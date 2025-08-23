Tras finalizar el encuentro, Pedri ha querido expresar su malestar por la decisión de Hernández Hernández en el penalti por mano de Balde que significó el 0-2 del Levante.

El canario ha comparado esta acción con una mano de Tchouaméni en el Clásico de Montjuic del pasado año que el árbitro no señaló como pena máxima al entender que, a pesar de estar en boca de gol, representaba un contacto ineludible e involuntario