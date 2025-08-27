Carlos Martínez: “He visto a Messi, llegué a ver a Maradona pero este Lamine Yamal yo no lo había visto aunque…”

El fútbol español vive una nueva ilusión con Lamine Yamal, un futbolista que a sus 17 años ha conquistado la Eurocopa y que ya acumula más de cien partidos oficiales con el FC Barcelona.

Su desparpajo y su capacidad para decidir con inteligencia en el campo han llamado la atención de aficionados y expertos. Entre ellos, Carlos Martínez, narrador de Movistar+, quien compartió su visión en el podcast Bajo los palos, conducido por Iker Casillas.

El exguardameta del Real Madrid planteó la pregunta sobre qué impresión le producía Yamal a alguien que ha relatado la irrupción de generaciones enteras de jugadores.

La respuesta de Martínez fue tan rotunda como sincera: "Este Lamine Yamal yo no lo había visto. Yo he visto a Messi arrancar, he llegado a ver a Maradona, pero no he visto una cosa parecida".

Martínez comenzó recordando otro debut inolvidable, el de Raúl González Blanco, en el Real Madrid de mediados de los noventa dirigido por Jorge Valdano.

Subrayó que el actualmente entrenador nunca fue un virtuoso como Zidane o Ronaldinho, pero sí destacó desde muy joven por su personalidad y capacidad para anticiparse a los rivales dentro del área.

"Ya era un tipo con una seguridad en sí mismo y con un carácter increíble", explicó, rememorando aquel gol frente al Atlético que lanzó la carrera del eterno '7' blanco.

Para el narrador, esa comparación con Raúl ayuda a entender la dimensión de Yamal, aunque reconoce que el talento del atacante azulgrana posee un componente distinto, un punto diferencial que sorprende incluso a los más veteranos.

Lo que distingue a Lamine

El narrador insistió en que lo que más le impresiona del joven del Barça no es solo su calidad técnica, sino la manera en que afronta los partidos con absoluta naturalidad, como si el entorno no le afectara.

"Tú le ves y parece que tendría la misma actitud jugando en el Mataró con los amigos ayer por la mañana", subrayó. Esa ausencia de presión, unida a su capacidad para elegir bien cada jugada, lo convierten en un jugador diferente.

Lamine Yamal celebra un gol contra el Seoul. REUTERS

Martínez explicó que muchos talentos jóvenes tienden a abusar del regate o de sus virtudes técnicas, mientras que Yamal selecciona con inteligencia cada acción.

A veces retiene el balón para generar superioridades, en otras ocasiones desborda hacia dentro o hacia fuera, o sorprende con un pase inesperado.

Esa capacidad de invención constante le ha llevado a ser ya considerado uno de los grandes atractivos del fútbol europeo.

Asombro internacional

Más allá del ámbito nacional, Martínez reveló que la impresión que genera Lamine Yamal en el extranjero es incluso mayor.

En sus viajes por la Champions League, el periodista ha conversado con leyendas como Rio Ferdinand, Thierry Henry o Arsène Wenger, quienes se muestran igualmente fascinados por el desparpajo del canterano culé.

"Fuera de España están mucho más alucinados de lo que estamos aquí", destacó Carlos Martínez.

Pese a ello, el periodista fue prudente al matizar que una carrera larga en la élite depende de muchos factores, más allá de la calidad.

Sin embargo, reconoció que Yamal reúne condiciones excepcionales que lo colocan en una categoría única. Con apenas 17 años, campeón continental y figura establecida en el Barcelona, el futuro se presenta prometedor para el extremo.