Tomás Roncero, tajante con el rendimiento de Vinicius: "Tienes que espabilar, Gonzalo te está comiendo la tostada"

A pesar de alcanzar las semifinales del Mundial de Clubes, el Real Madrid ha sido objeto de críticas por su baja forma en los últimos partidos.

De hecho, uno de los jugadores más señalados de la plantilla ha sido Vinicius. El astro brasileño ha bajado su rendimiento en los recientes encuentros, lo que ha suscitado rumores de una posible suplencia contra el Paris Saint-Germain.

Así, este tema no ha pasado por alto en El Chiringuito de Jugones. El programa presentado por Josep Pedrerol ha debatido acerca de este tema, con Tomás Roncero explicando la conversación que tendría con el '7' del Madrid en caso de su suplencia.

Vinicius, señalado

Con la llegada de Xabi Alonso, estaba claro que el nuevo entrenador iba a cambiar la táctica del Real Madrid ajustándolo más a su gusto y organización.

De tal manera, pese a que en el primer encuentro sacó una alineación muy de Ancelotti con Rodrygo y Vinicius en los extremos, y Gonzalo como delantero a causa de las bajas de Mbappé y Endrick, el resto de los partidos ha sido diferente.

Xabi ha decidido cambiar el 4-3-3 por un 3-5-2 que sacrifica un atacante por el bien de la defensa, y que ha supuesto la caída de Rodrygo del once titular.

No obstante, con la recuperación de Kylian y el buen momento de Gonzalo, el siguiente que está viendo peligrar su titularidad es Vinicius.

Lo lógico por talento sería que el club merengue saliese con sus dos estrellas contra el PSG, pero son muchos los que están pidiendo un hueco para el joven canterano después de sus cuatro tantos en los últimos cinco partidos.

Por ello, este tema de discusión ha llegado al Chiringuito de Jugones presentado por Josep Pedrerol. Entre los diferentes tertulianos se comentó la posibilidad de que Gonzalo saliese de inicio y Vinicius quedase relegado al banquillo.

Tomás Roncero fue muy contundente con su postura, dado que pese a que reafirma el sitio de Vinicius en el once, entendería la decisión de Alonso de sentarlo. "Lo importante es el equipo. Lo que le está diciendo es espabila porque es top mundial y en este Mundial no está jugando como tal", afirmó el periodista.

A continuación, Roncero elaboró más sobre el rendimiento que se espera del crack brasileño y cómo no lo está cumpliendo: "Solo el día del Salzburgo lo hizo y Vinicius tiene que jugar todos los días como el día del Salzburgo. Lo que hay que decirle es 'espabila, Vini', porque tú cuando quieres desequilibras. Te haces el partido tú solo, te vas veinte veces y los últimos partidos no lo has hecho".

De hecho, finalizó su participación dejando un recado para el jugador de cara a los próximos encuentros. "Tienes que espabilar porque hay un chaval de 21 años que pega y tú a su edad te comías el mundo. El chico te está comiendo la tostada, espabila. Te saco en la segunda parte y te comes al PSG", señaló Roncero.