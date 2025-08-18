El Masters 1.000 de Cincinnati terminó con un desenlace inesperado y doloroso para los aficionados al tenis. La esperada final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz apenas duró veintitrés minutos.

El italiano, número uno del mundo y defensor del título, se vio obligado a retirarse cuando el marcador reflejaba un contundente 5-0 en contra.

El público asistió incrédulo al abandono del campeón de Wimbledon, que no encontraba energía ni control sobre su cuerpo.

Sinner, visiblemente afectado, pronunció una frase que dejó helados a todos: "Siento que puedo derrumbarme".

Con esas palabras, bajó la cabeza y entregó la raqueta a los médicos que acudieron de inmediato a atenderle.