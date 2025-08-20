Maldini, tajante sobre el polémico penalti en el Real Madrid-Osasuna: "No es clamoroso, pero es penalti claro"

La espera llegó a su fin. El Real Madrid al fin volvió a disputar un partido oficial en el Santiago Bernabéu ante el Osasuna en la primera jornada de LaLiga.

A pesar de que los de Xabi Alonso no convencieron del todo y les costó ganar a los Rojillos, la acción del gol en el penalti de Mbappé no ha tardado en generar polémica.

Sin embargo, mientras unos aficionados se posicionan sobre si de verdad era penalti y otros no, Maldini fue muy claro en relación a su opinión al respecto.

Penalti o no penalti

Después de su fracaso en el Mundial de Clubes ante el Paris Saint-Germain, el Real Madrid se presentaba ante su afición para debutar en Liga frente al Osasuna de Jagoba Arrasate.

Xabi Alonso sacó su once confiando en Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Tren, Valverde, Tchouámeni, Arda Guler, Vinicius, Brahim y Mbappé.

El francés iniciaba así su segunda temporada con la camiseta blanca, con ganas de cumplir con el equipo y la ilusión de esta temporada de tratar de llevarse su primer título.

"No me ha convencido el juego del Real Madrid, pero es verdad que también jugar ante un equipo que se ha metido muy atrás, especialmente en el primer tiempo como Osasuna, no es fácil, lógicamente", aseguró Maldini en su cuenta de Youtube.

El periodista contó que el jugador clave fue Mbappé: "Pero el mejor ha sido Kylian Mbappé una vez más: provoca el penalti —del que voy a hablar, por supuesto—, el penalti de Juan Cruz, marca ese penalti y nos ha dejado, para mí, lo mejor de este Real Madrid–Osasuna".

Tampoco faltaron críticas para Vinicius y su partido. "No me ha gustado lo que ha hecho. Le he visto bastante lejos de lo que tiene que ofrecer en el costado izquierdo. Lo ha intentado un par de veces, ha estado también bastante protestón… No me ha gustado absolutamente nada", indicaba el periodista.

Así, a pesar de que al Madrid le costaba romper la defensa Rojilla y se fueron al descanso con un 0-0, el conjunto merengue consiguió un penalti en el minuto 51.

Durante un ataque de Mbappé, Juan Cruz fue a cortarle y, aunque apenas toca al francés, le derriba dentro del área provocando que el árbitro marcase penalti para el Madrid. Kylian no dudó y anotó poniendo el 1-0 en el marcador.

Dado que Juan Cruz no le toca directamente y su barrido es muy ligero sobre Mbappé, esto ha generado bastante debate entre los aficionados Rojillos, Merengues y de otros clubes. Incluso el propio Osasuna publicó el vídeo de la acción en Twitter acompañado del emoticono con un monóculo.

Maldini no dudó en dar su opinión sobre la polémica acción: "El penalti: no es un penalti absolutamente clamoroso, pero yo creo que Mbappé está muy listo. Se marcha, frena, busca el penalti… Una cosa es que un jugador busque el penalti y otra cosa es que se lo hagan. Y se lo hace: se lo hace Juan Cruz. Con el frenazo, Mbappé se va, Juan Cruz se tira abajo y yo creo que le hace penalti. Para mí, le hace penalti".

El penalti de Mbappé es solo una de las diferentes acciones arbitrales que han generado polémica en esta primera jornada liguera junto a la falta de Raphinha o el gol de Ferran Torres después de la caída de Raíllo a causa de un balonazo.