Publicada
Actualizada

Las claves del Real Madrid - Mallorca:

  1. Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Perdona el tercero Mbappé!!

    42' (2-1) Se le quedó algo atrás el control al francés tras el pase de Arda Güler en la frontal del área pequeña, sacándose un remate forzado que roza el palo.

  2. Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Ha tenido el tercero Trent!!

    40' (2-1) Disparo raso del lateral inglés que pasa muy cerca del palo izquierdo. Está desatado el Real Madrid.

  3. Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡¡Gooool de Vinicius!!!

    38' (2-1) ¡¡Remonta el Real Madrid el partido en apenas un minuto!! Qué golazo ha marcado Vinicius tras abrirse paso en la frontal del área y con un remate cruzado bate a Leo Román. Increíble lo que acaba de pasar en el Bernabéu.

  4. Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Gooool de Arda Güler!!

    36' (1-1) ¡¡¡Goooool de Arda Güler!!! Jugada ensayada del Real Madrid, centro de Carreras al segundo palo donde encuentra a Dean Huijsen. El central asiste a un Arda Güler que, a placer, empata el partido.

  5. Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡A punto de marcar Tchouaméni!!

    31' (0-1) No da respiro el Real Madrid en el partido. Derechazo duro del francés que se le resbala al portero del Mallorca, pero tuvo suerte de que el rechace lo pudo atrapar rápidamente.

  6. Real Madrid - Mallorca, en directo |La apuesta de Arrasate da resultado

    28' (0-1) El Mallorca está haciendo una buena primera parte en el Bernabéu. Disciplinado y ordenado atrás, de momento ha sacado rédito a su única ocasión a balón parado. Primer gol de Muriqi a pase de Pablo Torre.

    De momento, la apuesta del técnico bermellón de sacar a dos puntas y a los dos jugones, Darder y Pablo Torre, le está saliendo bien.

  7. Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡La ha tenido Mastantuono!!

    24' (0-1) !!A punto de marcar Franco Mastantuono el gol del empate!! Disparo con la zurda desde fuera del área que se marcha ligeramente desviado. El argentino pedía saque de esquina y tenía razón porque Raíllo desvió lo justo el balón.

  8. Real Madrid - Mallorca, en directo |Paso al frente del conjunto blanco

    21' (0-1) Ha encajado bien el Real Madrid el gol en contra de Muriqi, y los de Xabi Alonso ya se vuelcan sobre la portería de Leo Román, quien aprovecha para perder tiempo.

  9. Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Goool de Muriqi!!

    18' (0-1) ¡¡Se adelanta en el partido el Mallorca!! Saque de esquina a favor del conjunto bermellón, Muriqi le gana la partida a Tchouaméni e introduce el balón en el fondo de la portería. Salta la sorpresa en el Bernabéu.

  10. Real Madrid - Mallorca, en directo |Se defienden los de Arrasate

    11' (0-0) Despeja Valjent metiendo la cabeza el peligroso centro de Trent al segundo palo. Había llegado hasta Carreras a zona de remate.

  11. Real Madrid - Mallorca, en directo |El fuera de juego de Mbappé

    10' (0-0) Por apenas unos centímetros no ha subido al marcador el gol de Mbappé. Muy justo.

    Captura de TV.

    Captura de TV.

  12. Real Madrid - Mallorca, en directo |¡El gol no sube al marcador!

    7' (0-0) Después de que el gol haya sido revisado desde la sala VOR finalmente no sube al marcador porque el francés estaba ligeramente adelantado.

  13. Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Goooool de Mbappé!!

    6' (1-0) ¡¡Gooooolaaazooo del Real Madrid!! Qué gran pase a la espalda de la defensa le puso Trent Alexander-Arnold a Mbappé, quien no falló ante Leo Román. Vaya asistencia y qué definición. Piden los jugadores del Mallorca fuera de juego.

  14. Real Madrid - Mallorca, en directo |El conjunto blanco empieza apretando

    3' (0-0) El Real Madrid ha entrado muy enchufado al partido, jugando en campo contrario y robando el balón al Mallorca cuando éstos intentan elaborar las jugadas de ataque.

  15. Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Coomienza el partido!!

    1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Santiago Bernabéu!! La primera posesión del partido es para el conjunto dirigido por Arrasate.

  16. Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!

    Los 22 protagonistas acaban de saltar al césped del Santiago Bernabéu. Gran ambiente en el templo del conjunto blanco. ¡El partido está a punto de comenzar!

  17. Real Madrid - Mallorca, en directo |El futuro de Ceballos, en el aire

    Tenía un pie y medio fuera del Real Madrid, pero finalmente, la operación que iba a llevar a Dani Ceballos al Olympique de Marsella ha colapsado por las dudas del jugador.

    El centrocampista utrerano considera que a sus 29 años es el momento de tener más protagonismo, sobre todo a la luz de que es una opción residual para Xabi Alonso.

  18. Real Madrid - Mallorca, en directo |Calientan los jugadores de ambos equipos

    Los futbolistas del Real Madrid y del Mallorca ya han pisado el terreno de juego del Santiago Bernabéu para realizar los ejercicios de calentamiento antes del inicio del partido. A las 21:30h dará comienzo el encuentro.

  19. Real Madrid - Mallorca, en directo |El club blanco ya conoce su camino en la Champions

    El Real Madrid será el único de los españoles que no se mida a un equipo inglés en el debut en esta Champions. Los blancos tenían una preocupación y era dónde quedaría enmarcado su visita al Almaty kazajo, a más de 6.000 kms.

    Será en la jornada 2, tras un derbi y antes de medirse al Villarreal en Liga. Visita al Liverpool (jornada 4) y recibimiento en el Bernabéu al City (jornada 6), las fechas clave.

  20. Real Madrid - Mallorca, en directo |Los cambios de Xabi

    El tolosarra sale con el brasileño en la izquierda y con Rodrygo en el banquillo. Nueva oportunidad para Trent, quien sienta a Dani Carvajal y como hemos comentado anteriormente, Mastantuono se mantiene en el once.