Alcaraz - Rublev, en directo |¡Break! ¡Gana el español! (6-3, 4-6, 7-5)
(6-3, 4-6, 7-5) ¡Se lleva el partido Alcaraz de la forma más surrealista! Doble falta de Rublev cuando el español tenía bola de partido. Logró forzar el Deuce el murciano, se pone en ventaja y, en el momento decisivo, el ruso recibe un castigo cruel tras su excelente partido. 2h y 17 minutos después, Alcaraz está en semifinales.
Alcaraz - Rublev, en directo | Salva el servicio el murciano (6-3, 4-6, 6-5)
(6-3, 4-6, 6-5) Protege su ventaja Alcaraz, que tendrá una oportunidad más para evitar el desempate. Si rompe a Rublev en este juego, estará en semifinales.
Alcaraz - Rublev, en directo | Empata el ruso (6-3, 4-6, 5-5)
(6-3, 4-6, 5-5) Empata Rublev desde el saque. Alcaraz debe romper el siguiente servicio o enfrentarse al tie-break.
Alcaraz - Rublev, en directo | Sobrevive el ruso con un contrabreak (6-3, 4-6, 5-4)
(6-3, 4-6, 5-4) ¡Contrabreak de Rublev! No se rinde el ruso, que rompe el servicio al instante para arruinar la fiesta de Alcaraz. El partido se dirige al tie-break salvo que alguien lo remedie.
Alcaraz - Rublev, en directo | ¡Llega el 'break'! (6-3, 4-6, 5-3)
(6-3, 4-6, 5-3) ¡Por fin llega el 'break' de Alcaraz! En el momento de la verdad, sacó la madera de campeón. Sacará para ganar el partido y acceder a semifinales.
Alcaraz - Rublev, en directo | Nueva ventaja del murciano, que grita 'vamos' (6-3, 4-6, 4-3)
(6-3, 4-6, 4-3) Grita vamos Alcaraz después de llevarse un nuevo juego al saque. Está fino tanto al servir como al mover a su rival, pero el nivel de Rublev es la razón por la que todavía hay partido.
Alcaraz - Rublev, en directo | Iguala el ruso (6-3, 4-6, 3-3)
(6-3, 4-6, 3-3) Ninguno de los dos tenistas logran encontrar rendijas en su rival. Siguen subiendo de nivel y no llega el deseado break. Rublev pone el 3-3 desde el saque concediendo un solo punto.
Alcaraz - Rublev, en directo | Resiste el murciano (6-3, 4-6, 3-2)
(6-3, 4-6, 3-2) Se complicó la vida Alcaraz, que llegó a ir 0-30 abajo. El murciano puso el turbo con cuatro puntos consecutivos y amarra el juego.
Alcaraz - Rublev, en directo | Se libra el ruso del 'break' (6-3, 4-6, 2-2)
(6-3, 4-6, 2-2) Gran juego de ambos en el momento de mayor tensión en lo que va de partido. Tuvo varias bolas de break Alcaraz, pero se recompuso el ruso y, después de mucho sufrimiento, logró igualar la manga decisiva. Muy buen nivel de ambos.
Alcaraz - Rublev, en directo | Reacción del murciano (6-3, 4-6, 2-1)
(6-3, 4-6, 2-1) El partido entra en su momento decisivo con la tensión por las nubes. No está jugando mal Alcaraz, pero el ruso está jugando a un nivel estelar. Vuelve a ponerse en ventaja el español desde el saque y busca el necesario break. El partido sobre pasa la hora y media de duración.
Alcaraz - Rublev, en directo | Se reanuda el partido con juego para el ruso (6-3, 4-6, 1-1)
(6-3, 4-6, 1-1) Se complicó Rublev el juego desde el saque, pero remontó el 15-30 con sobriedad para no conceder el break. Cerró el juego con un saque directo, el séptimo del partido. El partido se detuvo unos minutos porque un espectador ha tenido que ser atendido por un golpe de calor.
Alcaraz - Rublev, en directo | 'Carlitos' empieza con buen pie (6-3, 4-6, 1-0)
(6-3, 4-6, 1-0) Primer juego de la manga decisiva para Alcaraz. El partido se para porque un aficionado parece haber sufrido un golpe de calor. Le han llevado agua y toallas para intentar solucionar el problema.
Alcaraz - Rublev, en directo | El ruso empata el partido (6-3, 4-6)
(6-3, 4-6) ¡Rublev se lleva el segundo set! Estuvo más fino el ruso a lo largo de todo el parcial y fuerza un tercero definitivo. Si en el primero pecó de nerviosismo, recompuso su confianza y ahora es Alcaraz el que parece más tenso. Deberá recuperar su nivel si no quiere caer eliminado.
Alcaraz - Rublev, en directo | El murciano hace los deberes (6-3, 5-4)
(6-3, 5-4) Hizo lo que tenía que hacer Alcaraz y obtiene un poco de oxígeno para no perder este segundo set. Tiene el momentum el ruso, pero se defendió bien desde el saque el número 2 de la ATP. Llega el momento de la verdad: o el segundo set se va para Rublev, o Alcaraz logra empatar
Alcaraz - Rublev, en directo | Amplía su ventaja el ruso (6-3, 5-3)
(6-3, 5-3) Se lleva también el juego en su saque Rublev y amplía su ventaja. Alcaraz, obligado a reaccionar para evitar el tercer set.
Alcaraz - Rublev, en directo | 'Break' para el ruso (6-3, 3-4)
(6-3, 3-4) Alcaraz atraviesa su peor momento en el partido y Rublev rompe su servicio.Mucho nivel en este juego. Con 30-30, se sacó un derechazo perfecto el murciano para ponerse en ventaja, pero el ruso restó de maravilla para poner el 40-40. En el desempate, Rublev volvió a aprovechar la inconsistencia de Alcaraz, que erró golpes con la derecha y volvió a abusar de la dejada.
Alcaraz - Rublev, en directo | Otro juego en blanco para el ruso (6-3, 3-3)
(6-3, 3-3) Tercer juego en blanco para Rublev en el partido. Se sacudió los nervios y jugó con la soltura que le estaba faltando. Debe subir el nivel el español para evitar la tercera manga.
Alcaraz - Rublev, en directo | Firme el de El Palmar (6-3, 3-2)
(6-3, 3-2) Se vuelve a poner en ventaja Alcaraz, aunque se despistó con un par de dejadas que no le terminaron de salir. El turno es para Rublev. Ambos buscan el primer break de una segunda manga que ya va por los 18 minutos.
Alcaraz - Rublev, en directo | Iguala el ruso (6-3, 2-2)
(6-3, 2-2) Se serena el ruso, que ya no está tan fallón como en la primera manga. Pone el 2-2 tras perder un solo punto en este juego y mostrándose suelto con la volea.
Alcaraz - Rublev, en directo | Gran juego del murciano al servicio
(6-3, 2-1) Gran juego desde el saque para Alcaraz. Ya suma seis aces y está cerca del 70% de efectividad en los primeros servicios. Restó bien el ruso, pero no tuvo opciones