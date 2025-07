Siro López, sin rodeos sobre la posible salida de Vinicius: "Si llega una oferta de Arabia Saudí, el Madrid se plantea venderlo"

En cuestión de un año, la situación de Vinicius Jr. en el Real Madrid ha dado un giro de 180 grados. El futbolista brasileño ha pasado de ser considerado como uno de los mejores del mundo a ser severamente señalado en su equipo.

Por ello, en las últimas semanas llevan sonando varios rumores y especulaciones con su contrato e incluso una posible salida del Santiago Bernabéu.

De tal manera, más allá de las diferentes críticas de los aficionados, el periodista deportivo Siro López se ha encargado de revelar las posibilidades del futuro del futbolista.

Vinicius, señalado

Está claro que Vinicius en la temporada 2023-24 firmó una de las mejores, si no la mejor, temporadas de su carrera. El jugador logró alzarse con la UEFA Champions League y LaLiga con el Real Madrid además de unas estadísticas de crack: 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos.

Por ello, con una temporada así, Vinicius se acercaba a ganar su primer Balón de Oro. El jugador confiaba ganarlo y colocarse como el mejor del mundo. Sin embargo, cuando llegó la gala, sus posibilidades se esfumaron.

Finalmente el futbolista premiado fue Rodri Hernández. El futbolista del Manchester City firmó también una temporada esplendida con su club y con la selección española, con la que ganó la Eurocopa.

Vinicius prometió que mejoraría su rendimiento diez veces más si fuese necesario para poder llevarse el prestigioso galardón. Con este comunicado en octubre, los madridistas esperaban que en la temporada 2024-25 el astro brasileño encontrase su mejor versión. Sin embargo, no fue el caso.

El Real Madrid tuvo una temporada para el olvido, perdiendo los tres títulos que tenía posibilidad a ganar y cayendo eliminado del Mundial de Clubes frente al PSG con un contundente 4-0.

De tal manera, no han tardado en caer señalados varios futbolistas de la plantilla como Mbappé, Rodrygo y Vinicius. Este último con un contrato próximo a finalizar en menos de dos años y en plena etapa de negociación.

Según varios rumores, todo apunta a que el futbolista estaría tratando de encontrar una subida de sueldo a pesar de su bajo rendimiento y ser ya uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Al parecer el plan de Vini era usar el Balón de Oro como trampolín para hacer crecer su ficha, pero con su derrota y bajo rendimiento, el contrato del jugador está en el aire.

Así, el periodista deportivo Siro López se encargó de contar la última hora acerca de la situación entre jugador y club en El Partidazo de COPE. "Ellos siguen pensando que Vinicius va a renovar. Acordaron un contrato en abril. La firma está pendiente al volver de vacaciones", aseguró.

Además, no cerró la puerta a la supuesta oferta de Arabia Saudí por el '7' del Real Madrid: "Esa oferta que se habla de Arabia Saudí, el Madrid no tiene información ni notificación para el contrato. También te digo, igual que en el mes de marzo se hablaba de una oferta millonaria, el Madrid se negaba a traspasar a Vinicius. Yo creo que en estos momentos, esa posibilidad existiera, yo creo que el Madrid sí se plantearía por bastante menos dinero el traspaso del jugador".

En todo caso, Siro señaló lo que pasaría si Vinicius no cumple con su palabra dada en abril. "En el Madrid quieren y planean mantener la oferta de renovación. Desde luego si Vini se desdice del acuerdo, su futuro no está en el Madrid. Si Vinicius y su representante no cumplen con su palabra dada en abril, Florentino Pérez por ahí no va a pasar", dijo el periodista.

Vinicius tiene un largo verano por delante. Críticas, rumores de salida y un contrato por firmar son solo algunas de las cuestiones que deberá afrontar el futbolista. ¿Está su futuro en Arabia? ¿O buscará el jugador redimirse la próxima temporada y recuperar la confianza de la afición? Solo el tiempo dirá.