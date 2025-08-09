El nutricionista de Leo Messi habla claro y revela su secreto mejor guardado: "A sus 38 años está físicamente impecable"

Calificado por muchos como el mejor jugador de la historia, Leo Messi disfruta mostrando su fútbol en la MLS con el Inter Miami y con un contrato multimillonario.

El argentino está rozando los 40 años. Sin embargo, su físico todavía le permite competir cada semana al máximo nivel mientras busca competir en el Mundial de 2026 como su última gran competición.

Por ello, hay cierta duda sobre cómo puede mantenerse a ese nivel con esa edad, algo que el nutricionista deportivo Francis Holway no ha dudado contar en el podcast Tengo un plan.

Messi al máximo nivel

El 16 de octubre de 2004 Leo Messi debutaba con la camiseta blaugrana como sustituto de Deco. Por aquel entonces tenía 17 años. Mucho ha pasado desde aquel primer partido contra el Espanyol.

21 años después Messi lo ha ganado todo y ha roto todos los récords posibles en el fútbol. El jugador, a sus 38 años, disfruta jugando en la MLS con el Inter Miami desde el año 2023.

Sin embargo, ya se ha visto que, pese a su edad, el argentino tiene mucho fútbol que mostrar sobre el campo. Sigue jugando tanto con su club como con la selección y el próximo año lo veremos en Estados Unidos en el que promete ser su último Mundial.

El nutricionista deportivo Francis Holway contó cómo fue su experiencia cuando lo evaluó el año pasado. "Tuve el honor y la suerte de evaluarlo allí en Miami y estaba impecable con sus, entonces, 37 años. Estaban impecables él y Suárez. Impecables", señalaba.

De hecho, le sorprendió el hecho de que, a pesar de la época que los evaluó, le sorprendió su estado físico: "Con Busquets y Jordi Alba forman un grupo que se cuida. Venían de las vacaciones de Navidad y estaban impecables, tanto de grasa corporal como de músculo. La verdad es que son gente muy profesional, siempre buscando una humildad que merece mil. Yo me saco el sombrero ante esa gente".

Así, en el caso de Messi estar a este estado físico y tener una carrera de esta talla a sus espaldas, es normal preguntarse: ¿cómo lo hace? ¿cuál es su truco? Holway pudo contar cómo ha evitado tener una carrera marcada por las lesiones.

"Lo que he visto es que tuvo bastantes lesiones en la época de Guardiola. Le escuché a Guardiola decir que iba a aprender a dosificar su esfuerzo", señaló el preparador.

Dosificando es que encontró la clave: "Hay muchos entrenadores, como el de Holanda en el Mundial, que acusaban a Messi de ser un caminante, que caminaba todo el partido. Entonces, creo que es alguien que aprendió a dosificar sus esfuerzos y hace los piques cortos en los momentos justos. Tiene una visión de juego tan importante que hace eso".

Otro de los temas que salió en el podcast fue en relación a la altura de Messi y si de parte de su técnica en el fútbol podría estar marcada por ello.

"Respecto al tamaño de los jugadores más habilidosos, lo mismo pasa en rugby, vóley... cuanto más pequeño es, más parecido a un gimnasta es y más destrezas tiene. El gran problema de la NBA no es solo medir 2 metros, sino también ser habilidoso. Son dos cosas muy difíciles de conseguir", explicó Holway.

Después de competir en el Mundial de Clubes, la MLS y ahora la Leagues Cup, Leo Messi sufrió una ligera lesión que hará que se pierda los próximos partidos con el Inter Miami. El futbolista argentino no forzará en su partido para poder recuperarse y llegar a las eliminatorias con la selección argentina en septiembre.