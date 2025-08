Ilia Topuria (28), tajante sobre su dieta: "Este alimento es clave porque tiene proteína y ayuda a rendir en cada entrenamiento"

Ilia Topuria ha logrado convertirse en uno de los luchadores de artes marciales mixtas del momento. El deportista hispano-georgiano ha demostrado sobre el ring su habilidad, fuerza y resistencia para afrontar cada combate.

Sin embargo, además de una vida dedicada a la lucha, también es clave su alimentación para poder crear el cuerpo ideal que afronte de forma eficiente cada pelea.

Así, Topuria compartió hace unos meses con la revista Men's Health algunos aspectos clave de su rutina de entrenamiento y alimentación. En ella, el luchador desveló cómo cuida su dieta y los alimentos que son clave en ella.

La dieta de Topuria

Hace escasas semanas Ilia Topuria venció de forma aplastante al brasileño Charles Oliveira en un combate que no duró más allá del primer asalto por un KO.

El deportista demostró, una vez más, su talento para las artes marciales mixtas y su poderío dentro del octágono ganando el Campeonato Vacante de Peso Ligero de UFC en UFC 317.

No obstante, además de su habilidad para dominar este deporte, uno de los aspectos clave para sus triunfos en su gran entrenamiento y alimentación que sigue antes de cada combate.

De tal manera, el deportista confesó los tres alimentos que más consume en su dieta para poder hacer frente a sus contundentes sesiones de entrenamiento.

Esos tres alimentos son el huevo, el aguacate y la carne. Alimentos cargados de proteínas y grasa saludable que el luchador necesita para aguantar su entrenamiento en gimnasio y dentro de la 'jaula'.

"En mi día a día siempre me alimento super bien y saludable. Todo muy ecológico y natural, nada de químicos. Tengo la suerte de que todo ese mundo de la cocina y de la alimentación lo está llevando mi mujer; productos naturales y todo lo que provenga de lo que Dios ha creado", aseguraba Topuria.

El deportista dio las claves de su dieta: "No hay alimento sin el que no pueda vivir porque me adaptaría a cualquier circunstancia, pero no sé, los huevos son un producto que consumo bastante, el aguacate y algo de carne también."

El entrenamiento también es factor clave en su preparación. "Ahora estoy haciendo dos por día porque ya pasó esa parte de la recuperación después de los combates. Lo que suelo hacer después de los combates, sobre todo si tengo alguna mini lesión, es tomarme algo de descanso. Uno o dos meses como mucho", revelaba Topuria.

Eso sí, admitió que, pese a su descanso, está volviendo a los entrenamientos de dos veces al día por lo que decide organizarlo de la siguiente manera: "las partes técnicas por la mañana y la parte física por la tarde".

Topuria ya había confesado anteriormente en El Cafelito de Josep Pedrerol la importancia de su dieta a la hora de afrontar un combate, especialmente cuando tiene que llegar a un peso definido. "Lo peor es no beber agua aunque la comida duele, visualizas todas las comidas que te gustan y sueñas", aseguraba.

Sin embargo, a la hora de señalar sus comidas favoritas, lo tenía muy claro: "Me gustan las pastas, las pizzas, un buen chuletón, el sushi, los tacos, la cocina georgiana y la española.