El palo de Javi Herráez a Endrick: “No caben todos en el Real Madrid, y para estar en el banquillo, mejor que se vaya”

Con la llegada de Xabi Alonso estaba claro que el Real Madrid iba a vivir una serie de cambios. Nuevos fichajes, tácticas y planes con cada jugador.

Así, en el Mundial de Clubes, el técnico decidió darle la oportunidad a Gonzalo García, y el joven canterano no decepcionó. Una alegría para muchos y una maldición para otros como Endrick.

De cara a la próxima temporada el club blanco tiene un overbooking de atacantes por lo que no sorprendería la salida de jugadores como Rodrygo o Endrick.

Endrick, ¿en rampa de salida?

Tras ser calificado como una de las grandes promesas del fútbol brasileño, el Real Madrid puso toda su atención en Endrick. El futbolista del Palmeiras prometía ser una alegría a futuro como lo fueron Rodrygo o Vinicius.

De tal manera, el pasado mes de julio de 2024 fue presentado con el club blanco con tan solo 18 años y con el dorsal número 16.

Sin embargo, pese a su prometedor rendimiento, Ancelotti apenas le dio oportunidades a lo largo de la temporada, siendo un jugador de reserva y contando con pocos minutos en Liga.

La cosa cambió en Copa, donde fue uno de los jugadores clave del equipo y pudo anotar cinco goles en seis partidos. El club seguía confiando en él pese a que el técnico optase por otros jugadores por delante de él.

Con la baja de Mbappé por gastroenteritis, habría sido el momento de Endrick de ponerse a las órdenes de Alonso y demostrar su valía. No obstante, debido a su lesión, le llegó la oportunidad a Gonzalo García.

El joven canterano se convirtió en el pichichi de la competición y fue de los jugadores más laureados del equipo. El club y el técnico se frotaban las manos con él mientras que Endrick veía como bajaban sus oportunidades para la próxima temporada.

Ahora, en plena pretemporada, el Real Madrid está tratando de organizar la plantilla de cara a la nueva campaña liguera. Justo ese fue el tema de debate en El Larguero de SER, donde el periodista deportivo Javi Herráez fue claro con el futuro de Endrick.

"No caben todos. Lo contamos durante el Mundial de Clubes, y el club piensa que una cesión para Endrick sería lo mejor. Antes del Mundial, el que iba a salir cedido era Gonzalo, porque tenían fe en este futbolista. Por eso Xabi Alonso lo puso en el primer partido, cuando no estaba Mbappé", aseguraba Herráez.

El periodista explicó la saturación de atacantes que tiene el Madrid: "Si no sale Rodrygo, Endrick o Gonzalo… no hay más misterio. Vinicius y Mbappé van a jugar; Bellingham, cuando se recupere, volverá; más Brahim, Güler puede jugar arriba... Todos no caben".

Por ello, Endrick tiene dos opciones: o salir cedido o tener muy poco minutos de juego a lo largo de la temporada. "La opinión del club es esa: lo mejor es salir cedido. Ahora bien, si el chaval no quiere salir, pues se quedará, pero va a jugar poco", señaló.

No faltaron comparativas de Endrick con Reinier, el joven brasileño que el Madrid adquirió pero nunca llegó a debutar con el primer equipo. "No puedes compararlos. Endrick ha costado dinero, pero si mañana sale del Madrid, la idea es una cesión y luego que vuelva. Lo que pasa es que el año pasado Ancelotti no le dio bola", afirmó Herráez.

El tertuliano fue contundente con su reflexión final sobre el futuro del jugador: "A mí me dijo el club que todos no cabían. Eso no quiere decir que Endrick no les guste, pero para que esté en el banquillo y no tenga opción de jugar, que salga. Que juegue, que se siga formando, y luego volverá."