El italoargentino Luciano Enrique Darderi, número 34 del ranking ATP, será el rival de Carlos Alcaraz en tercera ronda.

Darderi llegó a esta fase tras derrotar consecutivamente a Rinky Hijikata (6-2, 6-1, 6-2) y a Eliot Spizzirri (6-0, 7-6(3), 2-6, 6-4), demostrando solidez desde el fondo y resiliencia en momentos clave que le permitieron crecer como jugador esta temporada.

Es hijo de Gino Darderi, extenista profesional que hoy ejerce como su entrenador.