Paco Buyo, exfutbolista del Real Madrid, contundente con la titularidad de Vinicius: "¿Ha hecho algo en este Mundial?"

Después de su rendimiento contra el Borussia Dortmund y el gran momento del canterano Gonzalo García, Vinicius ha sido uno de los grandes señalados del Real Madrid.

El futbolista no está pasando por su mejor momento y la gran competencia en la delantera del club ha provocado que su sitio en el once peligre.

Por ello, son muchos los periodistas y aficionados que piden que Xabi Alonso deje a Vinicius en el banquillo, uno de ellos Paco Buyo, exfutbolista e ídolo del Real Madrid.

Vinicius, objetivo de las críticas

Con la llegada de Xabi Alonso, el Real Madrid se ha visto envuelto en una completa reestructuración de juego. El entrenador ha decidido cambiar su táctica para dar paso a tres defensas, dos carrileros, tres centrocampistas y dos delanteros.

Dicha estrategia limita al número de atacantes que salen a jugar como titulares y que ha visto a Rodrygo como el primer sacrificado. El jugador brasileño se ha caído de los planes de Xabi y desde el debut del equipo, ha contado con pocos minutos.

Así, con la baja de Mbappé y lesión de Endrick, Gonzalo aprovechó su momento para anotar cuatro goles y una asistencia en los cinco partidos del equipo en el torneo. Pichichi del Mundial compartido con Di María y a falta de jugar la semifinal y una posible final.

No obstante, con la recuperación de Kylian, el buen momento de Gonzalo y el bajo rendimiento del brasileño, Xabi Alonso tiene un gran dilema por delante.

De tal manera, este tema de conversación no ha pasado por alto en El Chiringuito de Jugones, que ha supuesto una discusión entre los diferentes tertulianos del programa.

Una de las voces más críticas fue Paco Buyo. El colaborador y exfutbolista del Real Madrid, no dudó en reafirmar el lugar de Gonzalo en el once y criticó a Vinicius por su poco aporte al juego.

"Tú tienes un jugador en racha como es Gonzalo y no lo puedes quitar. No lo puedes quitar porque lleva cuatro goles, está llegando a portería con mucha más facilidad y está ayudando mucho al equipo porque presiona muy bien. Para mí Mbappé tiene que jugar y luego tienes en el banquillo al plan B: Vinicius, para que entre en la segunda parte", señaló Buyo.

Las palabras del antiguo portero del Real Madrid no calaron entre el resto de participantes en el debate, que vieron imposible que la estrella brasileña se cayera de la titularidad contra el Paris Saint-Germain.

"¿Qué ha hecho Vinicius en este Mundial? Ha hecho medio partido bueno. No es la pieza fácil de quitar, pero el rendimiento en el equipo es importante. Tiene calidad y talento, pero tampoco...", afirmó el exfutbolista en directo.

Las declaraciones de Buyo no sentaron bien con los otros tertulianos, que salieron en defensa de la calidad y habilidad de Vinicius, pese a su poco estado de forma actual.

Precisamente el exfutbolista reafirmó el talento del futbolista pero manteniendo su postura de su suplencia: "Vinicius es un jugador explosivo. No dudo de su calidad. Técnicamente es un jugador top, tiene velocidad, desborde y potencia. No estoy dudando de que tenga calidad o no, sino que pueda jugar Mbappé en su lugar y Gonzalo como delantero centro. ¿Es descabellado eso?".