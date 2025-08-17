La confesión de Miku, ex de LaLiga, sobre su amistad con un jugador del Real Madrid: "Me lo encontraba en clases de ballet"

Imagen de Miku con la camiseta del Rayo Vallecano y durante un Getafe-Real Madrid.

Hace unos meses se popularizó el término 'Hombres BBVA'. Lejos de tener relación con el banco, se referían a aquellos futbolistas que lograron cierta fama o reconocimiento durante la era Liga BBVA.

Es decir, futbolistas que daban un gran rendimiento durante un período limitado o cuya estancia en la liga española era relativamente corta. Dentro de esa lista se podría considerar a Miku Fedor, un viejo conocido de la Primera División tras su paso por el Valencia, Rayo Vallecano o Getafe.

De hecho, el delantero venezolano ha dado una entrevista recientemente donde ha confesado una divertida anécdota con un mítico jugador del Real Madrid.

Miku y LaLiga

Nicolás Ladislao Fedor Flores, también conocido como Miku, llegó a España un verano de 2001 a disfrutar de unas vacaciones en Valencia. Poco esperaba que, tras entrenar con un club local, acabaría atrayendo a algunas de las canteras más famosas de España.

Con tan solo 16 años se unió a la pretemporada del SD Sueca y, aunque no podía jugar con ellos en divisiones regionales, entrenaba con su plantilla.

Un día llegó un agente que le ofreció hacer las pruebas tanto con el Real Madrid como con el Valencia. Sin embargo, el futbolista venezolano se decantó por el conjunto Ché. Allí pasó por las diferentes categorías inferiores y cesiones a clubes como el Gimnastic o el UD Salamanca.

Así, en el año 2009, Miku debutaba con el Valencia CF. Tras solo siete partidos y tres goles con el primer equipo, el jugador se marchó al Getafe CF donde se convirtió en un jugador regular en los esquemas celestes.

En el Getafe llegó a coincidir con Cata Díaz, un mítico defensa argentino que era conocido por su agresividad dentro del campo. Miku no tuvo problemas en contar cómo era su compañero.

"El “Cata” Díaz. O sea, el Cata Díaz… un asesino, un asesino. Pero escúchame: lo que tenía de agresivo lo tenía de buena persona. Te puedes imaginar al tipo fuera", afirmaba el futbolista.

Miku comparó al Cata Díaz con un icónico futbolista del Real Madrid con el que llegó a compartir una divertida anécdota.

"Y Pepe, por ejemplo, igual: fuera de la cancha… Mira, yo iba al colegio de mi hija, allí en Madrid, a las clases de ballet a verla. Y entonces eran todas mamás y, entre ellas, dos hombres: Pepe y yo. Los dos. Y yo lo miraba y decía: 'Quién te ve aquí, en clases de ballet, en tu vida'.Y luego entras al campo y repartes leña a todo el mundo", rememoraba el jugador.

Su encuentro en clases de ballet se repitió sobre el terreno de juego, aunque Pepe le aseguró que, pese a sus cosas en común y simpatía, no tendría piedad en el césped.

"Y el tipo era muy simpático, hablábamos, conversábamos, y cuando nos encontrábamos en los partidos me saludaba: 'Ah, hola, ¿qué tal?'. Y yo: 'Ah, sí, las clases de ballet'. Y le decía: 'Hoy no me vayas a pegar, por favor'. Y él me respondía: 'Hermano, estoy jugando'. Es igualito", confesaba Miku.

Por ello, jugadores como Pepe y el Cata Díaz era igual, asumían que en el campo su juego era más agresivo por el bien de su equipo, pero nunca llegaba a ser personal. Solo cumplían con su trabajo: "Entonces en el Getafe con el Cata siempre decíamos: 'Bueno, si está con nosotros, mejor para nuestro equipo'".

Tras una corta cesión en el Celtic de Glasgow donde jugó la UEFA Champions League, Miku pasó por el fútbol catarí, una irregular etapa en el Rayo Vallecano, la liga india, Chipre y por varios clubes de divisiones inferiores españolas como el Deportivo de la Coruña o el Intercity. A partir del año 2024 se marchó al fútbol venezolano, donde actualmente juega en el Millonarios FC.