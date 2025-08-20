El Atleti copia al Bernabéu en la reforma del Metropolitano y deja al Barça y el Camp Nou en fuera de juego y desfasados

El Atlético de Madrid ha dado un golpe de efecto este verano en su apuesta por la modernización de su estadio.

Inspirado por la joya tecnológica del nuevo Santiago Bernabéu, el club rojiblanco ha instalado un videomarcador circular de 360 grados en el Metropolitano, que estará operativo para el inicio de la temporada 2025/26.

El movimiento coloca al feudo colchonero entre los recintos más avanzados de Europa y deja en evidencia las limitaciones de la reforma del Spotify Camp Nou.

Pruebas del videomarcador 360º del Metropolitano Twitter: @atm_albiceleste

La nueva pantalla elíptica, fruto de una alianza con LG, eleva la experiencia audiovisual del estadio a un nuevo nivel.

Se trata de un sistema envolvente que rodea el perímetro superior del campo, con más de 2.000 metros cuadrados de pantallas LED de alto rendimiento.

Esta estructura permitirá mostrar repeticiones, datos, publicidad y efectos de iluminación con una dinámica visual espectacular que hasta ahora solo se asociaba con estadios de referencia como el SoFi Stadium de Los Ángeles… o el renovado Bernabéu.

Inspirado en Chamartín

La apuesta del Atleti tiene un claro referente: el videomarcador 360º del Santiago Bernabéu, estrenado en abril de 2025 durante un Clásico inolvidable.

Fabricado en Estados Unidos y compuesto por más de 200 toneladas de tecnología, la estructura suspendida a 60 metros del césped ha sido calificada como una de las más sofisticadas del mundo.

Con pantallas curvadas, inclinaciones estratégicas y resolución 13HD, ha redefinido la experiencia del espectador en el estadio del Real Madrid.

El nuevo videomarcador del Bernabéu antes de su estreno en El Clásico Real Madrid

Aunque el sistema del Metropolitano no alcanza ese nivel de complejidad ni de coste, su diseño 'low cost' ofrece una solución visual que puede ayudar en la estrategia comercial del club.

El nuevo anillo digital del estadio rojiblanco combina la nueva pantalla circular con las dos ya existentes y el ribbon board, generando un entorno envolvente que promete espectáculo tanto en partidos como en eventos musicales y corporativos.

El Camp Nou, rezagado

Mientras Madrid se transforma en la capital europea de los estadios futuristas, en Barcelona el discurso va por otro camino.

El proyecto del nuevo Spotify Camp Nou descartó desde hace tiempo instalar un videomarcador de 360 grados, pese a que en un inicio lo valoraron. En su lugar, se optará por tres grandes pantallas colocadas en la parte central de la cubierta.

Según el club, esta elección se basa en una mejor gestión audiovisual y mayor nitidez de imagen. Sin embargo, los argumentos económicos y de visibilidad han pesado más.

El nuevo videomarcador del Camp Nou

La propia vicepresidenta Elena Fort reconoció que la inversión en una pantalla envolvente era excesiva, afirmando que "no había un retorno económico suficiente".

Una afirmación que contrasta con los más de 3.000 millones de dólares generados en 2022 por la publicidad en videomarcadores y las proyecciones de alcanzar los 5.000 millones en 2025.

Además, el diseño elegido para el Camp Nou presenta problemas de visibilidad en ciertas gradas. El propio club ha admitido que muchos espectadores no podrán ver las pantallas principales debido a obstrucciones, lo que obliga a plantear soluciones adicionales con pantallas menores.

Salto cualitativo

La instalación del nuevo videomarcador 360º en el Metropolitano representa un paso ambicioso del Atlético de Madrid en su proceso de modernización.

El estreno está previsto para el partido inaugural de La Liga frente al Elche, pero los aficionados rojiblancos podrán disfrutar de su presentación anticipada el 21 de agosto durante la 'Noche de Bienvenida 2025'.

En ese evento, más de 20.000 aficionados ya han confirmado su asistencia para conocer a los nuevos fichajes y ver por primera vez en acción la nueva joya visual del estadio.

Una experiencia que también incluirá conciertos, gastronomía y merchandising, posicionando al Metropolitano como un recinto polivalente de primer nivel.

Esta apuesta tecnológica coloca al Atlético en la vanguardia de los estadios europeos, rompiendo el binomio tradicional entre Real Madrid y FC Barcelona en cuanto a innovación.

El club rojiblanco no solo se mantiene a la altura del gigante blanco, sino que se distancia claramente de un Barça que ha optado por la contención.

En la batalla silenciosa que libran los grandes clubes fuera del terreno de juego, la tecnología aplicada a la experiencia del estadio se ha convertido en un símbolo de poder y liderazgo.

El Real Madrid marcó el camino. El Atlético, con pragmatismo, lo ha seguido. El Barça, por ahora, se ha bajado del tren.

Mientras el Bernabéu y el Metropolitano brillan con luz propia gracias a sus impresionantes anillos digitales, el Camp Nou se enfrenta a un futuro en el que su reforma puede quedar obsoleta antes incluso de inaugurarse por completo. Una vez más, la vanguardia se escribe en Madrid.