadido
90' (2-1) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentos y el cuarto árbitro ha levantado el cartelón con seis minutos más de prolongación.
Real Madrid - Mallorca, en directo |Duerme el partido el conjunto
84' (2-1) El Real Madrid está haciéndose dueño y señor del partido en este tramo final. Los de Xabi Alonso mantienen la posesión mientras pasan los minutos para que el Mallorca no disponga de ninguna ocasión en estos últimos minutos.
Real Madrid - Mallorca, en directo |El partido sigue abierto
81' (2-1) El partido entra en su recta final y la diferencia del Real Madrid es mínima. Además, el Mallorca ya ha avisado por partida doble en esta segunda parte.
Real Madrid - Mallorca, en directo |Llegamos a la pausa de hidratación
76' (2-1) A falta de 15 minutos para el final del partido, se detiene el juego debido a la pausa de hidratación. Aprovechan Xabi Alonso y Arrasate para dar instrucciones a sus jugadores.
Real Madrid - Mallorca, en directo |Mbappé quiere su gol
74' (2-1) Kylian Mbappé busca el gol que dé tranquilidad al Real Madrid. Ya ha anotado dos, aunque estaba en fuera de juego.
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Cuatro cambios en el conjunto blanco!!
71' (2-1) Mueve Xabi Alonso el banquillo con hasta cuatros cambios. Se han marchado Trent Alexander-Arnold, Vinicius, Mastantuono y Arda Güler, en sus lugares han entrado Carvajal, Rodrygo, Brahim y Ceballos.
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Evita el empate Carreras!!
65' (2-1) ¡¡Se ha salvado el Real Madrid por partida doble!! Disparo fuerte de un Samu Costa que acaba de ingresar al terreno de juego, pero sobre la línea despejó el lateral del Real Madrid. Providencial.
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Ha salvado el empate Trent!!
61' (2-1) Cómo se lanzó el inglés para evitar que Mateo Joseph empuje a gol un gran pase atrás de Sergi Darder.
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Anulado el gol!!
59' (2-1) ¡¡No sube el gol al marcador!! Decreta Sánchez Martínez mano de Arda Güler cuando el turco se había protegido de un balonazo en el estómago en una acción de acto reflejo.
Real Madrid - Mallorca, en directo |El gol se está revisando
57' (3-1) El VAR está revisando la acción por una posible mano de Arda Güler justo antes de marcar el gol.
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Goooool de Arda Güler!!
54' (3-1) ¡¡El Real Madrid empieza a encarrilar el partido!! Ha empezado muy bien en esta segunda parte Arda Güler y el turco ha encontrado la recompensa del gol tras una jugada descomunal entre Mbappé y Mastantuno. El argentino, dentro del área, le hizo un caño a un rival y armó el disparo.
Leo Román, con el pie, evitó el gol pero en el rechace apareció Güler.
Real Madrid - Mallorca, en directo |Siguen insistiendo los blancos en la presión
51' (2-1) No ha bajado el ritmo de partido en el Bernabéu. El Real Madrid sigue dominando el encuentro y con una alta presión tras pérdida hace que no le dura nada el balón al Mallorca.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡Ocasión para Mastantuono!
47' (2-1) Zurdazo muy alto del argentino en su intentona desde fuera del área. No le están saliendo las cosas al argentino, aunque él no deja de intentarlo.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (2-1) ¡¡Ya rueda el balón en el Santiago Bernabéu!! No hay cambios en ninguno de los dos equipos.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Descanso en el Bernabéu!!
45' (2-1) ¡¡Finaaaal de la primera parte!! Jugadores a vestuario con el 2-1 imperando en el electrónico. Gran partido el que están brindando los dos equipos, cada uno con sus armas.