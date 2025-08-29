Las claves del Alcaraz vs Darderi:
Alcaraz - Darderi, en directo | Fácil para ael murciano
(3-0) Sigue sólido el murciano y vuelve a apuntarse un juego desde el saque cediendo un único punto. Ha cogido ritmo en su juego y, por ahora, el italiano no logra responder.
Alcaraz - Darderi, en directo | ¡Break a la primera!
(2-0) ¡Break para Alcaraz! La rotura llegó en el primer servicio del rival. El murciano logró forzar el 40-40 aprovechando la inseguridad del italiano en el servicio. El italiano hizo dos dobles faltas en el momento decisivo y concedió la bola de break a Alcaraz, que no deja pasar su oportunidad y amplía su ventaja con una derecha ganadora.
Alcaraz - Darderi, en directo | Buen comienzo
(1-0) Alcaraz se apunta el primer juego con solvencia tras ceder un solo punto y subiendo a volear con confianza. El murciano utiliza una equipación rosa de un tono más claro al púrpura que ha venido utilizando en este US Open para diferenciarse de su oponente. Turno para el italiano.
Alcaraz - Darderi, en directo | ¡Comienza el partido!
¡Comienza el partido! Alcaraz empieza sirviendo.
Alcaraz - Darderi, en directo | Los jugadores llegan a la pista
Darderi y Alcaraz ya están en la pista y comenzarán a calentar en breve. Aplausos para el murciano en esta sesión matutina del US Open.
Alcaraz - Darderi, en directo | El rival del murciano
El italoargentino Luciano Enrique Darderi, número 34 del ranking ATP, será el rival de Carlos Alcaraz en tercera ronda.
Darderi llegó a esta fase tras derrotar consecutivamente a Rinky Hijikata (6-2, 6-1, 6-2) y a Eliot Spizzirri (6-0, 7-6(3), 2-6, 6-4), demostrando solidez desde el fondo y resiliencia en momentos clave que le permitieron crecer como jugador esta temporada.
Es hijo de Gino Darderi, extenista profesional que hoy ejerce como su entrenador.
Alcaraz - Darderi, en directo | ¡Muy buenas tardes!
¡Muy buenas tardes y bienvenidos/as a la retransmisión del partido de tercera ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi!
Se espera que el partido comience a las 17:30.