José M. Villarroya explota contra Flick por su deseo de quitarle la capitanía a Ter Stegen: “Es un pelota al servicio de Laporta”

El FC Barcelona está viviendo otra crisis dentro del club. Si no tenían suficiente con el no de Nico Williams y su fallido regreso al Camp Nou, el club ahora afronta una batalla contra su propio capitán Marc-André Ter Stegen.

El portero alemán se niega a salir del equipo y a firmar los informes que confirman su lesión de larga duración, complicando así la inscripción de Joan García y Szczęsny.

Por ello, todo apunta a que Ter Stegen abandonará su puesto de capitán por decisión de Hansi Flick, un movimiento que ha levantado revuelo entre los aficionados y periodistas deportivos como José Miguel Villarroya.

Flick, señalado

La llegada de Hansi Flick la pasada temporada coincidió con la dura lesión de Ter Stegen que le alejó de los terrenos de juego durante gran parte de la campaña.

El futbolista había sido calificado como primer capitán tras la marcha de Sergi Roberto y había grandes expectativas por su actitud en el vestuario y en el campo.

Sin embargo, a día de hoy el club parece estar muy decepcionado con su actitud. Ya sea por no acompañar al resto del equipo a la eliminatoria en Milán como otros jugadores lesionados o por no querer dar un discurso a la afición al finalizar la temporada.

A eso hay que sumarle el último escándalo dentro del club. La llegada de Joan García y renovación de Szczęsny daban pistas de que ni Flick ni la directiva contaban con él.

No obstante, Ter Stegen no estaba dispuesto a irse sino cumplir su contrato hasta 2028 y tratar de ganarse un hueco en la titularidad. Especialmente teniendo en cuenta su deseo de ser el guardameta titular de la selección alemana en el Mundial de 2026.

Su plan se cayó abajo cuando recayó de su lesión. El futbolista fue operado y estaba claro que estaría varios meses de baja. De hecho, él mismo se encargó de anunciar en un comunicado que su lesión le haría perderse tres meses sobre el terreno de juego.

Eso no quedó ahí sino que el FC Barcelona contaba con que si su lesión era de larga duración, más de cuatro meses, entonces podrían aprovechar el reglamento de LaLiga que les permitiría saltarse su déficit salarial e inscribir a alguno de sus otros porteros.

Pero Ter Stegen se volvió a plantar y negarse a firmar el documento que aseguraba la duración de su recuperación, imposibilitando entregarlo a LaLiga y, por ende, la inscripción de sus compañeros guardametas. La decisión del alemán no sentó bien a la directiva, que ha decidido abrirle un expediente y ha desatado una guerra jugador-club muy seria.

Otro de los dilemas que tenía el club y los jugadores del equipo era decidir si Ter Stegen continuaría como primer capitán la próxima temporada o no. Sus compañeros en la pretemporada defendieron su rol dentro de la plantilla, pero la directiva no lo ve tan claro y Flick tampoco.

Según informa Esport3, el técnico habría tomado la decisión de quitarle la capitanía al portero alemán y se buscaría a otro jugador del equipo para dicho puesto.

Esta información no ha sentado del todo bien entre los usuarios de redes, especialmente entre el periodista deportivo José Miguel Villarroya, el cual ha cargado de forma severa contra Flick.

"Flick me está defraudando a nivel de personalidad. Todo aquello contra lo que se enfrentó en la directiva del Bayern, y que le llevó a dejar el club, ahora se ha convertido en peloterismo servil hacia Laporta", aseguró en una publicación de X (antiguo Twitter).

Villarroya siempre ha sido muy contundente con sus declaraciones y precisamente esta vez no iba a ser excepción. En este caso, el periodista hace referencia a las discrepancias que tuvo Flick con la directiva del Bayern de Múnich y que provocaron su salida del club.