Siro López habla claro sobre el futuro de Rodrygo Goes: "Ahora mismo está más cerca del Liverpool que del Real Madrid"

Imagen de Siro López y Rodrygo Goes.

Con una temporada con un nivel bajo y sin entrar en los planes de Xabi Alonso durante el Mundial de Clubes, el futuro de Rodrygo en el Real Madrid no estaba del todo claro.

El técnico parece no contar con el astro brasileño y la gran competencia en la delantera del club parece haber hecho presión para que el jugador busque su camino fuera.

De hecho, el periodista deportivo Siro López ha revelado nuevos detalles sobre su futuro, señalando que el Real Madrid ya estaría en negociaciones con el Liverpool.

El futuro de Rodrygo en el aire

Las últimas temporadas Rodrygo Goes evolucionó desde una joven promesa llegada de Brasil a convertirse en uno de los líderes del equipo en su hazaña hacia la Champions League.

El recuerdo del jugador entrando desde el banquillo para empatar contra el Manchester City en el descuento en el 2022 todavía resuena en la memoria colectiva de los madridistas.

Sin embargo, poco queda de ese Rodrygo. La llegada de jugadores como Bellingham o Mbappé le quitaron protagonismo en el ataque madridista y dejó de ser uno de los emblemas del club.

Además, su rendimiento tampoco ha ayudado. En la temporada 2024-25 solo ha podido anotar 14 tantos en 52 partidos. Unas cifras muy pobres para un jugador de su talla y del que se espera lo mejor.

Por ello, el futbolista se cayó de las alineaciones de Ancelotti en la recta final de la temporada. Todo parecía que con Xabi Alonso tendría una nueva oportunidad y en su debut en el Mundial de Clubes fue titular contra el Al-Hilal.

No obstante, fue la primera y última vez que el técnico contó con él. En el resto de partidos pasó a ser suplente o directamente no jugar ni un minuto. La decisión era clara: Xabi no contaba con él.

Una vez eliminados del Mundial frente al Paris Saint-Germain, tanto el jugador como el club han tenido un momento de inflexión para tomar una decisión sobre el futuro del vínculo entre ambas partes.

El futbolista tiene contrato hasta 2028 y hasta hace poco el Madrid no tenía planes de venderlo, pero con la falta de confianza del entrenador y el resto de clubes frotándose las manos con su fichaje, su futuro parece claro y novias no le faltan.

De tal manera, el periodista deportivo Siro López se ha encargado de revelar qué le espera a Rodrygo y qué equipo lo tiene en su mira.

"En estos momentos, podríamos decir que Rodrygo está más cerca del Liverpool que del Real Madrid. Ya ha habido un acercamiento con el jugador, quien, desde el punto de vista deportivo, estaría encantado con la operación", aseguró el periodista en su vídeo.

Todo apunta que el conjunto inglés parece ser el mayor interesado por el jugador: "Ya ha contactado con sus representantes y también con el Real Madrid para conocer las condiciones en las que el club blanco estaría dispuesto a negociar su traspaso".

La realidad es que con la anunciada salida de Luis Díaz al Bayern, el Liverpool está en búsqueda de refuerzos para su delantera y Rodrygo parece su gran objetivo.

"Si a Rodrygo le convencen las condiciones deportivas, sabe que en el Liverpool, sobre todo tras la salida de Luis Díaz, podría tener la puerta de la titularidad abierta", afirmó Siro.

Además, el periodista no dudó en revelar qué precio podríamos esperar por el fichaje y cómo el jugador tiene los días contados en el Santiago Bernabéu.

"Si la oferta que el Liverpool va a presentar resulta interesante para el Real Madrid, partiendo de una base de 80 millones de euros, es posible que Rodrygo ni siquiera comience la pretemporada con el club madridista", señaló el periodista.