Ficha por el Nástic y horas después lo despiden por hacer comentarios catalanófobos en redes: "Tengo otras ofertas"

Imagen de José Calderón en 'El Chiringuito' y el anuncio de su fichaje por el Gimnastic. Rrss

El Gimnástic de Tarragona anunció el fichaje de José Calderón proveniente del Córdoba. El futbolista llegaba para reforzar el lateral izquierdo y con el objetivo del conjunto catalán de ascender a Segunda División.

Sin embargo, muchos aficionados descubrieron un vídeo de 2024 en el que el futbolista gritaba "Me cago en los muertos de todos los catalanes". Una situación que provocó su enfado y presión para anular su fichaje.

A las horas de anunciar su incorporación, el Nástic comunicaba la cancelación de su fichaje. Una situación que el propio Calderón ha confesado que le sorprendió.

Jose Calderón, señalado

Corría la temporada 2023-24 cuando el Córdoba se jugaba el ascenso contra el Barça B de Marc Casadó, Héctor Fort y muchos otros jugadores del primer equipo hoy en día.

Después de que el equipo cordobés venciese en el play-off a Segunda, José Calderón hizo un directo en Instagram donde entre su celebración soltaba el comentario "Me cago en los muertos de todos los catalanes".

En aquel entonces el vídeo tuvo bastante repercusión en redes, por lo que el propio Calderón a las horas salió a disculparse por su mensaje. "Pido perdón a toda la gente de Barcelona y a todos los catalanes por mis actos en el directo de esta tarde", aseguraba en su Instagram.

Más de un año después, Calderón había oficializado su fichaje por el Gimnástic de Tarragona. El futbolista se sumaría al equipo catalán para jugar durante una temporada con opción a prolongar su vínculo.

No obstante, tras el anuncio de su fichaje, muchos aficionados del Nástic sacaron a relucir el antiguo vídeo. En poco tiempo el jugador recibió un acoso en redes sociales señalando sus comentarios de carácter catalanófobo.

Como consecuencia, a las horas el club comunicó que daba marcha atrás con la incorporación de Calderón por lo que finalmente no seguirían adelante con el resto de formalidades.

El futbolista, sorprendido con la situación, estuvo en El Chiringuito de Jugones, donde contó cómo había vivido el momento y pidió nuevamente disculpas por sus comentarios.

"Estoy un poco jodido y en shock, asumiendo todas las consecuencias que tiene. Quiero pedir disculpas a la gente que se haya sentido ofendida. Tengo familia, amigos y compañeros catalanes que no se lo tomaron de la misma forma. Aquí en Andalucía es una expresión normal que no tomamos con tanta repercusión, y le sentó muy mal a la gente. Quería pedir disculpas", aseguraba el andaluz.

De hecho, la noticia pilló a Calderón preparándose para marcharse a unirse al club: "Estaba haciendo las maletas para ir esta tarde a Tarragona, hasta que recibí la llamada de mi representante, me lo contó y me quedé un poco como: ¿qué está pasando? No lo entiendo".

"El club había mostrado interés en mí, lo había estado hablando con mi agente y me gustaban las condiciones que ponían, la gran afición que tiene y el proyecto que tenían", aseguraba el futbolista.

Es más, dado que por aquel entonces se había disculpado al respecto, Calderón señaló cómo no pensó que pudiera afectarle actualmente a su carrera. "No creía que iba a tener otra vez esa repercusión. Todos los mensajes que han enviado a mi familia. Ya después de la celebración de la fiesta no pasaron ni horas y pedí perdón. Estoy aquí pidiendo perdón. ¿Qué quieren? ¿Que me ponga una soga al cuello?", afirmó.

Además, su rival de aquel partido, Marc Casadó reaccionó al comunicado del Nástic con un emoticono de aplauso. Calderón también respondió a su compañero de profesión.

"No me sorprende. Puede poner lo que quiera, igual que yo también me equivoqué en su momento. Él ha comentado con un aplauso, pues un aplauso para él también", declaró el jugador.

Tras el rechazo del Nástic, el futuro del futbolista está en el aire. Sin embargo, él mismo ha revelado que está muy tranquilo y que, aunque pide disculpas, no entiende el acoso que ha recibido en redes.

"Quería decir a la gente que no me amenace de muerte. Tampoco nadie estuvo viéndolos en el campo del Barça y los insultos que nos hacían. Poco más. Por mi parte, estoy tranquilo porque tengo otras opciones", confesó Calderón.