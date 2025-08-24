Las claves del Oviedo 0-3 Real Madrid:
- El Real Madrid conquista el Carlos Tartiere en su regreso a Primera con goles de Kylian Mbappé y Vinicius
Oviedo - Real Madrid |La crónica del partido
El Real Madrid se ha impuesto al Real Oviedo en el regreso del fútbol de Primera División al Carlos Tartiere (0-3) con un doblete de Kylian Mbappé. Vinicius, suplente al inicio, hizo el tercero al borde del final.
El francés, autor de 12 de los últimos 14 goles en Liga para los blancos, volvió a ser el factor diferencial. El Madrid controló en la primera parte, pero los locales crecieron en la segunda y estuvieron cerca de empatar con un disparo al palo de Sibo.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Finaaaal del partido!!
90' (0-3) ¡¡Finaaaal del partido!! El Real Madrid se impone al Real Oviedo en un partido sensacional de Mbappé que sigue de dulce en este inicio de temporada. Vinicius, en el descuento, sentenció el partido sumándose a la fiesta.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Goooool de Vinicius!!
90'+3' (0-3) ¡¡¡Goooool y sentencia de Vinicius!!! El Real Madrid liquida todavía más el partido. Contra estelar de los de Xabi Alonso, con Vinicius recogiendo un balón dentro del área, poniendo la guinda a la acción con una magistral definición.
Oviedo - Real Madrid |¡Entra Santi Cazorla!
90' (0-2) Ha realizado Paunovic el último cambio: ha entrado Santi Cazorla en lugar de Dendoncker. Además, se han añadido tres minutos de prolongación.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Vaya doble ocasión ha tenido el equipo carbayón!!
89' (0-2) Zurdazo cruzado potente de Hassan, pero se topó con el paradón brutal del belga. Luego, en el rechace, Viñas lo probó con una chilena desviada.
Oviedo - Real Madrid |Doble cambio en el conjunto blanco
86' (0-2) Agota los cambios Xabi Alonso: se marchan Carvajal y Mbappé, en su lugar entran Trent Alexander-Arnold y Dani Ceballos.
Oviedo - Real Madrid |¡¡¡Goooool de Mbappé!!!
83' (0-2) ¡¡¡Gooool del Real Madrid!!! ¡¡Gooool de Mbappé, el segundo en su cuenta particular!! Gran robo de Vinicius en tres cuartos de campo, el brasileño abrió para el francés y no perdonó ante Aaron Escandell. Encarrila el partido el conjunto blanco.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Al palo Siboooo!!
82' (0-1) ¡¡Ha tenido el empate el Oviedo!! Disparo del mediocentro carbayón desde la corona del área, el cual chocó contra el poste izquierdo. Courtois solamente lo pudo seguir con la mirada.
Oviedo - Real Madrid |Amarilla a Vinicius por simular penalti
80' (0-1) Ricardo de Burgos Bengoetxea ha amonestado a Vinicius por simular una falta dentro del área de Dendoncker. No se lo puede creer el brasileño.
Oviedo - Real Madrid |Disparo desviado de Hassan
78' (0-1) Ha tenido una buena ocasión el Oviedo por medio de Hassan, pero el disparo del defensa se fue muy desviado y no inquietó a Courtois.
Oviedo - Real Madrid |Nuevo cambio de Xabi Alonso
73' (0-1) El tolosarra ha introducido una nueva pieza para seguir manteniendo la intensidad en el partido. Se ha ido Arda Güler y en su lugar ha entrado Gonzalo García.
Oviedo - Real Madrid |Baja el ritmo del partido
69' (0-1) El Real Madrid ha bajado la intensidad en esta segunda parte y el Oviedo ha subido las líneas, jugando más en campo contrario. Sin embargo, no sufren los de Xabi Alonso en defensa.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Qué ocasión ha tenido Valverde!!
65' (0-1) ¡¡Qué paradón de Aaron Escandell al remate muy forzado de Valverde!! Se plantó el uruguayo delante del portero del Oviedo y medio cayéndose consiguió disparar, pero con una mano milagrosa evita el 0-2.
Oviedo - Real Madrid |Mueve el banquillo Xabi Alonso
63' (0-1) Doble cambio de en el Real Madrid. Se van Mastantuono y Rodrygo, entran Brahim y Vinicius. Se ha enfadado el brasileño al ver que era él uno de los sustituidos.
Oviedo - Real Madrid |Ocasión para Tchouaméni
57' (0-1) No consigue cerrar el partido el Real Madrid y el Carlos Tartiere se está viniendo arriba. No osbtante, no llegan las ocasiones para los de Paunovic, mientras que Tchouaméni ha probado suerte con un disparo lejano que se marchó muy desviado.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Pide penalti Rondón!!
53' (0-1) Cayó Rondón dentro del área, reclamando un derribo por parte de Huijsen. Dijo De Burgos Bengoetxea que no había nada de nada.
Oviedo - Real Madrid |Sale a calentar Vinicius
51' (0-1) Parece que no va a tardar Xabi Alonso en mover el banquillo. Vinicius ya realiza los ejercicios de activación para ingresar al terreno de juego.
Oviedo - Real Madrid |¡¡Fueraaa Valverde!!
49' (0-1) Valverde ha protagonizado la primera ocasión de la segunda parte con un disparo lejano que se fue muy desviado. Ya es el segundo aviso del uruguayo.
Oviedo - Real Madrid |Primer cambio del partido
46' (0-1) Ha movido el banquillo Paunovic durante el descanso. Se ha ido Luengo y en su lugar ha entrado Hassan.