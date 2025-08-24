El Real Madrid se ha impuesto al Real Oviedo en el regreso del fútbol de Primera División al Carlos Tartiere (0-3) con un doblete de Kylian Mbappé. Vinicius, suplente al inicio, hizo el tercero al borde del final.

El francés, autor de 12 de los últimos 14 goles en Liga para los blancos, volvió a ser el factor diferencial. El Madrid controló en la primera parte, pero los locales crecieron en la segunda y estuvieron cerca de empatar con un disparo al palo de Sibo.