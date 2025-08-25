Jorge D'Alessandro, sin filtros: "Lamine Yamal dará dolores de muela, este Vinicius va a traer la Champions al Real Madrid"

El Real Madrid sacó otros tres puntos en su partido frente al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere después de un doblete de Mbappé y un tanto de Vinicius.

Eso sí, el partido quedó fuertemente marcado por la suplencia de Vinicius y que el astro brasileño aprovechó sus minutos para dar una asistencia y anotar el tercer gol del encuentro.

Sin embargo, el futbolista ha dado que hablar por su comportamiento tanto desde el banquillo como sobre el terreno de juego y durante una celebración de gol. El '7' del Real Madrid ha generado, una vez más, numerosas polémicas.

Vinicius, señalado

Desde que perdió el Balón de Oro, Vinicius prometió que lo intentaría diez veces mejor si hacía falta. No obstante, el futbolista tuvo un muy bajo rendimiento durante la temporada 24-25, siendo uno de los responsables de que el Real Madrid tuviese una temporada en blanco.

Había gran expectación sobre cómo tomaría Xabi Alonso la baja forma del futbolista en los últimos meses. En su debut liguero ante el Osasuna, el técnico confió en Vinicius en el once titular, aunque el brasileño no llegó a responder sobre el campo.

Por ello, en el partido ante el Real Oviedo, el '7' del Real Madrid empezó desde el banquillo. El jugador protagonizó una serie de imágenes riéndose, bostezando y, tras saltar al campo, peleándose con la afición local.

Eso sí, el jugador aprovechó sus minutos sobre el terreno de juego para ser clave en dos goles del encuentro, dando una asistencia a Mbappé y viendo portería en el 93'.

De tal manera, Vinicius ha generado gran discusión tanto por su gran rendimiento en los minutos que jugó como por su comportamiento antideportivo y que ha creado debate en El Chiringuito de Jugones.

Uno de los tertulianos que más apoyó su comportamiento fue Jorge D'Alessandro, el cual, aunque le dio la razón a Xabi de sentarlo, se mostró emocionado por el juego del brasileño.

"El entrenador, fantástico: códigos de fútbol. ¿Andaba mal? Al banquillo. Estaba para ser suplente, y suplente lo fue. En un equipo de fútbol, durante el partido, los delanteros siempre se cambian, entonces Vinicius iba a tener siempre ese minuto", aseguró el colaborador.

D'Alessandro fue muy claro: Vinicius respondió a la suplencia con su fútbol: "A mí lo que me gustó fue el cabreo que tenía por sentarlo y la manera en que respondió a ese cabreo: haciendo una jugada electrizante al primer toque. Fue un pase extraordinario y un gol increíble".

De hecho, el tertuliano defendió que este Vinicius puede ser clave para que el Real Madrid aspire a ganarlo todo esta temporada.

"Para un Madrid campeón, que busca títulos (y los va a tener, porque este equipo crece de una manera desproporcionada), también está el maleducado de Vinicius. Entra en el guion. Necesitamos un Vinicius que esté y que luche por el puesto", afirmó el colaborador.

'El Maestro' mostró su comprensión con el futbolista ante la gran presión que tuvo. "¿Que ha estado mal? Bien, yo quisiera ver cómo se comporta un jugador que siempre es titular cuando le toca ser suplente, y encima con un estadio que le está gritando y provocando. Quiero lanzar un dardo en su favor: estaba molesto con el grupo", indicó.

Las palabras de D'Alessandro provocaron el enfado de Jota Jordi, que cargó contra el rendimiento y actitud de Vinicius. Sin embargo, el argentino fue claro: "Para el Madrid campeón de la Champions, Vinicius va a estar en el guion. El Madrid pelea el título contra el PSG y el Barça, y Vinicius va a estar ahí: o va a meter el gol o se la va a dar a Mbappé solito".

Tampoco faltaron las comparativas con el FC Barcelona y Lamine Yamal, pero Jorge D'Alessandro no se mordió la lengua al respecto.

"No sabemos cómo va a acabar la historia del Barça. Pon el mapa de calor de Lamine: tu ídolo juega en una cabina telefónica. ¿Dónde juega el de la cabina telefónica? Yamal te va a dar dolores de muela, y Vinicius te puede dar dolores respondiendo como hoy. Cada vez que agarraban a Yamal, le quitaban el balón", contaba el tertuliano.

La suplencia de Vinicius ha demostrado que a Xabi Alonso no le temblará el pulso a la hora de rotar a sus jugadores y sentar a quién le haga falta. Y serán los propios futbolistas los que responderán con su fútbol sobre el terreno de juego si quieren la titularidad.