(6-2, 3-1) Se dispara en el pie Darderi y regala el break a Alcaraz.Por fin logró el italiano estirar el juego e intercambiar golpes con el murciano, pero falló en el momento clave. Con el 40-40, se puso en ventaja y cometió la quinta doble falta del partido. Después, cedió la ventaja a Alcaraz al regalar un punto que tenía en la mano y la lectura de partido del murciano le sirve para estar en el lugar adecuado y poner el 3-1 en el marcador.

Vuelve a cambiar de raqueta Darderi, muy frustrado y errático.