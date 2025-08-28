¿Puede un equipo jugar con camisetas de otro? El caso del suizo YF Juventus que jugó un partido oficial con la del Barça

Lewandowski y el futbolista del YF Juventus con la equipación del FC Barcelona

El fútbol siempre ha estado lleno de historias curiosas, pero pocas tan llamativas como la vivida recientemente en Suiza.

El YF Juventus, equipo de fútbol de Zúrich que disputa la cuarta categoría, decidió saltar al campo frente al FC Baden con un atuendo muy particular.

En lugar de su habitual equipación usaron la tercera camiseta del FC Barcelona de la temporada 2022-23, modificada para ocultar los logotipos originales y sustituir el escudo por el propio.

Lo que en principio parecía una anécdota rápidamente se convirtió en tema de conversación, sobre todo cuando, a lo largo del partido, el adhesivo de algunos uniformes se desprendió y dejó al descubierto el escudo azulgrana.

A pesar del revuelo, el YF Juventus se impuso por 2-1, aumentando aún más la repercusión de la noticia y la viralidad de las imágenes de los jugadores.

Una pasión personal

Las especulaciones apuntaban a posibles dificultades económicas del club para adquirir nuevas equipaciones, pero el cuerpo técnico ofreció otra explicación.

El segundo entrenador, Sebastian Bauert, aclaró: "No, a mi padre simplemente le gustan las camisetas. Es un gran aficionado del Barça".

Ese padre es Piero Bauert, director deportivo, vicepresidente y figura clave en la entidad. Su admiración por el conjunto catalán es conocida desde hace años.

A algunos jugadores del YF se les cayó el logo, dejando al descubierto un escudo del Barça debajo

De hecho, en más de una ocasión se le ha visto con chándales azulgranas. En esta ocasión, decidió llevar su pasión un paso más allá permitiendo que sus jugadores vistieran la equipación culé en un encuentro oficial.

La relación entre Bauert y el Barça no es solo emocional. El dirigente es también cofundador y miembro de la Barcelona Academy Zürich, una escuela de formación inspirada en La Masia y respaldada oficialmente por el club catalán.

Esa conexión facilita un flujo constante de material y sinergias entre ambas entidades.

El propio Bauert confirmó que existe un acuerdo que les permite usar esas camisetas: "Sí, no hay problema. Tengo buenos contactos en el FC Barcelona, y hay un contrato en el que se establece que podemos utilizarlas".

No es la primera vez

Aunque la noticia ha causado sensación internacional, los seguidores del Juventus de Zúrich aseguran que no es la primera vez que el equipo utiliza camisetas azulgranas.

En temporadas anteriores también lo habían hecho, sin atraer tanta atención mediática. Además, no solo la tercera camiseta culé se usa en competición: los jugadores suelen entrenar con ropa del Barça, y la camiseta local de este curso, de color naranja, también recuerda a la paleta azulgrana.

Más allá de la legalidad del asunto, lo que desató sonrisas en las gradas del estadio Esp fue la chapuza con los parches. El propio Bauert reconoció: "El pegamento no aguantó. Tenemos que buscar una mejor solución".

Esa imagen de los escudos del Barça apareciendo durante el partido añadió un toque cómico a la jornada y motivó las risas entre los aficionados.

El episodio no se limitó a lo visual. Sobre el césped, el YF Juventus completó un triunfo importante con goles de Giovanni La Rocca y Mychell Chagas.

El Baden recortó distancias al final gracias a Fabrice Suter, pero no evitó la derrota. En definitiva, el encuentro pasará a la historia por algo más que el marcador.

El club suizo demostró que, al menos en el fútbol de categorías inferiores, un equipo sí puede jugar con la camiseta de otro y que la pasión personal de un dirigente puede convertir un partido de cuarta división en noticia internacional.