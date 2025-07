Fabrizio Romano no duda y filtra el nuevo fichaje del Barça tras el no de Nico Williams: "Hay acuerdo entre clubes"

La noticia de la renovación de Nico Williams hace escasas semanas dejó atónitos tanto a periodistas como a aficionados y equipos. Uno de ellos fue el FC Barcelona, que veía como posibilidad que el extremo del Athletic Club recalase en el Camp Nou.

Sin embargo, finalmente el pequeño de los Williams descartó esa posibilidad, por lo menos durante este mercado, ampliando su contrato hasta 2035. Así, el club blaugrana se encontraba en búsqueda de un extremo para reforzar su plantilla.

Todo apunta que los de Hansi Flick ya lo han encontrado, o al menos eso se ha encargado de anunciar el periodista deportivo Fabrizio Romano con su famoso "here we go!".

El nuevo refuerzo del Barça

El FC Barcelona llevaba desde la temporada pasada detrás de Nico Williams. El gran rendimiento del jugador del Athletic Club tanto con su club como por la selección española no había pasado por alto entre la directiva culé.

Por ello, después de la negativa del pasado mercado contaban con poder firmarlo este mercado. Sin embargo, el jugador acabó renovando con su equipo hasta 2035, incrementando su salario y prolongando el vínculo con los leones.

De tal manera, con Nico Williams fuera de la ecuación, el Barcelona seguía en la búsqueda de un extremo izquierdo con el que reforzar su plantilla.

Sonaron varios nombres recientemente como Luis Díaz del Liverpool o Rafael Leao del AC Milan, ambos jugadores de gran calidad y con mucha importancia en su equipo. Por eso, se antojaban como opciones complicadas de firmar. De hecho, el Bayern de Múnich también tenía a Díaz en su órbita.

Así, todo apunta a que el FC Barcelona ha encontrado a su tan ansiado extremo izquierdo, un jugador del Manchester United que el conjunto culé lleva tanteando desde hace tiempo. Ese no es otro que el inglés Marcus Rashford.

Ha sido Fabrizio Romano el encargado de anunciar el acuerdo entre ambos clubes por el futbolista: "Marcus Rashford a Barcelona. Hay un acuerdo verbal entre todas las partes implicadas. El FC Barcelona planea realizar las pruebas médicas en los próximos días".

El periodista también ha revelado los términos en la contratación del jugador. "Es una cesión con opción a compra, los detalles se finalizarán hoy cuando el Manchester United autorice su viaje a España", contaba Romano en sus redes sociales.

Rashford ya había manifestado anteriormente su interés por recalar en el FC Barcelona. Rúben Amorim no cuenta con el jugador para la próxima temporada y su olvidable paso por el Aston Villa no apunta a otra cesión en dicho equipo.

De cualquier manera, a la espera de que el Barça confirme la contratación del jugador, que Fabrizio Romano lo 'filtre' da bastante garantía de que se lleve a cabo.

Ahora con este extremo izquierdo en su plantilla, Hansi Flick buscará encontrar la mejor versión de Rashford para fortalecer su equipo de cara a esta temporada.

Lo cierto es que el jugador lleva varias temporadas con un rendimiento bajo y muy diferente de la 2022-23 cuando anotó 30 goles y dio 9 asistencias 56 partidos. Quizás en la Ciudad Condal pueda recuperar su mejor versión, especialmente de cara al Mundial que se celebrará en Estados Unidos el próximo año.