28' (0-1) El Mallorca está haciendo una buena primera parte en el Bernabéu. Disciplinado y ordenado atrás, de momento ha sacado rédito a su única ocasión a balón parado. Primer gol de Muriqi a pase de Pablo Torre.

De momento, la apuesta del técnico bermellón de sacar a dos puntas y a los dos jugones, Darder y Pablo Torre, le está saliendo bien.