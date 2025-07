Josep Pedrerol, contundente contra Xabi Alonso: "No te fichan para quedar bien con nadie, si no rinden al banquillo"

Adiós al Real Madrid en el Mundial de Clubes. Dolorosa goleada (4-0) para los de Xabi Alonso frente a un PSG que aspira a todo en esta competición.

La primera derrota del tolosarra en el banquillo del Madrid ha levantado los ánimos de los más críticos seguidores del conjunto blanco. De esta manera, este jueves, el conocido presentador Josep Pedrerol le dedicaba un mensaje al técnico.

"Xabi, no te han fichado para quedar bien con nadie. Atrévete, el que no rinda al banquillo. Para hacer de Ancelotti ya estaba Ancelotti", arrancaba su discurso en Jugones, de laSexta.

El periodista catalán se mostró contundente con la imagen que dio el Real Madrid en el partido de la semifinal del Mundial de Clubes, celebrado en el MetLife Stadium.

Una vez más, Pedrerol no se corta ni un pelo y es fiel a su estilo directo y gamberro. Una forma de comunicar que enamora a muchos de los seguidores del mundo del fútbol en España.

Anoche en El Chiringuito de Jugones, el propio Pedrerol también daba su particular punto de vista al partido de los merengues: "Xabi Alonso se ha equivocado. Ha hecho una alineación política sacando a Gonzalo, Vinicius y Mbappé. Toca señalar y toca retratar".

En línea con el presentador, algunos periodistas también opinaron de la derrota del equipo merengue donde jugadores como Mbappé o Vinicius no estuvieron a la altura de las circunstancias.

"La próxima temporada, el que no quiera correr, no quiera estar comprometido con este proyecto, no quiera seguir las órdenes de Xabi Alonso ni crea en el escudo del Real Madrid, que 15 días antes pida ser vendido o que se ponga las pilas", señalaba el periodista Edu Aguirre.

Sin duda, el proyecto de Xabi Alonso en el Bernabéu acaba de arrancar y en tan solo 6 encuentros resulta muy complicado plasmar una idea de juego diferencial a la de su antiguo antecesor, el italiano Carlo Ancelotti.

Al respecto, se pronunciaba Juanma Castaño, periodista de El partidazo de COPE: "Somos muy categóricos, si Xabi Alonso se equivoca frente al PSG no quiere decir que haya que echarlo o que no vaya a ser un buen entrenador en el Madrid".

"Sí se puede decir que Xabi se ha equivocado, hoy, en el arranque del partido y en la gestión de una crisis en plena primera parte", argumentaba, tajante, el periodista.

"¿Qué es el entrenador ideal para el Real Madrid? Seguramente, seguramente", finalizaba su discurso en la tertualia radiofónica.

Por su parte, su compañero de programa, Manolo Lama dejaba otra interesante reflexión: "Salvo a Xabi Alonso, ¿pero el problema del Madrid era del entrenador o de futbolistas?"

"Vinicius se ha tocado el bolo. Bellingham corre de arriba a abajo y está desafortunado. Hay centrales que fallan y que parece incomprensible. Son errores de alevines", afirmaba, por su parte, Lama.

Tras esta derrota, el equipo blanco se irá de vacaciones y pensará en volver a la pretemporada con las pilas recargadas. El objetivo se centra ahora en el próximo 19 de agosto, donde Xabi Alonso debutará como técnico en Primera División frente a Osasuna.