El dardo de Fermín Suárez al Barça tras la salida de Íñigo Martínez: "Pierden su mejor defensa a días del inicio liguero"

Los clubes se encuentran a días del inicio de LaLiga el próximo 15 de julio. Así, una temporada más en busca de la gloria, se han encargado de configurar su mejor plantilla posible para afrontar las 38 jornadas de puro fútbol.

Sin embargo, algunos equipos tienen que hacer frente a salidas importantes como Álex Baena del Villarreal, Joan García del Espanyol o, más recientemente y de manera sorprendente, Íñigo Martínez del FC Barcelona.

Así, esta salida del club culé ha supuesto una oleada de críticas y análisis por parte de aficionados y expertos, que no han dudado en señalar la importancia del jugador en los esquemas de Hansi Flick.

Adéu, Íñigo Martínez

Después de seis temporadas en el Athletic Club de Bilbao, Íñigo Martínez llegó como agente libre al FC Barcelona el 5 de julio de 2023 y con un contrato de dos temporadas.

El jugador tuvo una primera temporada marcada por las lesiones, que afectaron su participación a lo largo de la campaña liguera. Sin embargo, fue en su segunda temporada que se convirtió en figura clave en la zaga culé.

Acompañado del canterano Pau Cubarsí, ambos centrales se entendieron a las mil maravillas, siendo el eje central de la defensa Flick y creando un bloqueo total ante cualquier ataque.

De hecho, Martínez fue el gran responsable de poner en juego la táctica de adelantar los fueras de juego que tan bien le funcionó al Barcelona a lo largo de la temporada.

Por esa razón, siendo una figura clave dentro del equipo y tras renovar su contrato en el mes de marzo durante una temporada, sorprendió que se anunciase su salida al Al-Nassr.

El jugador se marcha como agente libre al fútbol saudí para cobrar alrededor de diez millones netos por temporada. Un incremento que casi duplica su sueldo en la Ciudad Condal.

Este movimiento del jugador ayuda a que el FC Barcelona pueda sanear sus cuentas y liberar masa salarial para permitir la inscripción de los fichajes así como de otros jugadores de la plantilla.

Sin embargo, la salida de un jugador tan importante como Íñigo Martínez no ha pasado por alto entre los aficionados blaugranas y los expertos. Uno de ellos ha sido Fermín Suárez, que en El Larguero de SER no ha dudado en explicar lo que significa la baja del vasco para el Barça.

"Para mí, se debilita bastante", señalaba. "No solo Íñigo como jugador individual, que me parece de grandísimo nivel y ha hecho una buenísima temporada: te saca muy bien el balón, te gana duelos, te defiende hacia adelante…".

A continuación, Suárez explicó lo que aportaba el jugador en el club: "Es muy valiente tirando la línea hacia delante, lo cual es clave en el modelo de Flick y no todos los centrales están capacitados para hacerlo. Íñigo cumplía todo esto a rajatabla y, además, la coordinación y compenetración que tenía con Pau Cubarsí era fantástica".

Por ello, perder un pilar de la defensa en pleno agosto no es algo que beneficie a nivel deportivo. "Por lo tanto, a una semana de empezar el campeonato, quedarse sin un binomio que me parecía estructural en el equipo me parece un golpe duro", afirmaba el periodista.

Con la marcha de Íñigo, el Barça resuelve también su overbooking de centrales. En lugar de cinco ahora tendrá cuatro: Pau Cubarsí, Eric García, Andreas Christensen y Ronald Araujo. De hecho, este último apunta a ocupar el hueco que deja el '5' en el once.

"Ahora, seguramente Cubarsí empiece a jugar en el perfil izquierdo y Araujo pase a ser titular, porque hasta ahora era el primer central revulsivo para Flick", contó Fermín. "Yo creo que va a querer reinvertir en el uruguayo para ver si puede alcanzar su mejor versión. Además, ha podido trabajar desde el primer día con Flick para pulir esos detalles que le costaban: tirar la línea, coordinarla y saber cuándo saltar".

Así, el técnico culé tendrá que confiar en Araujo y buscar sacar la mejor versión del defensor uruguayo, pese a que hasta el momento no entraba en su once titular.

"La pareja de centrales del Barça pierde mucho porque Cubarsí, en el sector izquierdo, no es tan poderoso y Araujo sigue teniendo déficit a nivel de juego", apuntó el periodista.

Lo más seguro es que este dúo de centrales se ponga en práctica de cara al Trofeo Joan Gamper contra el Como italiano. No obstante, su prueba de fuego llegará el 16 de julio en su debut liguero contra el Mallorca en el Estadio Son Moix.