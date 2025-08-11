Maldini no tiene reparos con Fermín tras el nuevo amistoso del Barça: "Ha sido el mejor del partido y merece la titularidad"

El FC Barcelona ha finalizado su pretemporada con una contundente victoria contra el Como italiano en el Trofeo Joan Gamper frente a su afición.

En dicho partido los de Flick volvieron a demostrar su gran fútbol y el alto nivel de su plantilla, aunque hubo un jugador que destacó por encima de todos los demás: Fermín López.

Así, el periodista deportivo Maldini no ha dudado en alabar el encuentro del canterano culé de 22 años, defendiendo su rol dentro del equipo.

Fermín, elogiado

En las recientes semanas salieron rumores acerca de una posible salida de Fermín López del FC Barcelona. El centrocampista andaluz se colocaba en la órbita de varios equipos de la Premier League que veían con buenos ojos su incorporación.

Sin embargo, el '16' del FC Barcelona se ha encargado de negar todos los rumores y reafirmar su valía para el equipo de la mejor manera que sabe: jugando al fútbol.

Así, tras su gira de pretemporada venciendo al Vissel Kobe en tierras niponas y al FC Seoul y Daegu en Corea del Sur, había mucha expectación de los aficionados de ver al Barça.

Llegó el mítico y tradicional Trofeo Joan Gamper, en esta ocasión contra el Como de Cesc Fábregas. El Barcelona iba a presentar a su afición a su plantilla, nuevos fichajes y con discurso de Ter Stegen incluido.

El conjunto culé fue especialmente superior sobre su rival, demostrando su gran fútbol y consiguiendo alabanzas de aficionados y expertos como Maldini. Uno de los que consiguió mejor recibimiento fue Fermín López.

"Termina la pretemporada dando exhibiciones desde el punto de vista ofensivo y también hoy defensivo, porque ha mantenido a cero al Como, que es un buen equipo", señaló el periodista.

De hecho, Maldini indicó el gran momento del club blaugrana: "El Barça, hizo su gira por Japón y Corea del Sur, ante equipos más débiles, pero hoy ha sido una auténtica exhibición, especialmente en la primera parte. Luego, en la segunda parte, el Barça empezó a hacer cambios, aunque Flick no hizo lo que vimos en otros partidos, es decir, cambiar el equipo completo".

El periodista deportivo contó los grandes aciertos del equipo durante el partido. "Gran presión alta del Barça, varios de los goles fueron gracias a recuperaciones por esa buena presión. El Como tuvo algún acercamiento peligroso, pero el Barça jugó a lo que sabe, a lo suyo, a lo que siempre propone Flick. Para mí es el equipo que más ha impresionado", afirmó.

Especial mención hubo para Fermín López, el MVP del partido, sus dos goles y una creación de juego clave para la victoria.

"Hoy Fermín quizá se ha ganado ser titular en Mallorca, ¿eh? Quizá se ha ganado ser titular por el partidazo que hizo. La primera parte fue colosal para Fermín, con dos goles y participando en el tercer gol del Barça", aseguró.

Maldini dejó una reflexión del partido: "Por supuesto, una vez más, La Masia nos dejó detalles en cada partido. Ya digo que este partido era ante un rival de más nivel, sin duda más competitivo que los que enfrentó en la gira por Asia. Y hoy el Barça volvió a dar una exhibición; me ha vuelto a encantar el Barça".

El FC Barcelona tendrá su debut liguero este sábado en el Estadio Son Moix ante el RCD Mallorca. Por el momento se desconoce su alineación ideal, pero quién sabe, quizás podría aparecer Fermín López en el esquema de Flick.