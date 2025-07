Velada del Año 5, en directo | Dónde ver los combates, artistas invitados y los resultados del evento de Ibai Llanos en Sevilla

Un día antes de subirse al ring, Abby compartió una de las reflexiones más honestas de esta Velada del Año 5. En una entrevista previa, confesó que necesitó el apoyo de su entorno más cercano para afrontar la presión del evento:

"Me puse a escribir a mis seres queridos, necesitaba apoyo, que me dijeran cómo lo veían ellos desde fuera. Incluso le escribí a mi expareja, que el año pasado peleó en la velada. Le pregunté si en algún momento se sintió como yo y me dijo que no, que él no lo pasó tan mal como yo. Ahí me di cuenta de que realmente lo que estaba viviendo era muy duro", confesó.