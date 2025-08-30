Las claves del Real Madrid - Mallorca:
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Perdona el tercero Mbappé!!
42' (2-1) Se le quedó algo atrás el control al francés tras el pase de Arda Güler en la frontal del área pequeña, sacándose un remate forzado que roza el palo.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Ha tenido el tercero Trent!!
40' (2-1) Disparo raso del lateral inglés que pasa muy cerca del palo izquierdo. Está desatado el Real Madrid.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡¡Gooool de Vinicius!!!
38' (2-1) ¡¡Remonta el Real Madrid el partido en apenas un minuto!! Qué golazo ha marcado Vinicius tras abrirse paso en la frontal del área y con un remate cruzado bate a Leo Román. Increíble lo que acaba de pasar en el Bernabéu.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Gooool de Arda Güler!!
36' (1-1) ¡¡¡Goooool de Arda Güler!!! Jugada ensayada del Real Madrid, centro de Carreras al segundo palo donde encuentra a Dean Huijsen. El central asiste a un Arda Güler que, a placer, empata el partido.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡A punto de marcar Tchouaméni!!
31' (0-1) No da respiro el Real Madrid en el partido. Derechazo duro del francés que se le resbala al portero del Mallorca, pero tuvo suerte de que el rechace lo pudo atrapar rápidamente.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |La apuesta de Arrasate da resultado
28' (0-1) El Mallorca está haciendo una buena primera parte en el Bernabéu. Disciplinado y ordenado atrás, de momento ha sacado rédito a su única ocasión a balón parado. Primer gol de Muriqi a pase de Pablo Torre.
De momento, la apuesta del técnico bermellón de sacar a dos puntas y a los dos jugones, Darder y Pablo Torre, le está saliendo bien.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡La ha tenido Mastantuono!!
24' (0-1) !!A punto de marcar Franco Mastantuono el gol del empate!! Disparo con la zurda desde fuera del área que se marcha ligeramente desviado. El argentino pedía saque de esquina y tenía razón porque Raíllo desvió lo justo el balón.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |Paso al frente del conjunto blanco
21' (0-1) Ha encajado bien el Real Madrid el gol en contra de Muriqi, y los de Xabi Alonso ya se vuelcan sobre la portería de Leo Román, quien aprovecha para perder tiempo.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Goool de Muriqi!!
18' (0-1) ¡¡Se adelanta en el partido el Mallorca!! Saque de esquina a favor del conjunto bermellón, Muriqi le gana la partida a Tchouaméni e introduce el balón en el fondo de la portería. Salta la sorpresa en el Bernabéu.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |Se defienden los de Arrasate
11' (0-0) Despeja Valjent metiendo la cabeza el peligroso centro de Trent al segundo palo. Había llegado hasta Carreras a zona de remate.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |El fuera de juego de Mbappé
10' (0-0) Por apenas unos centímetros no ha subido al marcador el gol de Mbappé. Muy justo.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡El gol no sube al marcador!
7' (0-0) Después de que el gol haya sido revisado desde la sala VOR finalmente no sube al marcador porque el francés estaba ligeramente adelantado.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Goooool de Mbappé!!
6' (1-0) ¡¡Gooooolaaazooo del Real Madrid!! Qué gran pase a la espalda de la defensa le puso Trent Alexander-Arnold a Mbappé, quien no falló ante Leo Román. Vaya asistencia y qué definición. Piden los jugadores del Mallorca fuera de juego.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |El conjunto blanco empieza apretando
3' (0-0) El Real Madrid ha entrado muy enchufado al partido, jugando en campo contrario y robando el balón al Mallorca cuando éstos intentan elaborar las jugadas de ataque.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Santiago Bernabéu!! La primera posesión del partido es para el conjunto dirigido por Arrasate.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!
Los 22 protagonistas acaban de saltar al césped del Santiago Bernabéu. Gran ambiente en el templo del conjunto blanco. ¡El partido está a punto de comenzar!
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |El futuro de Ceballos, en el aire
Tenía un pie y medio fuera del Real Madrid, pero finalmente, la operación que iba a llevar a Dani Ceballos al Olympique de Marsella ha colapsado por las dudas del jugador.
El centrocampista utrerano considera que a sus 29 años es el momento de tener más protagonismo, sobre todo a la luz de que es una opción residual para Xabi Alonso.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |Calientan los jugadores de ambos equipos
Los futbolistas del Real Madrid y del Mallorca ya han pisado el terreno de juego del Santiago Bernabéu para realizar los ejercicios de calentamiento antes del inicio del partido. A las 21:30h dará comienzo el encuentro.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |El club blanco ya conoce su camino en la Champions
El Real Madrid será el único de los españoles que no se mida a un equipo inglés en el debut en esta Champions. Los blancos tenían una preocupación y era dónde quedaría enmarcado su visita al Almaty kazajo, a más de 6.000 kms.
Será en la jornada 2, tras un derbi y antes de medirse al Villarreal en Liga. Visita al Liverpool (jornada 4) y recibimiento en el Bernabéu al City (jornada 6), las fechas clave.
-
Real Madrid - Mallorca, en directo |Los cambios de Xabi
El tolosarra sale con el brasileño en la izquierda y con Rodrygo en el banquillo. Nueva oportunidad para Trent, quien sienta a Dani Carvajal y como hemos comentado anteriormente, Mastantuono se mantiene en el once.