El palo de Damián González al Atlético de Madrid: "Ya no tiran LaLiga a la basura en marzo, ahora la tiran en agosto"

El Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza. Después de su empate ante el Deportivo Alavés, el conjunto colchonero se marcha al parón de selecciones con tan solo dos empates de nueve posibles. Un desastroso inicio liguero.

Los de Simeone no han logrado vencer a rivales que de primeras se asomaban inferiores futbolísticamente, especialmente después del gran desembolso en fichajes durante este mercado de fichajes.

Así, durante la emisión de Chiringuito Inside, el periodista deportivo Damián González fue muy crítico con el rendimiento del Atlético de Madrid y la mala imagen que está dejando sobre el terreno de juego.

El Atlético, señalado

El Atlético de Madrid llegaba a la temporada 25-26 con gran ilusión por parte de sus aficionados. La consolidación de Julián Álvarez sumado a los refuerzos de Álex Baena, Thiago Almada o Johnny Cardoso generaba gran expectación.

No obstante, el club rojiblanco inició con una derrota ante el RCD Espanyol en territorio perico. Un resultado que sorprendía y levantaba las alarmas entre los colchoneros. Pero un tropiezo inicial lo puede tener cualquiera y su afición mantenía la calma ante los siguientes partidos.

Sin embargo, ni ante el Elche ni ante el Deportivo Alavés el Atlético de Madrid pudo encontrar la victoria, conformándose con dos empates a 1. ¿El rendimiento estas tres jornadas? Dos puntos de nueve posibles. Un arranque turbulento para un equipo de este calibre.

De tal manera, el rendimiento del Atlético no pasó por alto en Chiringuito Inside, donde los tertulianos fueron contundentes con la actuación de los rojiblancos en estos últimos partidos.

"Este es, no ya solo el peor arranque con el Cholo Simeone, sino el peor arranque en muchos años del Atlético de Madrid. Sobre todo por la entidad floja de los rivales, con todo el respeto al Elche, Alavés y Espanyol. Esto es ya alerta rojiblanca", afirmaba el periodista deportivo Damián González.

Pero su crítica más contundente llegaba a continuación, comparando cómo los colchoneros acostumbraban a competir por LaLiga hasta marzo y este año parece que ni eso: "El Atlético ya no tira LaLiga en marzo, ahora la tira en agosto".

Por su parte, Jorge D'Alessandro, tertuliano y exentrenador del Atlético de Madrid también fue tajante con los del Cholo Simeone.

"Este equipo no está entrenado. Está a la deriva. Este equipo necesita cambio, necesita alma y vida. Necesita ideas. Hoy ha jugado con el peor de LaLiga. Ha sido lamentable. Debe ser un punto de inflexión para la Junta Directiva. Este equipo está muy grave y está enfermo. Este Atlético no ha mejorado en nada en las últimas temporadas", aseguraba D'Alessandro.

De hecho, el propio Damián, que acostumbraba a defender el rol del Cholo Simeone dentro del Atlético de Madrid, fue rotundo con el futuro del técnico.

"Hasta hoy yo creía que el Cholo tenía que irse, cuando él considere, y suelo utilizar una especie de metáfora de que se irá cuando el Cholo se reúna con Simeone y ambos decidan. Cambia este año y a partir de ahora. Ya no puede depender solo de él. Esto es muy grave", indicaba el tertuliano.

Que el Atlético se marche al parón de selecciones con solo dos puntos y decimosexto en la clasificación es una situación de gran preocupación para los aficionados y su directiva.

"El Atlético está entrando en un pozo de desilusión. Ya no solo se va a quedar siete puntos por detrás del Madrid o Barcelona sino siete puntos por detrás de Villarreal, Athletic Club... Van a ser 15 días de afrontar el ruido mediático. Suelo defender mucho al Cholo pero insisto en que no se puede debatir todo. Un Atlético de Madrid, que ha invertido lo que ha invertido, no puede asomarse a este pozo", apuntaba.