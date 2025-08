Fue la gran promesa del Barça junto a Piqué, pero eligió al eterno rival: "Quien no quiera entenderlo, es su problema"

Llegó a la Masía en 2006 y con tan solo 14 años. Su nombre es Sergi Gómez y poco a poco fue subiendo de categorías y jugando tanto con el Juvenil A como con el Barcelona B. Esto provocó que en 2010 debutase con el primer equipo en la Supercopa de España ante el Sevilla.

Estaba llamado a ser una de las grandes promesas del club después de una generación de oro con jugadores como Gerard Piqué, Sergio Busquets o el propio Leo Messi. Sin embargo, más de catorce años después, está sin equipo después de cuatro temporadas en el eterno rival, el RCD Espanyol.

Así, el futbolista ha contado en una entrevista a Post United cómo ha vivido jugar en dos clubes con una rivalidad tan grande y sus recuerdos en la Masía.

Sergi Gómez, la promesa

Si bien la Masía siempre ha dado jugadores de primer nivel al club, su generación de oro estuvo en los 2000s. Jugadores como Xavi Hernández, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Leo Messi, Gerard Piqué, Víctor Valdés...todos marcaron una generación.

Por ello, con este éxito, el equipo no dudó en dotar de oportunidades a las generaciones venideras para formarse y ascender dentro del club o en todo caso sacar caja por ellos.

Uno de ellos fue Sergi Gómez, un joven central que llegó a la Masía con 14 años y procedente del FPE Mataró. Con el paso de los años pasó por Cadetes, Juveniles, Barcelona B y el primer equipo.

"Todo es muy bonito y no pasa nada, pero claro… tú vienes de hacer la pretemporada, de debutar, y de bajar al Barça B con ficha de juvenil. ¿Qué significa esto? Que yo no jugaba cada fin de semana con el filial", contaba el jugador. "Tenía ficha de juvenil, entonces, si sabían que tenía que jugar con el filial, me subían. Pero si no, jugaba con el juvenil".

De hecho, más allá de amistosos o partidos de la Copa Cataluña, su primer y único partido oficial a las órdenes de Pep Guardiola llegó en 2010 en la ida de la Supercopa de España ante el Sevilla.

Los años posteriores siguió compitiendo con el Barcelona B, donde fue uno de los jugadores clave en cada temporada. "Pasas de debutar en el Camp Nou a jugar en el campo del Badalona, en el de la Damm, en el de Mataró, donde sea. Llevas una carga encima que tienes que saber gestionar. Porque igual hay 2.000 o 3.000 personas en el campo, pero saben que hace tres días estabas jugando con el primer equipo. Por lo tanto, hay cierta presión", señaló Sergi Gómez.

Sin embargo, ante la falta de oportunidades en el primer equipo y sus 22 años de edad, decidió probar suerte en el Celta de Vigo.

Tras cuatro temporadas en el conjunto gallego, pasó por el Sevilla FC. Allí se alzó con la UEFA Europa League en el año 2020 y en la temporada 2021-22 se marchó al RCD Espanyol, rival eterno del FC Barcelona.

El futbolista no dudó en hablar claro sobre cómo lleva haber jugado en dos equipos con tanta rivalidad: "Estoy muy orgulloso de la afición, de cómo me han tratado. Al final, yo sé de dónde vengo, y que me ha permitido estar donde estoy. Estoy muy orgulloso de mi pasado también, ¿no? De lo que me ha dado el Barça. Pero ahora mismo he estado en el Espanyol, he defendido sus colores y he vivido cosas maravillosas con el Espanyol".

"He conectado con la afición, me he empapado del sentimiento perico, ¿no? Y eso… el que no quiera entenderlo, es su problema", apuntó el jugador.

De hecho ha logrado hacerse con la capitanía en el equipo perico, convirtiéndose en uno de sus jugadores emblema en las últimas temporadas. "He sido muy feliz aquí y he vivido momentos únicos, ¿no? Salir a hombros de la gente en el último partido de la temporada… No hay mejor despedida que esa, ¿no? Entonces, bueno, todo esto forma parte del fútbol. Al final, todo el mundo es libre de opinar", señaló Gómez.

Después de cuatro temporadas jugando en Cornellà, Sergi Gómez finalizó su contrato esta temporada por lo que es jugador libre. A los 33 años, el futbolista está listo para nuevos retos.