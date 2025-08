José M. Villarroya, periodista, sobre el panorama del fútbol en España: "Los jugadores toman el pelo a los aficionados"

En los últimos años el fútbol ha cambiado. Fútbol moderno lo llaman. El deporte rey ha abrazado cada vez más de cerca su lado comercial y de los negocios.

Así, el marketing y la narrativa se han vuelto clave en esta industria que ha puesto el deporte y los partidos en un segundo sitio. Prueba de ello está el mercado de fichajes, donde jugadores y equipos hacen verdaderas campañas de venta para poder adquirir o deshacerse de un jugador.

Por ello, este cambio en el fútbol no ha pasado por alto entre los aficionados y periodistas como José Miguel Villarroya, quien ha sido increíblemente crítico con los jugadores de hoy en día.

Los futbolistas, señalados

El fútbol a nivel competitivo nació el 19 de diciembre de 1863 en Reino Unido con la formación de la Football Association (FA).

A día de hoy es la FIFA la que rige este deporte, organizado a través de filiales continentales, selecciones nacionales y clubes de fútbol.

A primera instancia parece que el fútbol es el mismo que hace más de un siglo: 11 jugadores, un balón, un árbitro y 90 minutos de juego. Sin embargo, lo cierto es que el deporte en sí dista mucho de cómo era hace décadas.

Hoy en día el fútbol se ha vuelto más táctico, ha implementado la tecnología en el juego, la cobertura mediática es un papel clave y se ha vuelto una industria global multimillonaria.

Por esa razón, el periodista deportivo José Miguel Villarroya aprovechó su participación en el stream de Siro López para cargar severamente contra Dani Olmo, los Williams y los futbolistas de hoy en día.

Todo comenzó partiendo del tema de Olmo y sus comentarios acerca de que el FC Barcelona había fichado mejor que el Real Madrid en la presente temporada.

"Dani Olmo es otro papanatas. Es un papanata porque al final se ha comportado mal y a la gente hay que empezar a decirles lo que es", afirmaba el periodista de forma tajante.

Sin embargo, sus comentarios no quedaron ahí ya que también repartió a los Williams: "Ya no me callo el decir las pamplinas que hacen los jugadores. Lo mismo que los Williams, yo lo siento. Puedo defenderlos de los fascistas que les insultan, y que Iñaki va a proteger a su hermano de cualquier cosa, salvo que haya matado a alguien".

"Pero lo que no puede hacer es decir que su hermano le ha tomado el pelo a todo el mundo, empezando por los propios aficionados y esta es la realidad. Y podemos querer esconder como queramos esconderlo", señalaba Villarroya.

De hecho, el periodista dejó una reflexión sobre los jugadores de hoy en día, siendo muy crítico con su comportamiento.

"Estamos viviendo una época de fútbol en la que los jugadores de fútbol están tomando el pelo a los propios aficionados, empezando por los de su equipo. Y esta es LaLiga", aseguró.

Las palabras de Villarroya se pueden entender por el juego de promesas y mentiras que llegan a hacer algunos futbolistas cuando deciden quedarse o marcharse de un equipo. Ya no es tan sencillo como fichar por un equipo, ahora es el ruido mediático el protagonista.