El palo de Raíllo a Munuera Montero tras el gol de Ferran: "En cualquier choque paran el juego al segundo… menos aquí"

La temporada 25-26 de LaLiga acaba de empezar y ya tiene su primera polémica sobre el terreno de juego durante el RCD Mallorca - FC Barcelona que se ha jugado en el Estadio Son Moix.

Después de que un balón le golpease en la cabeza, Raíllo sintió una pequeña conmoción y cayó el suelo. Todo apuntaba a que el árbitro Munuera Montero pararía el juego, pero el balón siguió rodando y supuso el segundo gol del conjunto culé.

La acción ha sido fuertemente criticada, tanto por la decisión del colegiado de continuar el partido como hacia Ferran Torres por optar por anotar el tanto mientras los jugadores rivales quedaban confundidos con su compañero en el suelo.

La polémica

El FC Barcelona llegaba al Estadio Son Moix para iniciar su andadura en esta nueva campaña liguera. Delante tenía al RCD Mallorca de Jagoba Arrasate en lo que prometía ser una tarde de puro fútbol.

Los de Hansi Flick contaban con las bajas de Robert Lewandowski y Dani Olmo, entre otros, por lo que en su lugar el técnico alemán confió en Ferran Torres y Fermín López.

Así, después del gol de Raphinha en el minuto 7, el conjunto culé se puso por encima en el marcador. Quince minutos después, Lamine Yamal lideraba un contraataque sobre territorio del Mallorca.

El nuevo '10' del Barça lanzó un disparo a portería que, en su camino, golpeó en la cabeza de Antonio Raíllo, defensor y capitán del equipo mallorquín. El defensa, conmocionado por el golpe, cayó al suelo.

En un principio, todos pensaron que el árbitro Munuera Montero detendría el juego, como en muchas otras acciones similares se ha hecho después de que un jugador se encuentre dolido en el suelo.

Sin embargo, el balón siguió rodando y tras un control de Ferran Torres, el delantero chutó a portería y anotó el segundo tanto del partido.

La imagen de Ferran disparando mientras Raíllo yacía en el suelo y sus compañeros iban a socorrerlo ha generado gran indignación, criticando la decisión del árbitro de continuar el partido.

El gol subió el marcador y tras recuperarse del golpe, el capitán del Mallorca pudo continuar jugando el resto del partido, donde también se vio la expulsión de Morlanes y Muriqi así como un tercer gol del FC Barcelona a manos de Lamine Yamal.

Con el partido finalizado, Raíllo dio declaraciones a los medios, contando cómo vivió el golpe y qué opinaba sobre la decisión de Munuera de seguir el encuentro.

“Cualquier golpe, ya sea de balón o de cabeza, si te caes al suelo se para el juego… Pasaron 10 segundos. Justo en esos 10 segundos me caigo y, además, me mareo un poco, porque en los dos primeros intentos quiero levantarme pero no puedo", aseguraba el capitán.

De hecho, era más tajante señalando la acción: "Entonces, creo que esos 10 segundos dan tiempo de sobra, porque el balón vuela alto, cae y luego se chuta. Que nos lo explique porque en cualquier otra jugada con un choque se detiene al segundo, y en esta no se hizo. No digo que sea culpa del árbitro, porque al final él interpreta de cierta manera, pero si el reglamento dice una cosa, creo que hay que cumplirlo".

Además, Raíllo también mencionó que lo había comentado con sus rivales, los cuales tampoco entendían la decisión del árbitro. "Incluso los propios jugadores del Barça nos lo decían: que ellos no tenían culpa de nada y que, además, hacía una semana les habían explicado lo mismo”, afirmó.

Según el reglamento de la RFEF, si un jugador se encuentra en situación de conmoción o posible peligro, el árbitro debe detener el partido por seguridad hasta asegurarse que la lesión no es grave.

Por ello, la acción del 0-2 dará que hablar durante los próximos días. Lo más seguro es que Munuera explique en su informe post-partido su decisión para así aclarar por qué no detuvo el encuentro.