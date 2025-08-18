Las claves del Alcaraz vs Sinner:
- Carlos Alcaraz gana el Masters 1.000 de Cincinnati tras el abandono entre lágrimas de Jannik Sinner
- Este es el millonario premio que se lleva Carlos Alcaraz por ganan la final del Masters 1.000 de Cincinnati
Sinner - Alcaraz, en directo | La agonía de Sinner: "Siento que puedo derrumbarme"
El Masters 1.000 de Cincinnati terminó con un desenlace inesperado y doloroso para los aficionados al tenis. La esperada final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz apenas duró veintitrés minutos.
El italiano, número uno del mundo y defensor del título, se vio obligado a retirarse cuando el marcador reflejaba un contundente 5-0 en contra.
El público asistió incrédulo al abandono del campeón de Wimbledon, que no encontraba energía ni control sobre su cuerpo.
Sinner, visiblemente afectado, pronunció una frase que dejó helados a todos: "Siento que puedo derrumbarme".
Con esas palabras, bajó la cabeza y entregó la raqueta a los médicos que acudieron de inmediato a atenderle.
Sinner - Alcaraz, en directo | Las disculpas del italiano a la afición
"Perdón, superperdón. He estado enfermo los últimos y días y no he podido recuperarme. Normalmente empiezo por el rival, pero hoy voy a empezar por vosotros (al público). Lo siento muchísimo por haberos decepcionado. Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor. Traté de salir y hacer lo posible, al menos, un partido pequeño, pero no he podido hacer más. Así que lo siento, porque alguno de vosotros en lunes tendríais que trabajar o hacer algo”, ha explicado Jannik Sinner en su discurso tras el partido.
Sinner - Alcaraz, en directo | La imagen del torneo
El 14º duelo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz no ha dejado grandes momentos ni imágenes sobre la pista, pero la instantánea del español consolando al italiano ya se ha vuelto viral como ejemplo de deportividad y síntoma de la amistad y respeto entre los dos mayores referentes del tenis mundial hoy en día.
Feel better soon, Jannik.— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 18, 2025
Congratulations to Carlos, our new champion. pic.twitter.com/FAlgT8YUud
Sinner - Alcaraz, en directo | El mensaje de Carlos Alcaraz a Jannik Sinner
Tras proclamarse campeón del Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz tuvo que hacer la clásica firma en la cámara de televisión y no dejó pasar la oportunidad de mandar de nuevo ánimos a su rival con el mensaje "Sorry Jannik" (Lo siento Jannik)
Sinner - Alcaraz, en directo | La consolación del español
Por encima de la rivalidad a Sinner y Alcaraz les une una gran amistad y deportividad. Tras la retirada del italiano, el español no ha dudado en acercarse a él para animarle y consolarle.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡Se retira Sinner!!
¡¡Acaba la final!! Carlos Alcaraz gana el Masters 1.000 de Cincinnati después de que Sinner le haya comunicado al juez de silla su decisión de retirarse.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡Nuevo break para el español!!
(0-5) Ha intentado Sinner evitar el rosco, pero Alcaraz sigue jugando a su máximo nival, mientras el italiano está completamente fuera del partido.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡Se confirma el segundo break!!
(0-4) A pesar de que Sinner empezó mandando en este juego con una gran derecha paralela, Alcaraz se ha vuelto a hacer fuerte con su servicio y tras el ace, ha provocado los errores no forzados del italiano.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡Nuevo break de Carlitos!!
(0-3) La actuación de Alcaraz en este primer set está resultando sobresaliente. El español le está ganando terreno a Sinner desde el fondo de la pista y el italiano parece estar completamente desconectado.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡Confirma la rotura el español!
(0-2) Le ha tocado sufrir a Alcaraz para defender su saque en el momento en el que Sinner ha subido una marcha más en el partido y empieza a parecerse al tenista que acostumbra, aunque el español sigue muy sólido.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡Llega el primer break!!
(0-1) ¡¡Qué bien ha empezado el partido Carlos Alcaraz!! Muy enchufado el tenista español que se mostró muy agresivo con su juego, queriendo terminar rápido los puntos y obligando a Sinner a fallar.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡El italiano empieza sacando!!
Ya han saltado los dos tenistas a la pista y se ha sorteado el saque, que lo ha ganado Sinner. El italiano comenzará sacando, mientras que Alcaraz restará.
Sinner - Alcaraz, en directo |El objetivo de Carlitos
El murciano lidera el circuito ATP con 53 victorias y 5 títulos esta temporada, firmando un récord de 38-2 desde abril. Su objetivo: su título número 22; el sexto de 2025 y el octavo a nivel de ATP Masters 1000.
Sinner - Alcaraz, en directo |El camino a la final
En Cincinnati, Sinner ha llegado a la final sin ceder un set. Podría decirse que su cuadro ha sido relativamente benévolo con Diallo, Auger-Aliassime, Mannarino y Atmane en semifinales.
Alcaraz ha cedido sets pero su cuadro le ha enfrentado a un Dzumhur que siempre le causa problemas, a Medjedovic, a Nardi, en cuartos a Rublev y en semifinales a Zverev.
Sinner - Alcaraz, en directo |El balance este año
Alcaraz y Sinner se han enfrentado tres veces este año. Quizá hubieran podido ser más, pero Sinner estuvo tres meses suspendido por la Agencia Mundial Antidopaje -tras un pacto entre ambas partes- por un doble positivo con clostebol.
El primer duelo fue la final de Roma y la ganó Carlos. La segunda fue la de Roland Garros, con épica remontada del español después de tener el italiano el partido en sus manos. La final de Wimbledon la ganó Sinner.
Sinner - Alcaraz, en directo |Las cuentas del español
En este partido Alcaraz tiene como aliciente recuperar la primera posición en el ranking ATP. Un puesto que no ocupa desde septiembre de 2023, aunque para hacerlo debe ganar el US Open, que se disputará del 24 de agosto al 7 de septiembre.
El que gane añadirá 350 puntos a su cuenta con respecto a los que acumulan. Si estos puntos son para el italiano, llegaría a los 11.830, mientras que el español tendría 9.580.
Sinner - Alcaraz, en directo |La racha del italiano
Alcaraz tiene el reto de imponerse a Jannik Sinner en la final y romper así la racha de 26 victorias consecutivas en la pista dura. El gran momento de forma de Sinner, especialmente cuando juega en esta superficie, tal vez le convierta en favorito para este partido.
Sinner - Alcaraz, en directo | El examen previo al US Open
Catorce enfrentamientos, cuatro finales en 2025, dos jugadores que han revolucionado el tenis mundial. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner escriben este lunes un nuevo capítulo de su épica rivalidad. Cincinnati busca nuevo rey y uno de los dos se pondrá la corona.
Más allá del entorchado y de la importante suma económica que hay en juego, este partido será el último que disputen los dos tenistas antes del US Open. No osbtante, primero disputarán los dobles mixtos del US Open.
¡Bienvenidos a la final del Masters 1.000 de Cincinnati!
¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo de la final que enfrenta a Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Cincinnati. Un nuevo capítulo en la rivalidad de dos jugadores que están llamados a marcar una época en el tenis.