Las claves del Levante 2-3 Barça:
- La versión irregular del Barça aparece en el Ciutat de Valencia: remontada y victoria ante el Levante con el sello de Lamine
Levante - Barcelona, en directo | Pedri, molesto por el penalti en contra
Tras finalizar el encuentro, Pedri ha querido expresar su malestar por la decisión de Hernández Hernández en el penalti por mano de Balde que significó el 0-2 del Levante.
El canario ha comparado esta acción con una mano de Tchouaméni en el Clásico de Montjuic del pasado año que el árbitro no señaló como pena máxima al entender que, a pesar de estar en boca de gol, representaba un contacto ineludible e involuntario
''La del año pasado de Tchouameni era mano clara. Esta, para mí, no lo era''. Pedri. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/qlOKCpY8mn— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 23, 2025
Levante - Barcelona, en directo | Así fue el golazo de Pedri para iniciar la remontada
Pedri fue el mejor jugador del partido. No solo comandó la remontada blaugrana, sino que la inició con este golazo.
🪄 Los trucos de Pedri Potter.— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 23, 2025
Misil para rescatar al Barça. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/il1sIkX2t9
Levante - Barcelona, en directo | La crónica
El Barça ha conseguido una victoria heroica tras ganar al Levante en un partido que se puso muy cuesta arriba cuando el marcador en la primera parte reflejaba un 2-0. Sin embargo, los de Hansi Flick consiguieron darle la vuelta al partido en solo 45 minutos.
La visita al Ciutat de Valencia está marcada en rojo en el calendario de los clubes aspirantes al título de liga por la dificultad que tiene asaltar el estadio del Levante. El primero en sufrir cómo se las gasta el equipo de Julián Calero ha sido un Barça que sufrió de lo lindo para ganar el partido.
Levante - Barcelona, en directo |¡Final!
90' (+7') (2-3) ¡Final del partido! El Barça se lleva una trabajada y sufrida victoria ante un combativo Levante. Los locales se pusieron 2-0 al descanso gracias a los goles de Iván Romero y Morales (de penalti).
En el segundo tiempo, Pedri comandó una espectacular remontada de los de Hansi Flick con goles del propio centrocampista canario, Ferran y, finalmente, un cruel autogol de Elgezabal que ha servido para completar la remontada blaugrana
Levante - Barcelona, en directo | Le toca remar a los locales
90' (+5') (2-3) Le toca al Levante reaccionar, ya casi sin fuerzas, después de haber resistido durante todo el choque.
Levante - Barcelona, en directo | ¡Autogol de Elgezabal!
90' (+2') (2-3) ¡Gol del Barça! Cruel castigo para el Levante después de tanto trabajo. Lamine pone un balón medido para Lewandowski, pero Elgezabal intenta cortar la trayectoria y manda el balón a su propia portería. Completa una nueva remontada el equipo de Hansi Flick en un cruel desenlace para los locales.
🔵🔴 Remontada del campeón.— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 23, 2025
El centro de Lamine Yamal lo introdujo Unai Elgezabal en su propia portería.#LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/140l1wo3FM
Levante - Barcelona, en directo | Siete de añadido
90' (2-2) Hernández Hernández añade siete minutos. La
Levante - Barcelona, en directo | Lamine provoca una falta peligrosa
87' (2-2) Sigue Lamine tirando el carro. El 10 le tira una pared a Koundé y se va directo al área, pero lo derriban justo sobre la línea. Raphinha se prepara.
Levante - Barcelona, en directo | Crece Lamine, pero faltan cinco minutos
85' (2-2) Volvió a hacer estragos Lamine en la defensa local, pero se desespera al ver que sus compañeros no acompañaron la jugada. Le quedan cinco minutos al Barça
Levante - Barcelona, en directo | ¡Paradón de Campo!
82' (2-2) ¡Vaya parada de Campo! Le pegó Raphinha desde lejos, el balón choca en Elgezabal y la trayectoria se envenena. El portero se rehace y la para con el pecho. Un milagro.
Levante - Barcelona, en directo | Asedio culé
79' (2-2) El Barça busca el tercero, aunque se le está acabando el tiempo. Con más empuje que finura, los de Flick cargan el área y cuelgan centros ante una defensa local muy bien plantada.
Levante - Barcelona, en directo | Flick mete a Lewandowski
75' (2-2) También aprovecha Flick para mover el banquillo y cambia incluso el esquema. Entran Lewandowski y Christensen por Araújo y Balde. El Barça se queda en 3-4-3 y se la juegan al todo o nada.
Levante - Barcelona, en directo | Triple cambio de Calero
74' (2-2) Mueve el banquillo Calero de cara a esta recta final. Entran Iker Losada, Espí y Pampín por Brugué, Iván Romero y Manu Sánchez. Estaba empezando a sufrir el lateral zurdo para frenar a Lamine, que lleva un par de arrancadas peligrosas en los últimos minutos.
Levante - Barcelona, en directo | Los de Flick buscan el tercero
70' (2-2) Sigue creciendo el peligro para el Levante. Pedri está haciendo un gran partido y el Barça ronda el tercero. Ferran ha tenido dos tímidas ocasiones de cabeza en el último minuto, aunque los culés siguen esperando el chispazo de Lamine.
Levante - Barcelona, en directo | Atienden a Oriol Rey, que tiene una brecha
68' (2-2) Atienden las asistencias a Oriol Rey, que tiene una brecha en la cara después de un golpe. Se queda con diez momentáneamente el Levante.
Levante - Barcelona, en directo | El partido entra en su fase decisiva
63' (2-2) Con el partido en tablas, llega la hora de la verdad. Acusa anímicamaente el Levante el empate culé, pero los locales siguen haciendo mucho daño a la espalda cada vez que pueden salir a la contra. Pedri está siendo el mejor jugador de los de Flick en un día en el que Lamine Yamal está siendo muy bien defendido
Levante - Barcelona, en directo | Calero retira a Morales
58' (2-2) Se va el capitán y autor del segundo tanto local. Morales deja su lugar en el campo a Carlos Álvarez tras un gran trabajo.
Levante - Barcelona, en directo | Eric García tuvo el tercero
55' (2-2) Tuvo Eric García el tercero de cabeza, pero el balón se va centrado. Está en shock el Levante tras el empate del Barça.
Levante - Barcelona, en directo | Así fue la polémica acción del penalti por mano de Balde
Protestó mucho el Barça la acción en la que Hernández Hernández decretó penalti por mano de Balde, al entender que la acción era involuntaria.
Levante - Barcelona, en directo | ¡Empata Ferran!
51' (2-2) ¡Empata Ferran! Defiende mal el Levante este balón parado y el delantero culé remata en una acción de puro killer. Paga caro el desajuste el equipo de Julián Calero, que ve cómo se esfuma su ventaja en apenas cuatro minutos.