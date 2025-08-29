Las claves del Alcaraz vs Darderi:
- Carlos Alcaraz avanza a octavos de final del US Open después de imponerse a Luciano Darderi en menos de dos horas
Alcaraz - Darderi, en directo |¡Set en blanco)
(6-2, 6-4, 6-0) ¡Victoria para Alcaraz! El murciano se lleva el tercer set en blanco y ya espera rival en octavos de final.
Alcaraz - Darderi, en directo | El murciano lo tiene en la mano
(6-2, 6-2, 5-0) Otro juego para Alcaraz y Darderi pide asistencia al fisio. Esto está visto para sentencia.
Alcaraz - Darderi, en directo | El partido, a tiro
(6-2, 6-4, 4-0) ¡Otro break! Pone velocidad de crucero Alcaraz ante un Darderi que parece rendirse. Le pone bolas imposibles al italiano el número 2 y el resto ganador levanta al público.
Alcaraz - Darderi, en directo | Brillante el murciano desde el saque
(6-4, 6-2, 3-0) Otro juego más para Alcaraz desde el saque cediendo un solo punto. El partido recuerda al primer set, en el que el murciano no dejaba opción a su rival. Le ha sentado de maravilla la intervención del fisio.
Alcaraz - Darderi, en directo | ¡Otro break!
(6-2, 6-4, 2-0) ¡Break para Alcaraz! Se pone de cara el partido el murciano, que ha recuperado la tranquilidad y la confianza. Le gritan desde la banda que juegue simple y se mueva con cabeza. Restó de maravilla a cada saque del italiano, que ya no sabe qué hacer para frenar a su rival.
Alcaraz - Darderi, en directo | Buen comienzo del parcial decisivo
(6-2, 6-4, 1-0) Comienza la manga decisiva con ventaja de Alcaraz desde el saque. Grandes detalles del murciano, apostando ahora por el saque y la volea. Espectacular su dejada para poner el 40-30
Alcaraz - Darderi, en directo | ¡Segundo set para el murciano!
(6-2, 6-4) Le ha venido bien la pausa médica a Alcaraz. Tras el masaje, el murciano ha recuperado la energía y ha restado de maravilla. Con el 40-15, la sexta doble falta del partido de Darderi le otorga cruelmente el set a Alcaraz. Se le complicó por momentos el asunto al español, quizás lastrado por sus problemas físicos, pero ya está a un solo set de los octavos.
Alcaraz - Darderi, en directo | El fisio atiende al murciano
(6-2, 5-4) Se lleva el juego Alcaraz y aprieta el puño, ya que el italiano llegó a amenazar con el break. Se ha hecho daño en la rodilla el murciano y llama al fisio para que le atienda. Aprovechan ambos para dialogar en este descanso. Alcaraz se queja de una sobrecarga en la pierna y pide un tiempo muerto para recibir un masaje
Alcaraz - Darderi, en directo | ¡Empata el italiano!
(6-2, 4-4) Tuvo bola de contrabreak Alcaraz, pero el italiano logra recuperarse y pone el empate en esta segunda manga. Alcaraz cambia su gesto, ahora más serio, y le hace gestos a su fisio. Despierta el italiano y atraviesa un momento de dudas el número 2.
Alcaraz - Darderi, en directo | ¡Break de Darderi!
(6-2, 4-3) ¡Rompe Darderi a Alcaraz! Necesitaba reaccionar y lo ha hecho con dos juegos consecutivos. Los nervios del inicio se han esfumado y el murciano deberá volver a concentrarse. Aplaude el público los dos puntazos de Darderi para cerrar el juego con un gran revés a la línea y una buena combinación de golpes de derecha.
Alcaraz - Darderi, en directo | Responde el italiano
(6-2, 4-2) Tira de orgullo Darderi y se muestra más tranquilo para llevarse el juego desde el saque. Necesita centrarse para que haya concurso en este segundo parcial.
Alcaraz - Darderi, en directo | Se complica el murciano, pero amplía su ventaja
(6-2, 4-1) Se divierte ahora Alcaraz, que intenta probar cosas nuevas y lograr puntos imposibles. Apuesta por el saque y volea, las dejadas y los passings estéticos y lo acaba pagando. Con todo a favor, permitió a Darderi contar con una bola de break, pero logró rehacerse con su quinto ace del choque y ampliar su ventaja en el segundo parcial.
Alcaraz - Darderi, en directo | ¡Break!
(6-2, 3-1) Se dispara en el pie Darderi y regala el break a Alcaraz.Por fin logró el italiano estirar el juego e intercambiar golpes con el murciano, pero falló en el momento clave. Con el 40-40, se puso en ventaja y cometió la quinta doble falta del partido. Después, cedió la ventaja a Alcaraz al regalar un punto que tenía en la mano y la lectura de partido del murciano le sirve para estar en el lugar adecuado y poner el 3-1 en el marcador.
Vuelve a cambiar de raqueta Darderi, muy frustrado y errático.
Alcaraz - Darderi, en directo | Recupera la ventaja el murciano
(6-2, 2-1) Comienza perdiendo un punto al resto Alcaraz y eso es noticia, pero se rehace para volver a ponerse en ventaja antes del primer descanso de este segundo set.
Alcaraz - Darderi, en directo | Asegura el juego el italiano
(6-2, 1-1) Juego para Darderi, que solo se siente cómodo cuando desconecta a Alcaraz desde el servicio. En el intercambio de golpes, no hay partido, pero comienza su andadura en el segundo set evitando el break
Alcaraz - Darderi, en directo | El murciano empieza el segundo set con otro juego en blanco
(6-2, 1-0) Alcaraz mantiene su ritmo en el inicio de esta segunda manga. Juego en blanco para el español, que está sacando realmente bien.
Alcaraz - Darderi, en directo | ¡Set por la vía rápida!
(6-2) ¡Se lleva Alcaraz el primer set! En menos de media hora, la superioridad del murciano se ha hecho notar y se pone el partido de cara sin apenas ceder puntos en toda la manga. Ocho ganadores, cinco errores no forzados y solo dos puntos cedidos cuando saca. Los datos de una exhibición.
Alcaraz - Darderi, en directo | Apisonadora
(5-2) Otro juego para Alcaraz por la vía rápida y sin ceder un punto. Restará para llevarse el primer set con menos de media hora de partido acumulado
Alcaraz - Darderi, en directo | Mejora el italiano
(4-2) Despierta Darderi y vuelve a asegurar el juego desde el saque. Después de un inicio errático, comienza a encontrar su tenis el italiano y a trabajar los puntos desde el fondo de la pista.
Alcaraz - Darderi, en directo | Juego en blanco
(4-1) Juego en blanco para Alcaraz desde el saque. No le duran nada los puntos al murciano, que está sacando con confianza. Los dos tenistas cerraron el juego con un punto propio de un partido de exhibición, intercambiando dejadas espectaculares. Se divierte el público.